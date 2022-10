La scelta della premier Giorgia Meloni di cambiare il nome del ministero dell'Agricoltura aggiungendo ad esso la dicitura Sovranità Alimentare ha suscitato la curiosità di molti. Oltre ai curiosi vi sono i polemici che temono un avanzamento di politiche sovraniste e nazionaliste. Ma vediamo che significa in realtà Sovranità Alimentare.

Che significa Sovranità Alimentare e chi ha coniato questo termine

La Sovranità Alimentare non è una cosa nuova sebbene molti pensino sia così e, spoiler, non è nemmeno una prerogativa del nuovo governo Meloni. A chi grida alla svolta sovranista sbaglia di grosso. Un esempio di Sovranità Alimentare è la Francia, introdotta da un governo di centro e moderato. Il governo Borne, nel 2022, ha rinominato il ministero dell'Agricoltura in Ministère de l’agriculture et de la Souverainité Alimentaire, proprio come ha fatto Giorgia Meloni. Ma la Francia è solo uno dei tanti Paesi che ha scelto di rinominare questo ministero. Non è dunque la prima volta che nel politichese di parla di Sovranità Alimentare. Ma da dove nasce il termine? Nel 1996, Via Campesina, ONG che comprendeva piccole e medie imprese, lottava contro lo sfruttamento dei territori e delle persone da parte delle multinazionali; per questo era nata l'esigenza di sottolineare il concetto di Sovranità Alimentare.

Di cosa si occuperà il ministro della Sovranità Alimentare

Ma nel concreto, di cosa si occuperà la Sovranità Alimentare? Non è nulla di nuovo da ciò che già veniva fatto dal ministero dell'Agricoltura. Cambia solo il modello di intendere il settore primario. Dalla nobile battaglia di Via Campesina si prenderà spunto e quindi si metteranno al primo posto i lavoratori e l'ambiente, che dovranno essere tutelati seguendo un modello di sostenibilità. Le risorse naturali sono un bene e non devono essere un mezzo su cui fare eccessiva monetizzazione e generare extraprofitti sfruttando le terre. L'idea della Sovranità Alimentare piace molto alle associazioni di settore come Coldiretti, in quanto c'è maggiore possibilità di far conoscere il Made in Italy nel mondo e andrebbe a tutelare i produttori locali che sono un toccasana per l'economica nazionale, data una forte presenza di attività connesse al settore primario.

Chi è il ministro della Sovranità Alimentare: dalla gioventù alla scalata politica con Fratelli d'Italia

Colui che dovrà garantire tutto questo è il cognato di Giorgia Meloni. Stiamo parlando di Francesco Lollobrigida, fedelissimo alla premier sia politicamente che affettivamente, e uno dei principali esponenti del partito Fratelli d'Italia. Nella sua vita ha sempre militato in politica, dal Fronte della Gioventù ad Azione Studentesca e da Alleanza Nazione al Popolo della Libertà (ex partito di Silvio Berlusconi). Dal 2012 ha risposto alla chiamata della cognata e si è unito a Fratelli d'Italia dove, dopo anni di militanza e vari ruoli, ha ottenuto il ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare.

