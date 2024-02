Molto male i partiti del centrodestra negli ultimi sondaggi politici, meglio il centrosinistra, in particolare il PD. Crolla clamorosamente, contro ogni pronostico, il partito di Giorgia Meloni.

Negli ultimi sondaggi politici, realizzati da Swg per il Tg La7, si è visto il crollo di un partito politico del centrodestra, stiamo parlando di Fratelli d'Italia. Ne approfittano i dem che con Elly Schlein stanno conquistando terreno sebbene siano ancora lontani dal partito della Meloni.

Sondaggi politici, crolla clamorosamente un partito del centrodestra

Fratelli d'Italia, partito che ha trionfato alle ultime elezioni politiche, ha subito un brusco calo negli ultimi sondaggi politici che risalgono a ieri, 5 febbraio 2024. La Meloni e i suoi seguaci hanno registrato un -0,4% rispetto ai sondaggi del 29 gennaio 2024. Il partito al governo resta comunque in testa alla classifica delle intenzioni di voto degli italiani con il suo 28,1%.

Non rallenta la corsa, invece, il Partito Democratico (PD) guidato da Elly Schlein. Mentre i rivali del centrodestra crollano, i dem aumentano i loro consensi. Il PD ha segnato, rispetto al 29 gennaio 2024, un netto +0,5% volando dal 19,5% al 20% e mantenendo saldamente il secondo posto nella classifica delle intenzioni di voto.

Subito dopo il PD, al terzo posto, a chiudere il podio settimanale, troviamo il Movimento 5 Stelle (M5S). I pentastellati, guidati da Giuseppe Conte, sono al 15,9% e rispetto alla scorsa settimana non è cambiato nulla in quanto il trend non è né diminuito né aumentato.

Lega, Forza Italia, Azione e Verdi/Sinistra Italiana

Questa settimana i sondaggi non sono dalla parte del centrodestra in quanto perde colpi anche la Lega di Matteo Salvini. Il carroccio resta al quarto posto con il suo 8,5% ed è ancora troppo distante dal M5S. La Lega, rispetto alla scorsa settimana, ha registrato un -0,2% nelle intenzioni di voto degli italiani.

L'unico partito del centrodestra che è andato meglio negli sondaggi, anche se di poco, è Forza Italia. Gli azzurri hanno guadagnato un +0,1% passando dal 7,2% del 29 gennaio 2024 al 7,3%.

Resta invariata la percentuale nelle intenzioni di voto di Azione. Il partito di Calenda si piazza dopo Forza Italia al 4,3%, ma tra i due partiti c'è un'enorme distacco. Azione, rispetto ai sondaggi del 29 gennaio 2024, non ha guadagnato ne perso consensi.

La coalizione Verdi/Sinistra Italiana è cresciuta dello 0,1% ed è passato dal 3,9%, nelle intenzioni di voto degli italiani, al 4%, agganciando lentamente il partito guidato da Carlo Calenda.

Gli altri partiti

Tra i partiti minori che non arrivano al 3% o lo superano di poco, troviamo Italia Viva. I renziani continuano a crollare nei sondaggi e, a causa di un -0,2%, passando dal 3,3% del 29 gennaio 2024, al 3,1%.

Non va meglio a +Europa che ha perso, così come Italia Viva, lo 0,2%. Oggi, +Europa, è al 2,4% nelle intenzioni di voto degli italiani.

Crescono invece Italexit per l'Italia e Sud chiama Nord. I due partiti sono rispettivamente all'1,6% e al 1,1%. Entrambi hanno guadagnato un +0,2%.

Non vi sono margini di cambiamento per Unione Popolare, che conferma il suo 1,3% nelle intenzioni di voto.

