I risultati degli ultimi sondaggi politici riportano un grande sprint del Partito Democratico (PD) e una costante crescita di Forza Italia (FI). La coalizione di centrodestra, nell’intero insieme di partiti, però, crolla drasticamente; non si può dire lo stesso del centrosinistra che invece spicca il volo in vista delle prossime europee. Ecco tutti i risultati.

I risultati dei sondaggi politici: PD e Forza Italia meglio degli altri partiti

Secondo gli ultimi rilevamenti dalla Supermedia Agi/Youtrend, il centrosinistra, sebbene sia ancora in svantaggio, sta crescendo moltissimo grazie alla strategia politica del campo largo. I partiti che sono andati meglio nelle ultime settimane sono però due: il Partito Democratico (PD) e Forza italia (FI). I dem, guidati da Elly Schlein, stanno conquistando molta popolarità nelle intenzioni di voto degli italiani in vista delle elezioni europee che si terranno nel mese di giugno del 2024. Il partito del centrosinistra è cresciuto dello 0,6% e si trova al secondo posto nella classifica delle intenzioni di voto al 20,4%.

Forza Italia, invece, nonostante sia cresciuto di poco, solo dello 0,2% ha finalmente sorpassato gli alleati della Lega di Matteo Salvini, volando all’8,7% e diventando ufficialmente il secondo partito più votato della coalizione di centrodestra.

La classifica generale resta però invariata, almeno nella top 3. Fratelli d’Italia (FdI) non cresce e non cala rispetto alle ultime settimane ed è stabile al 27,2% in testa alla classifica. Al terzo posto c’è sempre il Movimento 5 Stelle (M5S) guidato da Giuseppe Conte al 16,1% dopo aver perso lo 0,2%. La Lega è al quinto posto, dietro agli alleati di Forza Italia, all’8,3%. Il carroccio è cresciuto solo dello 0,1%.

Gli altri partiti

La maxi coalizione denominata Stati Uniti d’Europa ha superato la soglia di sbarramento per accedere al Parlamento europeo e si trova attualmente al 4,6% nelle intenzioni di voto degli italiani. Cresce l’alleanza Verdi/Sinistra Italiana che è al 4,1% dopo un aumento dello 0,2%.

Azione, partito guidato da Carlo Calenda, cresce dello 0,1% ma non arriva alla soglia di sbarramento per accedere a Strasburgo in quanto fermo al 3,8%. Allo stesso modo, sarebbero attualmente fuori dal Parlamento europeo, secondo i sondaggi, i seguenti partiti: Libertà con l’1,9% e Pace Terra Dignità con l’1,9%.

I risultati delle coalizioni

Come abbiamo già accennato, la coalizione di centrosinistra, grazie alla strategia del campo largo, sta volando nei sondaggi elettorali grazie ad una crescita dello 0,6%. Il campo largo è attualmente al 40,6% nelle intenzioni di voto degli italiani per le prossime europee.

Resta però in testa la coalizione di centrodestra con il 44,2% di preferenze nonostante il drastico crollo dello 0,6%. Il centro liberale, ossia gli Stati Uniti d’Europa insieme ad Azione, non arriva ai livelli delle due mega coalizioni in quanto ferma all’8,4%.

