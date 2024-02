Sondaggi politici, un partito scende più di tutti: i dati della settimana

In base agli ultimi sondaggi Swg, i partiti guidati da Meloni e Schlein sono in risalita mentre quelli di Conte e Salvini si allontanano.

A pochi giorni dalle elezioni regionali in Sardegna e in vista di quelle europee di giugno, i sondaggi politici diventano termometri sempre più importanti delle intenzioni di voto degli italiani.

In base all'ultimo sondaggio del 19 febbraio, effettuato da Swg per LA7, si evince la tenuta dei due principali partiti, guidati rispettivamente da Giorgia Meloni e Elly Schlein, mentre sono in calo i due partiti che li seguono , ossia il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Tra i due però uno cala più dell'altro: vediamo i risultati di questa settimana.

Sondaggi politici del 19 febbraio 2024

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Ecco quali sono i risultati più significativi:

Sale Fratelli d'Italia e punta al 30%

Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il partito guidato dalla Presidente del Consiglio si attesta al 28,2% e guadagna lo 0,3 dopo un periodo di calo confermandosi ancora saldamente in testa distaccato di otto punti percentuali da quello che sembra ormai il suo principale antagonista tra le forze di opposizione, ossia il PD.

E pensare che pochi giorni fa, in base alla Supermedia YouTrend/Agi - una media “ragionata” dei sondaggi pubblicati, cioè con diversi tipi di ponderazione, che serve a restituire un quadro quanto più realistico possibile delle intenzioni di voto - a crollare nelle intenzioni di voto era stato proprio FI che perdeva lo 0,5%.

Il Pd sale più di tutti, crollo del Movimento Cinque Stelle

Il M5S sembra infatti ormai inesorabilmente ancorato a terza forza politica del Paese mentre il PD questa settimana è stato premiato dagli elettori con un +0,4. Il risultato più significativo sembra infatti legato proprio alla 'lotta' tra di due principali partiti di opposizione che sembra premiare la linea di Schlein rispetto a quella di Conte.

La strategia ' adottata dall'ex presidente del Consiglio negli ultimi tempi non sembra infatti aver dato i suoi frutti: il M5S è il partito che cala di più questa settimana (-0,4) mentre, di contro, il Partito Democratico aumenta più di tutti (come abbiamo già evidenziato, dello 0,4%). Tanto che, in una recente intervista, alla luce delle elezioni in Sardegna, Conte ha affermato che non era sua intenzione quella di attaccare il Pd (con riferimento ad alcune sue dichiarazioni degli ultimi tempi) ma "dare agli italiani un altro governo".

Dopo il preoccupante sondaggio in vista delle elezioni regionali, Giuseppe Conte deve incassare anche lo sferzante giudizio di Davide Casaleggio (figlio del fondatore del M5S insieme a Beppe Grillo): "Se mio padre oggi vedesse il M5S sarebbe incazzato nero con tutte le persone che ha conosciuto" ha affermato, seppur non riferendosi in particolare al sondaggio ma alla politica del Movimento in generale, contestando la mancanza di quella pluralità che, a suo dire, era garantita dalla piattaforma Rousseau.

Scendono Lega e Forza Italia

Passo indietro anche per la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,3% e si attesta all'8%. Giù anche Forza Italia, che scende dal 7,3% al 7,1%.

Bene Alleanza Verdi e Sinistra

Anche questa settimana Alleanza Verdi e Sinistra, guadagna un decimo di punto percentuale, salendo al 4,3%, mentre Azione lo perde e cala così al 4,2%.

Gli altri partiti: risale Italia Viva

Negli ultimi sette giorni risale Italia Viva, ora al 3,3%, guidata da Matteo Renzi, impegnato nel progetto della candidatura elle prossime elezioni europee e la promozione del suo ultimo libro.

Perde un decimo di punto +Europa al 2,4%. In discesa anche Italexit all’1,5% e Unione popolare all’1,4%. Democrazia sovrana e popolare sale all’1,3%, mentre resta stabile Sud chiama Nord all’1%.