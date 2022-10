Sondaggi politici elettorali: Giorgia Meloni record. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle vicini. Come cambiano i consensi tre settimane dopo il voto. Scopri tutto nell'articolo.

E' sempre tempo di sondaggi elettorali. E gli ultimissimi sondaggi pubblicati sono tutti concordi. Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sempre più in alto, distacco aumentato rispetto al Partito Democratico sul dato delle Politiche.

Le ultime tre rilevazioni ovvero quella di Swg, di Euromedia Research e di Termometro Politico sono concordi e danno il partito della premier in pectore al 27% o anche oltre. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle molto vicini. Lega quarta forza politica ma il partito di Matteo Salvini, l'unione di Azione e Italia Viva e Forza Italia sono molto vicini. Ecco tutti i numeri.

Sondaggi politici, sondaggio Swg per TgLa7: Fratelli d'Italia oltre il 27%

Swg ha prodotto il consueto sondaggio settimanale per il Tg La 7 diretto da Enrico Mentana. In base a questa indagine a poco meno di un mese dal voto, sempre più in alto Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni che si attesterebbero al 27,4% dei voti.

Secondo partito italiano ma a grande distanza il Partito Democratico. La forza al momento guidata da Enrico Letta in questo sondaggio politico di Swg è data al 17%. Tallonata decisamente da vicino dal Movimento 5 Stelle. Per il partito di Giuseppe Conte c'è il 16,7% dei voti.

Seguono a grande distanza gli altri partiti. Quarta posizione per la Lega di Matteo Salvini che è data all'8,5% dei voti. Poi in crescita il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Per l'unione tra Azione e Italia Viva c'è l'8,1% dei consensi. Sesto partito italiano Forza Italia: la formazione di Silvio Berlusconi è al 7,5%.

Sondaggi politici, sondaggio Swg per TgLa7: più Europa ora sarebbe sopra la soglia di sbarramento del 3%

Proseguendo nell'analisi dei voti agli altri partiti in base alle indicazioni del sondaggio Swg si trova l'alleanza Verdi-Sinistra Italiana che è data al 4,1%. Segue più Europa che in questa analisi sarebbe data oltre la soglia del 3% visto che la forza di Emma Bonino si attesterebbe al 3,3%.

Sotto la soglia di sbarramento del 3% esattamente come alle Politiche c'è Italexit con Gianluigi Paragone che è dato al 2,5%. Unione Popolare di Luigi De Magistris è data all'1,1%. Tutti i partiti che non sono analizzati singolarmente in questo sondaggio sono dati al 3,8%.

La percentuale di chi non si esprime è pari al 35%.

Sondaggi politici, sondaggio Euromedia Research per la Stampa: Fratelli d'Italia al 27%

Il quotidiano La Stampa riporta un sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. Anche in base a questo sondaggio Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni largamente primo partito italiano. Fratelli d'Italia sarebbe quotata al 27%, oltre un punto percentuale in più rispetto al risultato fatto registrare alle Politiche. La Lega di Matteo Salvini rimarrebbe la seconda forza del centrodestra per consistenza elettorale con una percentuale pari all'8,5% dei voti. Terzo partito della coalizione di Governo è Forza Italia che sarebbe data al 7,3% dei consensi.

Tra i partiti di opposizione in prima posizione ci sarebbe il Partito Democratico che è però dato in calo visto che si trova al 17,5% dei voti. Il Movimento 5 Stelle invece è dato in crescita e per la forza guidata da Giuseppe Conte ci sarebbe un 17,2% di potenziali voti.

Per Euromedia Research poi Azione e Italia Viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi sarebbero in crescita arrivando all'8,7% dei voti. Il 36% degli italiani dichiara che in caso di elezione si asterrebbe.

Sondaggi politici, sondaggio Termometro Politico per True Data

Anche Termometro Politico per True Data ha sentito le opinioni degli italiani se si andasse di nuovo al voto. Anche qui balzo verso l'alto di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni.

Ecco i dati di questo sondaggio. Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito italiano con il 27,1% dei voti. Seconda forza italiana il Partito Democratico che in questo sondaggio sarebbe quotato al 18,4%. Terza posizione per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che è dato al 16,5%.

Quarto partito italiano è la Lega di Matteo Salvini che è data all'8,5%. Segue il partito di Matteo Renzi e Carlo Calenda: Azione e Italia Viva sono quotate al 7,8% dei voti. C'è poi Forza Italia che è al 7,5% dei consensi.

Segue l'alleanza tra i Verdi e Sinistra Italiana che si attesta al 3,6% dei voti. Poi c'è Più Europa di Emma Bonino al 2,8%. Infine Italexit di Gianluigi Paragone al 2%, Unione Popolare di Luigi De Magistris all'1,4% e Italia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo e altri leader all'1,4%. Altre forze non valutate singolarmente in questo sondaggio al 3%.

Sondaggi politici, sondaggio Termometro Politico su Giorgia Meloni come premier

Termometro Politico ha anche interpellato gli italiani sulla fiducia che hanno in Giorgia Meloni come futura presidente del consiglio.

Erano 5 le risposte possibili che gli italiani potevano dare: ha risposto con molta fiducia il 25,4% degli italiani.

Dice di avere abbastanza fiducia in Giorgia Meloni presidente del consiglio il 18,9% degli italiani. Ha poca fiducia in lei il 22,1% delle persone intervistate.

Ha fiducia per nulla il 31,4% mentre non sa o preferisce non rispondere alla domanda il 2,2% delle persone intervistate.