Sondaggi politici al 30 giugno. Ecco tutti i dati dei sondaggi degli ultimi giorni, alcuni che comprendono già una primissima stima relativa a quanto consenso potrebbe avere il nuovo partito fondato da Luigi Di Maio.

Come noto il ministro degli Esteri nei giorni scorsi ha promosso una forza autonoma scissa dal Movimento 5 Stelle al momento come gruppi parlamentari. Vediamo tutti i sondaggi della settimana, le stime che vengono fatte. Con una costante. In testa sempre Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia primo partito in ogni sondaggio della settimana.

Sondaggio Euromedia Research: i risultati delle politiche e le opinioni degli italiani su Di Maio

La prima domanda è stata effettuata sul voto alle Politiche. Ecco come si esprimerebbero gli italiani (indecisi e persone propense all'astensione al 36,3%):

Fratelli d’Italia-Meloni 22,5%

Partito Democratico-PSE 21,8%

Lega-Salvini 14,8%

Movimento 5 stelle 11,0%

Forza Italia-Berlusconi 7,5%

Azione-+Europa 5,4%

Per l'Italia con Paragone-ItalExit 2,8%

Italia Viva 2,5%

Federazione dei Verdi-Europa verde 1,8%

Sinistra Italiana 1,7%

MDP-Articolo 1 1,5%

Altri di centrodestra 1,3%

Altri 5,4%

Diverse domande poi sull'uscita di Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle.

Per il 63,1% questa uscita rappresenta il colpo di grazia per il Movimento che scomparirà definitivamente o diventerà quasi ininfluente per il 63,1%. Non avrà alcun effetto per il 13,9%, sarà una scossa un punto di svolta e tornerà a percentuali importanti per il 10,2%. Non sa o non risponde il 12,8%.

La decisione di Di Maio di formare un nuovo gruppo politico e parlamentare per il 41,3% degli intervistati è legata alla volontà di proseguire l’esperienza politica oltre il secondo mandato.

Per il 19,6% da un cambio di visione rispetto alle origini del Movimento 5 Stelle, per il 13,9% dalla volontà di non destabilizzare il Governo Draghi in un momento così delicato. Infine per il 6,2% da una scelta di coerenza con le idee originarie del M5S, che oggi sono state tradite da Giuseppe Conte. Altri motivi al 5,1%, non sa o non risponde il 13,9%.

Poi altra domanda posta agli intervistati:

Secondo Lei, quali conseguenza avrà questa scissione del Movimento 5 Stelle per il futuro del Governo Draghi?

Creerà instabilità, ma si arriverà comunque a fine legislatura per il 40,3%, non avrà conseguenze per il 24,2%, creerà instabilità e si andrà a elezioni anticipate per il 13,9%, rafforzerà la maggioranza di Governo per il 9,1%.

Dopo questa scissione, è stato chiesto agli intervistati, il Movimento 5 Stelle deve supportare il Governo per il 33,0%, stare all’opposizione per il 30,9%, non sa o non risponde il 36,1%.

Lei crede che il Movimento 5 Stelle debba mantenere o no il vincolo dei due mandati per i parlamentari eletti nel Movimento?

Sì, deve mantenere il vincolo dei due mandati perché rappresenta un caposaldo della propria identità per il 43,9%, no perché ormai non ha più senso mantenerlo per il 35,6%, non sa/non risponde il 20,5%.

Sondaggio Termometro Politico

Ecco la domanda posta: cosa voterebbe ora se ci fossero le elezioni politiche?

Fratelli d'Italia 22,9%

PD (stimato con Articolo 1) 22,3%

Lega 16,7%

Movimento 5 Stelle 12,8%

Forza Italia 7,6%

Italia Viva 2,2%

Azione/ +Europa 4,2%

Sinistra Italiana/Verdi 2,9%

Italexit di Paragone 2,2%

Partito Comunista di Rizzo 1,0%

Insieme per il Futuro di Di Maio 1,0%

Altro 4,2%

Anche qui domande su Luigi Di Maio:

Secondo lei quale sarà il futuro di Di Maio dopo la frattura con il Movimento 5 Stelle?

