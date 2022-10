Le elezioni di domenica 25 settembre hanno dato risultati che a grandi linee erano stati ampiamente previsti nei sondaggi di queste ultime settimane. Naturalmente le aziende che si occupano di raccogliere le opinioni degli italiani non si fermano mai. Nemmeno appena superata una scadenza elettorale.

Ed ecco che puntualmente torna l'appuntamento con i sondaggi elettorali degli ultimi giorni. Si tratta delle prime analisi effettuate nel periodo successivo alla data elettorale. Vediamo chi sale e chi scende.

Sondaggi elettorali oggi 7 ottobre, sondaggio Ipsos per ITV Movie: “Per gli italiani il principale sconfitto delle elezioni politiche è Enrico Letta”

L'istituto IPSOS ha effettuato alcune domande sull'attualità politica.

La prima:

Giorgia Meloni Presidente del Consiglio: sarebbe un bene per l'Italia?

Le risposte sono state le seguenti: sì 39%, no 48%, non sa o non indica il 13%.

Seconda domanda:

Chi è il principale sconfitto di queste elezioni politiche?

Su questa domanda gli italiani hanno risposto così: Enrico Letta 44%, Matteo Salvini 24%, Giuseppe Conte 7%, Matteo Renzi 7%, Silvio Berlusconi 3%, Carlo Calenda 2%, non sa o non indica 13%.

Terza domanda:

chi sarà il leader dell'opposizione nel nuovo Parlamento?

Il 50% ha risposto Giuseppe Conte. Il 23% ha detto il nuovo segretario del Partito Democratico che succederà a Enrico Letta, il 7% ha detto Carlo Calenda e non sa e non indica il 20%.

Quarta domanda infine sul seguente tema:

Temete per i vostri risparmi la nascita di un Governo Meloni?

Le risposte: sì 35%, no 48%, non sa/non indica 17%.

Sondaggi elettorali oggi 7 ottobre, sondaggio Euromedia Research per Rai-Porta a Porta: "Cresce ancora Fratelli d'Italia"

Euromedia Research ha effettuato un'analisi elettorale per conto del programma Porta a Porta di Bruno Vespa.

Prima domanda sulle intenzioni di voto ai partiti.

Se oggi ci fossero le elezioni politiche, Lei per quale partito voterebbe?

Ecco i dati con Fratelli d'Italia ancora più in alto rispetto al reale valore delle politiche del 25 settembre.

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 26,2

Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista 19,0

Movimento 5 stelle 16,2

Lega per Salvini Premier 8,3

Forza Italia-Berlusconi 8,1

Azione-Italia Viva-Calenda 7,9

Alleanza Verdi e Sinistra 3,5

+Europa 2,7

Italexit per l'Italia 2,4

Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc 0,9

Impegno Civico Luigi Di Maio - Centro Democratico 0,4

Altri 4,4

Indecisi e astensione al 37,4%.

Seconda domanda:

Pensando alle Sue esigenze e alle Sue priorità, quali sono, ad oggi, i temi principali sui quali il prossimo Governo – di centrodestra - dovrà concentrare maggiormente l’attenzione? Erano ammesse fino a 3 risposte.

Aumento generale dei prezzi - inflazione 48,8

Crisi energetica 45,0

Lavoro e occupazione 38,0

Aumento delle forniture di luce, gas,… 35,4

Ripresa economica nazionale 33,0

Riduzione della povertà 18,5

Immigrazione 17,2

Salario minimo 15,7

Riforma delle pensioni 10,5

Sicurezza 10,2

Non sa/Non risponde 2,1

Terza domanda:

Il centrodestra ha vinto le elezioni. Secondo Lei quanto potrà durare il nuovo governo?

Tutta la legislatura 32,2

6 mesi 15,5

Un anno 17,2

Più di un anno 16,5

Non sa/Non risponde 18,6

Quarta domanda:

Lei chi considera il principale sconfitto delle elezioni di domenica 25 settembre?

Enrico Letta 47,2

Matteo Salvini 26,2

Carlo Calenda e Matteo Renzi 6,6

Giuseppe Conte 6,1

Silvio Berlusconi 3,0

Altri 3,1

Non sa/Non risponde 7,8

Quinta domanda:

Enrico Letta ha dichiarato che non si presenterà come candidato alla segreteria nel prossimo congresso del Partito Democratico. Se Lei potesse votare…chi vorrebbe alla guida del Partito Democratico?

Il primo numero accanto a ogni nome è il valore assoluto, il secondo numero è tra gli elettori Pd.

Stefano Bonaccini 16,9 - 22,9 (elettori PD)

Elly Schlein 12,0 - 26,1 (elettori PD)

Francesco Boccia 6,4 - 4,6 (elettori PD)

Paola De Micheli 4,7 - 5,7 (elettori PD)

Dario Nardella 3,1 - 1,0 (elettori PD)

Irene Tinagli 2,1 - 2,1 (elettori PD)

Giuseppe Provenzano 1,6 - 1,4 (elettori PD)

Matteo Ricci 1,4 - 0,5 (elettori PD)

Altri 4,7 - 1,3 (elettori PD)

Non sa/Non risponde 47,1 - 34,5 (elettori PD)

Sondaggi elettorali oggi 7 ottobre, sondaggio Swg per TgLa7: "Azione-Italia Viva davanti a Lega e Forza Italia"

Swg ha elaborato il sondaggio settimanale per il Tg di La7. Ecco i dati sulle intenzioni di voto.

Se dovesse votare oggi alle elezioni nazionali, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente?

FRATELLI D'ITALIA 26,8

PARTITO DEMOCRATICO 18,1

MOVIMENTO 5 STELLE 16,5

AZIONE – ITALIA VIVA 8,3

LEGA 8,2

FORZA ITALIA 7,6

VERDI E SINISTRA 4,0

+EUROPA 3,3

ITALEXIT CON PARAGONE 2,2

NOI MODERATI 1,2

ALTRE LISTE 3,8

NON SI ESPRIME 32%

Da segnalare l'ulteriore crescita di Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle molto vicino al Partito Democratico e Azione e Italia Viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi davanti sia alla Lega che a Forza Italia.

Sondaggio Emg Different per Rai: Bonaccini tra i preferiti per il ruolo di segretario del Partito Democratico

Emg Different per la Rai ha sondato sul prossimo segretario del Pd.

La domanda.

Secondo lei chi dovrebbe essere il prossimo segretario del PD? (risposte libere)

Le risposte: