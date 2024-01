Sposi coinvolti in un incidente a Pistoia: chi sono e cosa è successo

Gli sposi stavano festeggiando il giorno più bello della loro vita a Pistoia ma sono stati coinvolti in un terribile incidente durante le nozze. I feriti complessivi del tragico evento sono 12 (sposi compresi) e tutti sono stati trasportati immediatamente al pronto soccorso. Ripercorriamo la vicenda e scopriamo la dinamica dell'incidente.

Chi sono e come stanno gli sposi coinvolti in un incidente a Pistoia

Il tutto è avvenuto a Pistoia, in Toscana, per la precisione all'ex convento Giaccherino, un luogo suggestivo che da alcuni anni è diventato un ristorante in cui si celebrano eventi come il matrimonio. Gli sposi sono Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra.

Paolo Mugnaini, 26 anni, viene da una famiglia molto conosciuta a Lastra a Signa, comune in provincia di Firenze, è laureato in ingegneria e lavora come insegnante in una scuola a Firenze. I suoi genitori sono psicologi e sono noti perché fanno parte della Comunità neocatecumenale di Scandicci e della chiesa di San Bartolomeo in Tuto.

La sposa è Valerina Ybarra, 26 anni, coetanea del marito, è una ragazza italo-americana e anche lei viene dalla provincia di Firenze.

Ora i due novelli sposi stanno bene ma i paramedici, giunti sul luogo, avevano deciso comunque di trasportarli all'ospedale San Jacopo di Pistoia per tenerli in osservazione. Per i due sposi lo spavento è stato grande e hanno trascorso la loro prima notte di nozze in pronto soccorso.

Gli altri invitati feriti

Grosso spavento anche per le altre persone ricoverate, la maggior parte delle quali sono state dimesse quasi subito. Sono rimaste in ospedale per degli accertamenti solo 3 persone, tra cui una donna incinta che non è in gravi condizioni ma che necessita di osservazione medica.

Altri due feriti in maniera più seria sono stati trasferiti presso l'ospedale Careggi di Firenze in codice rosso. Anche in questo caso, sebbene la situazione sia preoccupante, i medici hanno fatto sapere che le condizioni sono stabili.

La dinamica dell'incidente

A causare il ferimento delle 12 persone durante il matrimonio presso l'ex convento Giaccherino è stato il crollo di un solaio. Al momento l'ex convento è chiuso perché si stanno svolgendo le indagini e dunque non si hanno altre notizie circa la dinamica precisa dell'incidente. Sono invece noto le testimonianze di coloro che stavano lavorando al matrimonio. Il quotidiano Il Messaggero ha riportato le parole di Genny, una cameriera di servizio alle nozze di Paolo e Valeria:

Abbiamo visto lanciare tavoli, bicchieri, perché tutti erano impauriti, quando hanno sentito il forte rumore, noi siamo scesi passando vicino alla stanza dove era crollato il pavimento ed erano cadute le altre persone e c'era tantissima polvere, non si vedeva niente.

Poi ha aggiunto:

Eravamo io e una mia collega e abbiamo sentito urla e persone disperate che piangevano.

Leggi anche: Ecco qual è la regione italiana con più incidenti d'auto, e non è quella che pensi