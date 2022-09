Due dipendenti sono stati sospesi da un’azienda socio cooperativa agricola per aver mangiato due fette di mortadella sul luogo di lavoro. È quanto accaduto a Correggio, provincia di Reggio Emilia, dove tramite lettera di contestazione disciplinare la cooperativa Tre Valli ha comunicato ai due dipendenti la sospensione. Ma cosa è successo davvero? Questa vicenda sembra avere dell'assurdo ma è tutt'altro che fantasia.

Sospesi per aver mangiato mortadella, ecco cosa è successo



“A seguito della segnalazione di diversi episodi gravi, è stata avviata una serie di accertamenti disciplinari tuttora in corso come previsto dalla legge in materia”, queste le parole contenute nella comunicazione inviata ai dipendenti.

L’azienda dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei dipendenti ha infatti deciso di installare un sistema di telecamere nascoste per indagare sulle questione. E proprio dalle immagini di queste telecamera si sarebbe scoperto, oltre che di un dipendente, già licenziato, che aveva portato via dei prosciutti interi infilandoli in un borsone, anche degli altri due impiegati che hanno portato via alcune fatte di salume per consumarle poi durante la pausa pranzo. Un fatto che può sembrare assurdo ma che, secondo il datore di lavoro, integra un furto vero e proprio e quindi un comportamento da punire severamente come monito per tutti. La Giurisprudenza in effetti riconosce la possibilità di punire i lavoratori che si appropriano di beni aziendali, in questo caso dei salumi che l'azienda in questione produce e immette sul mercato. Tuttavia i due colti sul fatto si difendono appellandosi alla "tenuità del fatto" e all'impossibilità di procurarsi altrove del cibo.

I dipendenti si difendono e chiedono di tornare al lavoro



I due dipendenti hanno replicato spiegando come fosse in realtà una pratica comune in azienda e tollerata da tutti. Le fette che hanno portato via sarebbero infatti, a loro dire, delle fette di scarto. Sostengono inoltre che la loro fosse una esigenza dettata dalla fame in quanto in azienda sarebbero presenti dei distributori automatici che, essendo sottodimensionati per il numero di dipendenti, non garantirebbero a tutti la possibilità la possibilità di un pasto.

I due hanno deciso di impugnare le lettere di contestazioni e di chiedere, tramite i propri legali, la riammissione al lavoro senza alcun provvedimento disciplinare. L’azienda avrà ora 15 giorni di tempo per la risposta. La "battaglia legale" è aperta; chi la spunetrà? Il datore o i due "ladri di mortadella"?