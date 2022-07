Sondaggi politici elettorali, oggi, sabato 9 luglio. Ecco tutti i dati della settimana elaborati da parte di diversi istituti di sondaggi. Sempre Fratelli d'Italia al primo posto nella maggior parte delle rilevazioni anche se per Ipsos invece c'è il Partito Democratico al primo posto. Crolla il Movimento 5 Stelle.

Ecco tutti i valori della settimana.

Sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo

La domanda:

”Se si tornasse alle urne per le Elezioni Politiche, quale partito voterebbe oggi per la Camera dei Deputati? ”

Ecco i dati dei principali partiti:

Fratelli d'Italia: 23%

Partito Democratico: 22%

Lega: 15,2%

Movimento 5 Stelle: 10,5%

Forza Italia: 7,3%

Azione, +Europa: 4%

Lei ritiene che, nei prossimi mesi, possa esserci un peggioramento della sua situazione economica?

Sì: 53%

No: 22%

Non sa: 25%

A suo avviso, sarebbe preferibile che:

Si sciolgano le Camere e si torni alle urne a fine estate: 27%

Il Governo Draghi vada avanti sino a fine Legislatura: 65%

Non sa: 8%

Sondaggio Noto Sondaggi per Porta a Porta

Analizziamo ora il sondaggio di Noto Sondaggi per Porta a Porta sempre sulle intenzioni di voto in caso di Elezioni Politiche.

Fratelli d'Italia 22,0%

Partito Democratico 21,0%

Lega 14,0%

Movimento 5 Stelle 10,0%

Forza Italia 8,0%

Azione/+Europa 5,5%

Italia Viva 3,5%

Insieme per il Futuro, Di Maio e sindaci 3,0%

Italexit 2,0%

Noi con l'Italia 2,0%

Italia al Centro (Toti) 1,5%

Verdi 1,5%

Leu-Articolo 1 1,5%

Coraggio Italia (Brugnaro) 1,0%

Sinistra Italiana 1,0%

Altri 2,5%

Uno schieramento di centro potrà avere successo in Italia? Sì per il 34%, no per il 45%, non sa il 21%.

Sondaggio Emg Different

Ecco le intenzioni di voto raccolte da Emg Different se si votasse per eleggere i Deputati alla Camera dei Deputati:

Fratelli d'Italia 22,8%

Lega 13,5%

Forza Italia 8,2%

Noi con l'Italia 1,8%

Italia al centro di Toti 1,5%

Partito Democratico 22,3%

Europa Verde 2,5%

Sinistra Italiana 2,3%

Articolo 1 - Mdp 1,5%

Movimento 5 Stelle 10,2%

Federazione Azione/+ Europa 4,4%

Italia Viva 4,1%

Italexit con Paragone 2,3%

Insieme per il Futuro 1,3%

Altra lista 1,3%

Sondaggio Tecnè per Agenzia Dire

Analizziamo il borsino dei partiti realizzato da Tecnè per Agenzia Dire. Ecco il borsino con il 55,5% delle persone che dichiara il voto, mentre astensione e incertezza sono quotate al 44,5%.

Fratelli d'Italia 23,3%

Partito Democratico 22,8%

Lega 14,7%

Forza Italia 10%

Movimento 5 Stelle 9,4%

Azione-+Europa 5,2%

Italexit 2,6%

Italia Viva 2,9%

Europa Verde 2,2%

Sinistra Italiana 2,1%

Altri 4,8%

Analizzando le coalizioni: il 49,2% dice che voterà per il centrodestra, il 36,4% per il centrosinistra e l'8,1% per il centro.

Giudizi positivi per il presidente del consiglio Mario Draghi per il 52,3%, negativi per il 42,2%, non sa il 5,5%.

Sondaggio Termometro Politico per True Data

Che cosa voterebbe oggi se ci fossero le elezioni politiche:

Fratelli d'Italia 22,8%

PD (con Articolo 1) 22,2%

Lega 16,6%

Movimento 5 Stelle 12,6%

Forza Italia 7,6%

Azione/ +Europa 4,1%

Sinistra Italiana/Verdi 2,8%

Italexit di Paragone 2,5%

Italia Viva 2,2%

PC (Rizzo), Ancora Italia, alternativa, RI, comitato no Draghi 2,1%

Insieme per il Futuro di Di Maio 0,8%

Altro 3,7%

Le ispira fiducia Mario Draghi come premier?

Sì, molta 16,6%

Sì, abbastanza 23,4%

No, poca 18,9%

No, per nulla 40,4%

Non so 0,7%

Secondo lei nel 2023 come si presenteranno le coalizioni al voto?

Ci sarà un centrosinistra (Pd-M5S-Sinistra I./Verdi e altri) contrapposto al centrodestra (Lega-FdI-Forza Italia e altri) e al centro (Azione, +E, Italia Viva) 30,3%

Ci sarà un campo largo (Pd-M5S-Sinistra I./Verdi, Azione, +E, Italia Viva e altri) contrapposto al centrodestra (Lega-FdI-Forza Italia e altri) 23,1%

Ci sarà un'alleanza di centrosinistra tra Pd e Centro contrapposta al centrodestra, e il M5S da solo 11,1%

Ci sarà un centrosinistra (Pd-M5S-Sinistra I./Verdi e altri) contrapposto a un centrodestra diviso, fatto solo di FdI e Lega, mentre FI andrà con il Centro 7,3%

Ognuno andrà per conto suo perché si tornerà al proporzionale 8,8%

Nessuna di queste, vi saranno altre configurazioni 7,7%

Non so/non intendo rispondere 11,7%

Ultima domanda:

L'astensione alle ultime amministrative ha raggiunto livelli massimi, secondo lei come mai?

Tra gli elettori vi è sempre meno senso civico e più disinteresse verso il bene comune 21,9%

La classe politica è sempre più incapace e lontana dalle esigenze della gente comune 46,6%

Le decisioni vengono prese dai mercati, dall'alta finanza o da burocrati, che non hanno più alcun legame coi cittadini. Votare non serve più a nulla 24,3%

È un fatto occasionale, d'estate l'affluenza tende a essere bassa, non c'é da allarmarsi 5,0%

Non so/non intendo rispondere 2,2%

Sondaggio Swg per Tg La7

Analizziamo ora il consueto sondaggio di Swg per il TG La7.

Fratelli d'Italia 23,6%

Partito Democratico 21,8%

Lega 14,3%

Movimento 5 Stelle 11,2%

Forza Italia 7,4%

Azione-Più Europa 5,2%

Sinistra Italiana 2,7%

Verdi 2,6%

Mdp-Articolo 1 2,5%

Italia Viva 2,4%

Italexit con Paragone 2,2%

Altre liste 4,1%

Non si esprime 42%

Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera

Analizziamo infine un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Qui in controtendenza rispetto agli altri sondaggi c'è il Partito Democratico in testa.

SINISTRA ITALIANA 1,8%

ARTICOLO UNO – MDP 1,2%

PARTITO DEMOCRATICO 20,8%

INSIEME PER IL FUTURO 2,3%

MOVIMENTO 5 STELLE 12,1%

AZIONE - + EUROPA 3,8%

ITALIA VIVA 2,0%

EUROPA VERDE – VERDI 2,4%

LEGA 15,0%

FORZA ITALIA 9,8%

FRATELLI D’ITALIA 20,0%

ITALEXIT 4,0%

ALTRE LISTE 4,8%

Sondaggio anche sul gradimento dei leader di partito: