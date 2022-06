Una legge simile non si vedeva dal 1994 negli USA, ma evidentemente era molto sentita a causa delle recenti sparatorie tra cui la tremenda strage di Uvalde. A qualche settimana dall'inutile morte di tutti quei bambini, passa in Congresso una legge bipartisan che obbliga maggiori controlli e stanzia svariati miliardi per programmi di salute mentale e protezione delle scuole.

Questa legge arriva qualche ora dopo due decisioni cruciali della Corte Suprema americana, la massima autorità giudiziaria degli States. La prima, la più famosa, riguarda l’abolizione del diritto all’aborto, di fatto rendendolo illegale nella maggioranza degli stati americani.

La Corte Suprema, in particolare, ha cancellato dall’ordinamento la sentenza Roe vs Wade, in cui si approvava il diritto all’aborto a livello federale. Senza tale sentenza, gli stati decideranno autonomamente se avere o meno l’aborto, e molti hanno già deciso di rimuoverlo.

Come scrive Deborah Bertolino in questo articolo, infatti:

La situazione non sembra farsi facile, quindi, per il fronte abortista, poiché la sentenza della Corte è entrata già in vigore in 15 Stati. In particolare, da oggi l’aborto entrerà in vigore (o lo sarà nei prossimi giorni) in Wyoming, North Dakota, South Dakota, Idaho, Utah, Texas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky e West Virginia.

La seconda sentenza della Corte Suprema, rilevante per questo articolo ed uscita prima delle restrizioni sulle armi, riguarda proprio il possesso di tali oggetti.

La sentenza della Corte Suprema sul possesso di armi

Poco prima che il Congresso americano approvasse la legge per limitare il possesso di armi, la Corte Suprema ha emanato una sentenza in senso diametralmente opposto.

La sentenza andava contro una legge della città di New York che obbligava i possessori d’armi ad avere un valido motivo per girare in pubblico con un’arma da fuoco. New York, una delle città più liberali del paese, era estremamente fiera di questa legge.

Era stata approvata a suo tempo da Mario Cuomo, sindaco della Grande Mela di origini italiane. Ora, secondo la Corte Suprema, la legge è anticostituzionale in quanto viola il Secondo Emendamento.

Il presidente Joe Biden si è detto estremamente deluso delle decisioni della Corte, dichiarando che:

Sull'onda degli orribili attacchi di Buffalo e Uvalde e di quotidiani atti di violenza da armi da fuoco che non fanno titolo a livello nazionale, dobbiamo fare di più come società, e non di meno, per proteggere i nostri cittadini.

Cos’è il Secondo Emendamento e perché è importante

La Costituzione degli Stati Uniti è composta da “emendamenti”, come la nostra è composta da “articoli”. Gli Emendamenti statunitensi sono molto meno degli articoli di una costituzione europea, poiché il loro sistema è radicalmente diverso dal nostro.

Tuttavia, la Costituzione è protetta negli USA tanto quanto da noi, e la Corte Suprema ha il compito di decretare che le leggi non siano incostituzionali.

Il Secondo Emendamento della Costituzione americana decreta che è diritto di tutti i cittadini americani difendersi e possedere armi, per cui la legge di New York sul “Valido motivo” per portare un’arma da fuoco in pubblico è tecnicamente incostituzionale.

Proprio il Secondo Emendamento della Costituzione americana ha impedito serie riforme sul possesso delle armi. Il diritto a possederle è letteralmente incastonato nella Costituzione, quindi ogni azione contraria è sempre stata molto complicata. Fino ad ora.

La legge di Biden che restringe il possesso di armi

Finalmente, entriamo nel dettaglio della legge recentemente approvata dal Congresso americano sulle restrizioni per il possesso di armi.

Si tratta di una legge bipartisan, ovvero che mette d’accordo i due partiti del Congresso: Repubblicani e Democratici. Gli avvenimenti di Uvalde, dove oltre 20 bambini hanno perso la vita, hanno evidentemente molto scioccato l’opinione pubblica americana.

La legge prevede, infatti, maggiori controlli per la vendita di armi ai minori di 21 anni (l’assassino di Uvalde ne aveva 18), nonché 11 miliardi stanziati per programmi di salute mentale ed altri 2 per la protezione delle scuole.

Infine, la legge di Biden prevede anche di lasciare ai singoli stati la facoltà di rimuovere il possesso di armi a soggetti considerati pericolosi. Questa è forse la caratteristica più “radicale” della legge, e probabilmente per questo ha lasciato la volontà finale agli stati.

Le reazioni alla legge

La legge di Biden sulle restrizioni al possesso di armi da fuoco è risultata molto popolare sia sul fronte Democratico che su quello Repubblicano.

Il leader del Partito Democratico Chuck Schumer ha dichiarato:

Stasera il Senato degli Stati Uniti sta facendo qualcosa che molti credevano impossibile anche solo poche settimane fa: stiamo approvando la prima legge significativa sulla sicurezza delle armi da fuoco in quasi 30 anni.

Mentre il suo corrispettivo Repubblicano Mitch McConnell ha detto: