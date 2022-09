Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America, si espone come quasi nessuno ha fatto mai rafforza verbalmente le relazioni di cooperazione intenazionale USA-Taiwan. L'isola al largo delle coste cinesi de facto indipendente non è mai stata riconosciuta formalmente ma ha sempre avuto solide relazioni con gli Stati Occidentali.

Relazioni Stati Uniti Taiwan, le dichiarazioni del Presidente Biden

La tensione tra Cina e Taiwan cresce di giorno in giorno ma gli Stati Uniti fanno sapere, ancora una volta, di non essere indifferenti. Oggi, 19 settembre 2022, Joe Biden rilascia delle dichiarzioni che fanno tirare un sospiro di sollievo al governo di Taipei e segnano una posizione netta degli States.

Il presidente statunitense ha affermato di essere proeccupato per ciò che potrebbe fare Pechino all'isola di Taiwan e la questione dovrebbe essere di rilevanza mondiale. La Cina continua a rivendicare il possesso di Taiwan, definendola parte del suo territorio. La paura diffusa è quella di un possibile attacco militare dal parte del governo cinese. Ad oggi ci sono state solo minacce e voli e navigazioni intorno all'isola. Ma cosa succederebbe se la Cina dovesse decidere di passare alle maniere forti? Joe Biden non ha dubbi e, senza mezzi termini, ha dichiarato che gli Stati Uniti difenderebbero Taiwan in caso di attacco militare senza precedenti da parte di Pechino.

Il triangolo Usa-Cina-Taiwan

Nel 1949 l'isola di Formosa divenne il rifugio dei nazionalisti cinesi che furono sconfitti dalle forze del Partito Comunista Cinese. Dopo essersi stanziati sull'isola, il loro stato indipendente prese il nome di Repubblica di Cina, più nota come Taiwan. Il neo stato non è mai entrato a far parte delle Nazioni Unite e quasi nessuna Nazione al mondo lo ha ufficialmente riconosciuto per evitare incidenti diplomatici con la Cina. Tra le Nazioni che non sono formalmente schierate (visto il mancato riconoscimento di Taiwan) vi sono anche gli USA, che però intrattengono da sempre relazioni commerciali e diplomatiche con il governo di Taipei.

La presenza statunitense nella vita politica ed economica di Taiwan ha infastidito, e non poco, la Cina. I due colossi mondiali sono costantemente impegnati in "battaglie commerciali" e le relazioni tra i due non sono delle migliori. Il nodo geopolitico chiamato Taiwan è stato visto, da sempre, come un possibile casus belli di un conflitto Cina e USA. Fortunatamente nulla è mai accaduto, ma le sempre più costanti minacce da parte del gigante asiatico fanno tremare il mondo.

I precedenti: dalla visita di Nancy Pelosi all'invasione dell'Ucraina

L'evento più recente che ha fatto pensare al peggio, soprattutto per l'incolumità della speaker della camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi, è stata la visita di quest'ultima nell'aprile 2022 a Taipei. In quell'occasione, Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri, dichiarò: "Se la Speaker della Camera dei Rappresentanti visiterà Taipei, la Cina adotterà misure risolute ed energiche per difendere fermamente la sovranità nazionale e l’integrità territoriale e gli Stati Uniti dovranno essere pienamente responsabili di tutte le conseguenze". Le parole di Lijian si rivelarono solo una minaccia, come il volo dei cacciabombarideri dell'esercito cinese su Taiwan all'arrivo di Pelosi sull'isola.

Ciò che ha fatto però pensare a qualcosa di più grave, che non si limitasse a USA, Cina e Taiwan, è stata l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. A gran voce si parlava di terza guerra mondiale. Queste tre parole non furono usate solo in ambito giornalistico o da analisti geopolitici, ma potevano rappresentare l'evolversi reale di quella che da Putin fu definita un'operazione di denazificazione.

Nel mese di febbraio 2022, la Cina rafforzò i suoi rapporti diplomatici ed economici con la Federazione Russa, responsabile della guerra in Ucraina. Mentre il mondo sanzionava Putin, il Paese asiatico gli apriva le porte. Allora a molti venne un dubbio: e se la Cina utilizzasse la scusa della guerra in Ucraina per attaccare Taiwan? L'intento del governo di Pechino era quello di vedere la reazione degli Stati Uniti e del blocco di Paesi NATO all'invasione dell'Ucraina. Fortunatamente, anche in quel caso, la Cina non passò ai fatti.