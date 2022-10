Sondaggi politici elettorali: ecco i dati degli ultimissimi sondaggi. Chi scende e chi sale. E chi è per gli italiani il maggiore pericolo per il Governo. Scopri tutto nell'articolo.

Non si arresta la crescita di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia non si ferma più, l'onda Meloni cresce ancora e negli ultimissimi sondaggi va oltre il 28%. Analizziamo tutti i dati dell'ultimo sondaggio di Swg che ha presentato i dati nel corso del telegiornale diretto e condotto da Enrico Mentana su La 7. Il Governo Meloni parte da una fiducia da parte del 42% dell'elettorato.

Va sottolineato che, se Fratelli d'Italia guadagna un altro punto in una settimana a calare è Forza Italia che scende di oltre un punto percentuale rispetto al dato della settimana scorsa. Gli italiani vedono anche in Silvio Berlusconi il rischio più grande per la stabilità del Governo nel corso della legislatura.

Analizziamo tutti i dati del sondaggio.

Sondaggi politici elettorali, sondaggio Swg per TgLa7: il grado di fiducia nel presidente del consiglio a inizio mandato

La prima domanda che è stata fatta è inerente la fiducia al presidente del consiglio a inizio mandato. Per Swg il grado di fiducia in Giorgia Meloni al via del suo mandato è pari a 42.

Per analizzare in maniera comparata rispetto ai governi precedenti il livello di fiducia in Draghi a inizio mandato era 65, quello al via del Conte II 42, per quel che riguarda il Conte I 58.

Nella legislatura precedente la fiducia nel presidente del consiglio a inizio governo era al 62 per Enrico Letta, al 47 per Matteo Renzi e al 30 per Paolo Gentiloni.

Sondaggi politici elettorali, sondaggio Swg per TgLa7: per gli italiani Berlusconi elemento di rischio per il Governo

Swg sempre per il Tg La7 ha interpellato gli italiani su quali sono gli elementi di rischio per il Governo. La domanda che è stata svolta è stata la seguente:

Quale partner secondo lei è più probabile che possa mettere a rischio la stabilità del Governo durante la legislatura?

Per tutti gli italiani complessivamente il fattore di rischio per il Governo Meloni è Silvio Berlusconin per il 49%, Matteo Salvini per il 21%, Giorgia Meloni per il 6%, Maurizio Lupi per il 3% e nessuno per il 22%.

Se invece la domanda si effettua solo agli elettori del centrodestra il dato che ne esce, per Swg, è per il 58% Silvio Berlusconi, per il 12% Matteo Salvini, per il 5% Giorgia Meloni e per il 4% Maurizio Lupi. Nessuno per il 21%.

Sondaggi politici elettorali, sondaggio Swg per Tg La7: il consenso dei partiti, Fratelli d'Italia vola

Naturalmente Swg ha effettuato anche il consueto sondaggio sul gradimento dei partiti e sui consensi di ogni partito se si andasse al voto nella giornata di oggi. Ecco gli orientamenti di voto emersi nel sondaggio del 24 ottobre 2022 a poco più di un mese dalla giornata delle elezioni. Va subito segnalato che esiste un altro balzo verso l'alto di Fratelli d'Italia.

Il partito della premier Giorgia Meloni è ora quotato al 28,3%. Quasi un punto percentuale in più rispetto al 27,4% della settimana scorsa e ben oltre due punti rispetto al dato reale delle Politiche di un mese fa. Segnale che l'effetto di trascinamento dopo il successo elettorale di Fratelli d'Italia è ancora in corso.

Sondaggio politici elettorali, sondaggio Swg per Tg La7: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle molto vicini

Il Partito Democratico che sta vivendo una fase di transizione in attesa del congresso e di una nuova leadership dopo la preannunciata uscita di scena del segretario Enrico Letta rimane stabile.

E'il 17% la percentuale che viene attribuita ai dem. Lo stesso valore che era stato fatto registrare nel sondaggio della settimana scorsa. Piccolo arretramento in questi sette giorni invece per il Movimento 5 Stelle. Dal 16,7% della settimana scorsa, ora è il 16,4% il dato che viene attribuito al partito guidato da Giuseppe Conte.

Quarta posizione per la Lega che però è molto distanziata dalle prime tre forze politiche del paese. Per il partito dell'attuale ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini c'è l'8,6% dei consensi in leggerissima risalita dello 0,1% rispetto all'8,5% della settimana scorsa.

Cresce invece Azione-Italia Viva. Per il partito di Matteo Renzi e Carlo Calenda la percentuale è pari all'8,4% con una crescita dello 0,3% rispetto al dato della settimana scorsa.

Sondaggi politico elettorali, sondaggio Swg per Tg La 7: cala Forza Italia

A registrare la flessione più significativa della settimana è invece Forza Italia: in questi giorni di grande visibilità per Silvio Berlusconi per via degli audio su Putin e Zelensky il partito ne ha risentito dal punto di vista dei consensi. Forza Italia in una settimana scende dal 7,5% al 6,2%. Meno 1,3% per gli azzurri.

Andando avanti con gli altri partiti: ci sono Verdi-Sinistra Italiana al 4,1%, dato stabile rispetto alla settimana scorsa. Più Europa di Emma Bonino è data al 3,1% rispetto al 3,3% della settimana scorsa. Italexit di Gianluigi Paragone è dato al 2,6% rispetto al 2,5% della settimana scorsa. Unione Popolare di Luigi De Magistris è data all'1,2% rispetto all'1,1% precedente.

Altri partiti non presenti in questa lista sono dati al 4,1%. Non si esprime il 33% con un meno 2% rispetto alla settimana scorsa.