Il suo nuovo partito sarà alleato del Pd alle prossime elezioni per il 26,8%, il suo nuovo partito sarà parte di un grande centro per il 31,1%, alla fine confluirà nel Pd o in un'altra formazione con una pattuglia di fedelissimi per il 23,9%; alla fine troverà il modo di ricomporre con Conte e rientrare nel M5S per il 2,3%, non sa/non intende rispondere il 15,9%.

Secondo lei il Movimento 5 Stelle ci sarà ancora dopo le prossime elezioni?

Sì, e penso che avrà recuperato consenso 11,4%

Sì, avrà all'incirca la forza attuale 5,4%

Sì, ma sarà un partito di nicchia, più piccolo dell'attuale 48,4%

No, avrà probabilmente cambiato nome e dato luogo a varie scissioni e formazioni più piccole 11,8%

No, si sarà sciolto o sarà sceso al di sotto della soglia di sbarramento 20,5%

Non so/non intendo rispondere 2,5%

Sondaggio Winpoll per Il Sole 24 ore

Winpoll ha elaborato una prima stima per Il Sole24 Ore della possibile forza di un partito guidato da Luigi Di Maio.

Ecco la prima domanda intanto nello scenario attuale:

Chi voterebbe alle prossime elezioni politiche?

Dichiara che non sa o non andrebbe sicuramente a votare il 37%.

Italexit 1,9%

Partito Comunista/Pap 1,0%

Italia Viva 2,7%

Movimento 5 Stelle 9,9%

Verdi 1,9%

Azione e Più Europa 3,4%

Partito Socialista 0,4%

Partito Democratico 21,3%

La sinistra 1,4%

Fratelli d'Italia 25,7%

Lega 15,2%

Forza Italia 9,7%

Coraggio Italia 1,0%

Altri 4,5%

Secondo scenario con Insieme per il Futuro, la nuova forza politica di Luigi Di Maio.

Chi voterebbe alle prossime elezioni politiche? non sa e non andrebbe a votare il 35%

Italexit 1,9%

Partito Comunista/Pap 1,0%

Italia Viva 2,7%

Movimento 5 Stelle 6,9%

Insieme per il futuro 4,7%

Verdi 1,8%

Azione e Più Europa 3,3%

Partito Socialista 0,4%

Partito Democratico 20,5%

La sinistra 1,4%

Fratelli d'Italia 25,5%

Lega 15,1%

Forza Italia 9,7%

Coraggio Italia 0,9%

Altri 4,2%

Sondaggio Tecne per Agenzia Dire

Analizziamo ora i dati di un sondaggio di Tecnè per Agenzia Dire. Ecco il consenso ai partiti:

Fratelli d'Italia 23,3%

Partito Democratico 22,9%

Lega 14,9%

Forza Italia 9,9%

Movimento 5 Stelle 9,3%

Azione/+europa 5,3%

Italia Viva 2,7%

Italexit 2,5%

Europa verde 2,3%

Sinistra Italiana 2,2%

Altri 4,7%

Ecco il borsino delle coalizioni:

centrodestra 49,3%

centrosinistra 36,3%

centro 8%

Sondaggio Swg per TgLa7

Analizziamo ora un sondaggio di Swg per il TgLa7:

”Se dovesse votare oggi alle elezioni nazionali, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente?"

Fratelli d'Italia 23,4%

Partito Democratico 21,6%

Lega 14,7%

Movimento 5 Stelle 11,5%

Forza Italia 7,2%

Azione +Europa 5,3%

Mdp Articolo 1 2,6%

Sinistra Italiana 2,5%

Italia Viva 2,4%

Verdi 2,4%

Italexit con Paragone 2,2%

Altre liste 4,2%

Non si esprime 39%

Infine analizziamo uno sondaggio di Noto Sondaggi per Porta a Porta. Sempre sulle intenzioni di voto degli italiani: