Sempre più in alto Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Movimento 5 Stelle seconda forza politica italiana davanti al Partito Democratico per alcuni sondaggisti. Ecco cosa dicono i sondaggi politici a poco più di un mese e mezzo dalle elezioni. Non subisce battute d'arresto Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sempre più in luna di miele con gli italiani mentre Giuseppe Conte per alcuni sondaggisti sorpassa Enrico Letta in attesa di capire che cosa succederà al Partito Democratico in occasione del prossimo congresso.

I sondaggi delle ultime settimane sono comunque concordi su due linee: Fratelli d'Italia sempre pià forte e erode consensi agli altri partiti di centrodestra e il Movimento 5 Stelle se non davanti sempre più vicino al Pd rispetto al dato delle elezioni. Ecco tutti i numeri.

Sondaggi politici 12 novembre, sondaggio Emg per Carta Bianca (Rai 3): Movimento 5 Stelle davanti al Partito Democratico

Un sondaggio realizzato da Emg per la trasmissione Carta Bianca di Rai 3 di Bianca Berlinguer dà questi risultati. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il primo partito nazionale con il 28% dei consensi. Due punti percentuali oltre il dato delle politiche.

Secondo posto per il Movimento 5 Stelle che è quotato al 17,5% anche in questo caso oltre il 2% rispetto al dato reale fatto segnare alle elezioni politiche del 25 settembre. Scende il Partito Democratico: terza forza italiana al 16,8%. Il Pd insieme ad Articolo Uno e Psi è in calo di oltre il 2% dei punti rispetto al dato delle elezioni politiche.

Emg poi mette al quarto posto la Lega di Matteo Salvini all'8,7%. Segue il Terzo polo di Azione e Italia Viva, con Calenda e Renzi che segnano un più 0,2% in un mese e mezzo e salgono all'8,0%. Forza Italia di Silvio Berlusconi, scende al 7,1%.

Europa Verde e Sinistra Italiana, sono quotati al 4,0%. A seguire c'è +Europa al 2,7%, seguito a sua volta da Italexit con Paragone che raggiunge il 2,5%. Chiudono Unione Popolare con l'1,6% e Noi Moderati all'1,1%.

Altri partiti non compresi in questa lista sono valutati al 2%. Quota di indecisi e non voto pari al 40,1%.

Sondaggi politici 12 novembre, Sondaggio Emg per Carta Bianca (Rai 3): gradimento leader, prima Meloni e secondo Conte

Emg sempre per Carta Bianca ha sondato gli italiani sulla fiducia nei leader politici. Primo posto per Giorgia Meloni a quota 51, poi Giuseppe Conte a 40, Silvio Berlusconi a 28, Carlo Calenda a 27, Matteo Salvini a 26, Enrico Letta a 20 e Matteo Renzi a 17.

Alla domanda se

condivide l’ipotesi del governo di revocare il reddito di cittadinanza già al primo rifiuto di proposta di lavoro, e non al secondo come previsto attualmente?

Ha risposto sì il 51%, no il 37% e non risponde il 12%.

Sondaggi politici 12 novembre, sondaggio Swg per TgLa7: Fratelli d'Italia al 29,4%

Swg effettua un sondaggio settimanale per il TgLa7. Il dato di questa settimana vede Fratelli d'Italia sempre più in alto nel gradimento degli italiani.

Il 29,4% degli Italiani dichiara che se dovesse votare oggi alle elezioni nazionali voterebbe il partito della presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Anche qui si conferma la tendenza del precedente sondaggio di Emg. Secondo partito italiano è ora il Movimento 5 Stelle al 16,8%. Terza forza il Partito Democratico di Enrico Letta che è quotato al 16%.

Quarto partito italiano in questo sondaggio è invece Italia Viva e Azione di Matteo Renzi e Carlo Calenda: 8,4% per il Terzo Polo. 7,7% è il consenso della Lega. Forza Italia è invece al 6,3%.

Tra gli altri partiti Verdi e Sinistra Italiana al 4%, più Europa al 2,7%, Italexit con Paragone al 2,5% Chiude tra i partiti rilevati in maniera singola Unione Popolare all'1,6%. Altre liste non comprese nella lista al 4,6%. Non si esprime il 31% degli interpellati.

Sondaggio Tecnè per Agenzia Dire: Fratelli d'Italia al 29%

Analizziamo ora i dati di un sondaggio Tecnè per Agenzia Dire. Qui il borsino dei partiti vede Fratelli d'Italia nettamente in prima posizione. 29% è il dato dei consensi per Giorgia Meloni. Seconda posizione per il Partito Democratico in questo caso. La forza di Enrico Letta è quotata al 17,1%. Terza forza, vicinissima al Pd, il Movimento 5 Stelle quotato al 16,9% dei consensi.

Segue la Lega all'8,3%, poi Azione e Italia Viva al 7,8%, Forza Italia al 7%. Poi Verdi e Sinistra Italiana al 3,6%, Più Europa al 2,7%, Italexit al 2%. Altri partiti non in questa lista al 5,6%.

E' stata anche chiesta agli interpellato la fiducia che hanno nella presidente del consiglio Giorgia Meloni: ha fiducia il 54,7% delle persone, non ha fiducia il 34,8% mentre non sa il 10,5%.

La fiducia al Governo: ha fiducia il 51%, non ha fiducia il 37%, non sa il 12%.

Sondaggi politici, sondaggio Termometro politico per True Data

Analizziamo infine un sondaggio di Termometro Politico per True Data. Anche qui la domanda è sul consenso ai partiti. Fratelli d'Italia primo partito italiano al 28,2%. Partito Democratico seconda forza italiana al 17,4% in questo sondaggio. Anche qui il Movimento 5 Stelle è al terzo posto al 16,5%. Segue la Lega all'8,6%, Azione e Italia Viva all'8,4% e Forza Italia al 6,8%.

Seguono Sinistra Italiana e Verdi al 3,7%, Più Europa al 2,7%, Italexit con Paragone al 2%, Unione Popolare all'1,6% e Italia Sovrana e Popolare all'1,4%. Altri partiti non in questa lista quotati al 2,7%.