I sondaggi politici delle ultime due settimane hanno visto il crollo di un partito afferente all'ala di centrodestra. Vanno meglio i partiti all'opposizione che stanno cercando di approfittare del momento buio dei loro rivali politici per guadagnare terreno. Ecco tutti i risultati degli ultimi 14 giorni forniti dalla Supermedia YouTrend/Agi, che ha messo insieme i sondaggi resi noti da diversi istituti.

Sondaggi politici: crolla rovinosamente un partito del centrodestra: FdI, PD, M5S

Il partito che ha subito cambiamenti drastici rispetto a due settimane fa è stato Fratelli d'Italia (FdI). Il principale partito di governo, guidato dalla premier Giorgia Meloni, ha infatti subito un crollo nelle intenzioni di voto degli italiani dello 0,5%. FdI, oggi, è infatti al 28,1% e resta, nonostante tutto, al primo posto di questa classifica.

Situazione opposta per il Partito Democratico (PD) che ha invece guadagnato lo 0,5% negli ultimi 14 giorni. I dem, guidati da Elly Schlein, stanno infatti scalando la classifica delle intenzioni di voto avvicinandosi sempre di più a FdI sebbene il distacco sia ancora molto ampio, almeno in vista delle prossime europee. Il PD, oggi, è al 19,7%, poco meno del 10% di differenza rispetto al partito al governo.

Situazione invariata, invece, per i pentastellati. Il Movimento 5 Stelle (M5S), guidato da Giuseppe Conte, non guadagna ne perde punti nelle intenzioni di voto e resta saldamente al terzo posto con il suo 16,2%. Lentamente, Conte e co., si stanno avvicinando al PD per tentare il sorpasso, che ormai non è nemmeno così inaspettato.

Lega, Forza Italia, Azione, Verdi/Sinistra Italiana

La Lega di Matteo Salvini resta al quarto posto nelle intenzioni di voto degli italiani. Il Carroccio, rispetto a 14 giorni fa, ha perso lo 0,2% calando all'8,3%. I leghisti restano ancora molto lontani dal M5S, ma si confermano la seconda forza politica del centrodestra.

Dietro alla Lega, all'interno della coalizione di centrodestra, c'è un altro partito: Forza Italia (FI). Rispetto a due settimane fa, gli azzurri hanno guadagnato lo 0,1% nelle intenzioni di voto degli italiani, portandosi così al 7,5%.

Insieme al PD vola anche Azione, partito guidato da Carlo Calenda. Rispetto a 14 giorni fa, Azione, ha guadagnato lo 0,3% e ha superato il 4% portandosi a 4,1% e mantenendo la sesta posizione nella classifica delle intenzioni di voto degli italiani.

Resta invariata invece la posizione della coalizione Verdi/Sinistra Italiana, guidata da Bonelli e Fratoianni. Nelle ultime due settimane non c'è stato alcun calo, ma nemmeno una crescita, nelle intenzioni di voto. La coalizione resta ferma al 3,9%.

Gli altri partiti

Tra i partiti minori, o partiti che non raggiungono la soglia del 3% o la superano di poco, spunta in vetta Italia Viva. I renziani hanno perso lo 0,1% nelle ultime due settimane e oggi sono solo al 3%.

+Europa e Italexit, partiti in profonda contrapposizione ideologica, non hanno subito variazioni: nessuno dei due ha guadagnato ne perso punti nella classifica delle intenzioni di voto degli italiani. I primi sono al 2,5%, i secondi, invece, all'1,6%.

Chiudiamo la classifica con il partito guidato dall'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Unione Popolare è l'unico partito, tra i partiti minori, ad aver guadagnato lo 0,1% nelle ultime due settimane portandosi all'1,3%.

