Arianna Meloni è la sorella maggiore dell’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È più grande di soli due anni e da sempre ha supportato Giorgia nel percorso della sua carriera politica. Le due donne sono legate da due passioni e da un rapporto sincero. Ma chi è Arianna? E come mai ultimamente si parla molto di lei?

Chi è Arianna Meloni

Arianna Meloni ha 47 anni ed è due anni più grande della sorella Giorgia. Due donne che condividono una grande passione chiamata politica ma, mentre Giorgia ha sempre ambito a una carica maggiore, Arianna ha preferito restare nell’ombra a sostenere sua sorella minore.

Arianna si è sempre dedicata all’attività politica, ma ha deciso di non esporsi in prima persona:

Non amo apparire in pubblico perché soffro d’ansia. Questa è la ragione che mi ha spinto a non candidarmi. Ricordo ancora quando, a 19 anni, partecipai alla trasmissione ‘Il rosso e il nero’ Condotta da Santoro. Feci una domanda in diretta a Bertinotti. È stato angosciante. Da allora mi sono promessa che non mi sarei esposta mai più.

Arianna si adopera nei gruppi dei partiti e, data la sua mansione, si definisce precaria della Regione Lazio.

Che rapporto hanno Arianna e Giorgia Meloni

Arianna Meloni ha un legame speciale con sua sorella Giorgia. Un rapporto che è stato narrato in alcune righe dalla stessa Arianna dopo la proclamazione del trionfo elettorale della sorella:

"Se solo conoscessero lo stato d’ansia che hai vissuto, come quella volta da Bruno Vespa a Porta a Porta. Le notti insonni passate a studiare. Quanti silenzi e quante angosce, il più delle volte vissuti insieme, per tentare di capire, di riflettere per poi guardarsi intorno. Non hai mai ceduto alle notevoli lusinghe del potere, non hai mai privilegiato i tuoi interessi personali. Al contrario hai sempre cercato di fare la cosa giusta nell’interesse dell’Italia".

Nel post Arianna racconta che lei e sua sorella hanno un’altra passione in comune per i fantasy e soprattutto per Il Signore degli anelli di J.R.R. Tolkien. È giusto che sia così e io ne vado fiera. Le parole usate da Tolkien, ad oggi, per me sono una sorta di bussola che ti guiderà nel tuo nuovo percorso: "Non tocca a noi dominare ogni marea del mondo".

Chi è il marito di Arianna Meloni

Arianna Meloni è coniugata con Francesco Lollobrigida conosciuto come capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Dal loro matrimonio sono nate due splendide figlie, di cui una di quattordici anni.

Lollobrigida è nato il 21 marzo 1972 nella città di Tivoli. È un deputato, dal 2018, per il partito di Fratelli d’Italia. Vive nella capitale ed è proprio nella splendida Roma che si è laureato alla facoltà di giurisprudenza. Attualmente è emerso che Lollobrigida è uno dei sostenitore di alcune Comunità terapeutiche che aiutano i tossicodipendenti a uscire da questo circolo vizioso generato dall’assunzione di droghe.