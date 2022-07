Siccità e crisi energetica stanno mettendo a durissima prova le aziende che, siano esse piccole o grandi realtà, si trovano a dover far fronte a tutte una serie di problematiche di non facile ed immediata risoluzione. All’aumento dei costi delle materie prime si è andata affiancando l’esplosione del costo dell’energia che, a ben vedere, sono poi le due facce di una stessa medaglia: quella di una crisi globale che impatta pesantemente sul bilancio e la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali.

E, se è vero che non esistono soluzioni semplici ed immediate, è pur vero che esistono delle aziende che, ancor prima del delinearsi dell’attuale scenario, hanno avuto una grande intuizione: puntare sulla sostenibilità come chiave e leva di sviluppo, provando ad anticipare gli eventuali futuri scossoni esterni. Lucart, è tra queste.

Gruppo multinazionale toscano tra i maggiori leader nell’ambito della produzione cartaia, Lucart ha da tempo impostato un approccio volto all’ottimizzazione delle materie prime ed alla riduzione di sprechi e scarti, lasciandosi guidare da una filosofia assolutamente improntata al green ed alla sostenibilità ambientale. Termini e concetti come investimenti in economia circolare, autoproduzione ed efficientamento energetico, acquisto di rinnovabili, sono solo alcuni dei pilatri sui quali Lucart ha puntato e che l’hanno resa encomiabile esempio di realta green ben riassunto nella recente presentazione del 17° rapporto di sostenibilità presentato a Lucca lo scorso 1° luglio.

Lucart presenta il 17° rapporto sulla sostenibilità

L'estrema attenzione per la sostenibilità ambientale è la spinta propulsiva che guida la vision di Lucart, un’attitudine che emerge chiara e netta nel 17° Rapporto di Sostenibilità di Lucart che, ricordiamo, è il primo a godere dell’avallo di un ente certificatore esterno.

Afferma Massimo Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart:

“La sostenibilità è l’elemento che continua a ispirare le nostre innovazioni e le relazioni con i nostri stakeholder per la costruzione di un futuro migliore. Il quadro macroeconomico su materie prime ed energia ci spinge ad accelerare le azioni già̀ intraprese negli anni scorsi che ci vedono determinati a investire su economia circolare, efficienza produttiva ed energetica, autoproduzione e acquisto di energia rinnovabile e diversificazione dei mercati e dei prodotti, con particolare attenzione al piano PNRR sul quale il Gruppo Lucart ha già presentato diversi progetti.”

Col primario obbiettivo di promuovere un modo sostenibile di produrre carta, Lucart ha presentato i risultati raggiunti relativi allo scorso 2021 che ha segnato una riduzione delle emissioni di CO2 e NOx del 14,9% e 47% rispettivamente, nonché riduzione del 13,2% dei consumi energetici (con l’80% dei rifiuti destinati al recupero) e del 23,3% dei consumi idrici rispetto all’anno 2013, trovando così la sua strada anche per fronteggiare la pesante crisi energetica in atto.

Il report, presentato nel corso dell’evento “Carta Canta - Essere Green Heroes”, mette in evidenza anche l’ottimo stato di salute di Lucart che, segnando un +6 rispetto al 2020, ha raggiunto l’importante cifra di oltre 540 milioni di euro di fatturato. Non solo, nel suo percorso di transizione ecologica, l’azienda ha raggiunto anticipatamente l’obbiettivo fissato al 2025 di utilizzare al 100% imballaggi riciclabili e/o compostabili.

Ma l’azienda non si ferma qui e continua il suo percorso votato alla transizione ecologica fissando altri importanti traguardi come il progetto di economia circolare Natural che, avviato nel 2010, è finalizzato al riciclo del Tetra Pak® e che ha contribuito al recupero di più di 7,6 miliardi di cartoni per bevande, evitato l’utilizzo di più di 3,3 milioni di alberi e l’emissione di oltre 195.000 tonnellate di CO2.

Lucart, in tandem con CPR System, ha fondato poi Newpal SPA, società che si occupa dello stampaggio di pallet realizzati in plastica riciclata. Newpal Spa investirà inoltre circa 7 milioni di euro per la realizzazione di un polo industriale in quel di Ferrara con un avanguardistico impianto per lo stampaggio di materiale plastico riciclato.

Lucart tra i #GreenHeroes di Alessandro Gassman

Grazie al suo impegno nel green ed alla sua spiccata attenzione alle tematiche della sostenibilità aziendale, Lucart è stata inserita nella lista dei #GreenHeroes, l’iniziativa lanciata ad inizio 2019 dall’attore Alessandro Gassman (ideata con Annalisa Corrado e la partnership scientifica di Kyoto Club) che raccoglie esempi di aziende virtuose che hanno mostrato come sia possibile creare valore aggiunto ed opportunità lavorative avendo sempre a cuore l’ambiente. Insomma, lo “stile” imprenditoriale di Lucart è esemplificativo di come la sostenibilità ambientale e le pratiche di gestione del business ad esse legate, siano salutari non solo per il pianeta ma anche per le aziende.