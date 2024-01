Di quanto è aumentato lo stipendio dei sindaci italiani? Le buste paga adesso hanno raggiunto il massimo previsto dalla Legge di bilancio promulgata nel 2022 (fortemente voluta dall'ex premier Mario Draghi) e ha seguito un incremento graduale dilazionato negli anni. Scoriamo dunque le cifre mensili percepite dai primi cittadini italiani.

Stipendio dei sindaci: ecco di quanto è aumentato rispetto agli anni precedenti

Gli stipendi variano da Comune a Comune e sono ovviamente differenti tra Comuni metropolitani e Comuni provinciali che contano dai 30mila ai 50mila abitanti.

Lo stipendio di un primo cittadino è decisamente più alto della media degli stipendi italiani, ma è comunque sproporzionato in quanto un sindaco ha fin troppe responsabilità amministrative e penali.

Grazie alla Manovra del 2022, però, anche i sindaci hanno iniziato a godere dell'aumento d'indennità. L'incremento è stato graduale e infatti si è passati dal 45% nel 2022 al 68% nel 2023. Con l'arrivo del nuovo anno, però, l'aumento degli stipendi ha raggiunto il 100% che tradotto significa: circa 5.900 euro in più per i sindaci dei comuni con un range di abitanti che va dai 30mila ai 50mila; e circa 6.800 euro in più per i sindaci delle città metropolitane.

Stando ai dati diffusi dal quotidiano la Repubblica, i primi sindaci menzionati in precedenza sono passati da una busta paga di 3.700 euro al mese circa ad una di 9.600 euro al mese circa. I sindaci metropolitani, invece, sono passati da uno stipendio di 7mila euro al mese circa ad uno stipendio di 13.800 euro al mese circa.

Cosa cambia per i vicesindaci, gli assessori e i consiglieri comunali

Novità in vista anche per i vicesindaci e per gli assessori delle città metropolitane. Queste due figure che sono di supporto al sindaco avranno un aumento di stipendio rispettivamente di 5.000 euro e di 4.900 euro. I primi passeranno da uno stipendio di 5.000 euro circa ad uno stipendio di 10.000 euro circa al mese, i secondi, invece, da uno stipendio di 4.500 euro circa al mese ad uno stipendio di 8.900 euro circa al mese.

La Legge di bilancio del 2022 non aveva fatto alcun riferimento ai consiglieri comunali e dunque per loro non ci saranno aumenti di stipendio, almeno fino ad ora.

Leggi anche: La classifica dei sindaci e governatori più amati nel 2023: Bonaccini e Sala sul podio