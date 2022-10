Quasi andando contro alla UE, questo paese ha deciso di finanziare un fondo da 66 miliardi per sostenere famiglie e imprese per le bollette di dicembre. E anche per tutto il 2023, così da evitare il tracollo della propria economia. Non parliamo dell'Italia.

Durante la campagna elettorale l'attuale ministro degli Affari Esteri uscente, Luigi di Maio, aveva proposto per Impegno Civico un progetto molto ambizioso: far pagare allo Stato l'80% delle bollette. In poche parole, se ti arriva una bolletta da 1000 euro, tu paghi solo 200 euro, mentre il resto è a carico dello Stato.

Una proposta che non ha avuto molto successo, visti gli esiti di Impegno Civico alle Politiche 2022, ma che forse ha ispirato un certo paese UE, che da dicembre farà in modo che le bollette siano a carico dello Stato.

Si parla di una manovra miliardaria, che forse potrà contribuire ad aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà, e forse a tenere in piedi i consumi e i rapporti commerciali tra gli altri paesi europei, in primis con l'Italia.

Ma facciamo il punto della situazione.

Lo Stato pagherà le bollette ai cittadini che non possono: succede in questo Paese UE

Più che una proposta è un vero e proprio piano quello proposto per sostenere famiglie e imprese in questo inverno caldo.

Un piano da 66 miliardi di euro, secondo quanto stimato dal giornale FAZ (acronimo per Frankfurter Allgemeine Zeitung), che servirà a coprire la bolletta luce e gas di famiglie e imprese di dicembre 2022.

Al momento sarà solo un rimborso una tantum: la Germania pagherà per intero solo le bollette di dicembre 2022. Mentre per la primavera il Governo Scholz pensa ad un piano in diverse fasi, un modello in due stadi.

Questo dipenderà ovviamente dagli esiti della crisi russo-ucraina, e dall'evoluzione delle varie proposte che molti Stati (Germania inclusa) stanno portando in sede di Consiglio per evitare un tracollo economico e finanziario senza precedenti.

Intanto la Germania procede per proprio conto, come già è accaduto con la proposta di sostenere l'economia tedesca con una manovra-monstre da 200 miliardi di euro (circa il 5% del PIL tedesco) per proteggere famiglie e imprese dai rincari di luce e gas.

Caro bollette addio, ecco a chi spetta e a quanto ammonta lo sconto

Lo Stato tedesco pagherà le bollette solo ai cittadini che sono in difficoltà, non a tutti. Solo 5 miliardi dei 66 previsti andranno a famiglie e imprese che potrebbero non pagare le bollette di dicembre. E che hanno dei forti consumi.

Con questo "scudo" anti-bollette, stando a Verivox, una famiglia che consuma 20 MWh di gas, invece di pagare più di 4.000 euro, ne potrebbe pagare poco più di 2.700 euro, con uno sconto di 1.300 euro. Se si ha invece un consumo intorno ai 5 MWh, lo "sconto" sarebbe di 342 euro; se di 12 MWh, intorno ai 820 euro.

Per i mesi successivi lo Stato non pagherà le bollette, ma farà scattare degli sconti, a seconda del consumo di gas. Sarà la fase due del piano Scholz contro il caro bollette.

Da gennaio 2023 la copertura scenderà all'80% del consumo di gas che supera i 12 cents/kW per privati e PMI (piccole e medie imprese), mentre per le imprese sarà sul 70% del consumo relativo all'anno precedente, con prezzo fissato a 7 cents/kW.

Il piano durerà per tutto il 2023, fino al 2024, un tempo sufficiente per evitare a famiglie e imprese di continuare a pagare le bollette e a consumare. Anche perché tra caro bollette e inflazione, stando agli economisti del Kiel Institute for the World Economy, la Germania rischia di vedersi ridurre la propria produzione nazionale di oltre 160 miliardi di euro.

Il governo Scholz punta infatti a mantenere in piedi l'economia tedesca, dalla quale dipendono molte altre economie europee, in primis quella italiana. E anche in Italia si sta cercando di trovare una soluzione al caro bollette.

Caro bollette in Italia, tre soluzioni per salvare imprese e famiglie

Per l'Italia, e per tutti i consumatori e imprese, sono solo 3 le soluzioni utili per contrastare il caro bollette:

scostamento di bilancio da 30 miliardi,

di bilancio da 30 miliardi, l'utilizzo del tesoretto di Draghi (10-25 miliardi),

(10-25 miliardi), il price cap o la creazione di un fondo comune europeo per l'emergenza bollette.

Di questi tre, negli ultimi giorni, quello che si presenta come il più fattibile in tempi brevi è sfortunatamente lo scostamento di bilancio. E a sostenerlo è Confindustria, la stessa che giorni addietro era invece contraria a un ulteriore indebitamento.

Il cambio d'idea, come riferisce il capo di Confindustria, Carlo Bonomi, è dovuto al disinteresse dell'Europa unita a sostenere "un'opzione coordinata", con un progetto simile al "Next Generation Eu [...] come si è deciso per il Covid", ma stavolta per l'energia.

Ma FdI al momento cerca di evitare questa opzione, troppo onerosa per un debito pubblico ormai al 145%, e vuole puntare sul "tesoretto" di Draghi, ovvero i 10-25 miliardi di euro (stimati) lasciati da Draghi, grazie al minor deficit ufficializzato dal ministro dell'economia Daniele Franco nella Nadef.

Un tesoretto che però potrebbe essere già "prenotato" per tutte le altre misure, come un nuovo Decreto Aiuti (il quater), e per il rinnovo dei bonus 150 per lavoratori e pensionati, così come per il mantenimento del taglio delle accise e dei vari crediti d'imposta alle imprese energivore.

Per evitare ulteriori debiti, l'unica soluzione sarebbe l'emissione di debito comune da parte della UE. La stessa Germania sarebbe favorevole alla sua creazione, seguendo idealmente il modello del programma pandemico SURE: un piano di prestiti agevolati per tutti i paesi europei in difficoltà, dell'ordine di svariate decine di miliardi.

Bisognerà vedere se tutti gli altri paesi saranno concordi con questa proposta, in particolar modo i paesi "frugali" del Nord Europa, da sempre avversi al debito comune.

