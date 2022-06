Sono passati quasi sette anni da quel 13 novembre 2015, giorno in cui persero la vita 130 persone e furono ferite altre 350. Ieri sera, dopo un periodo di tempo lunghissimo, il maxi-processo che si è tenuto a Parigi contro Salah Abdeslam, uno dei terroristi della Strage Bataclan è stato condannato ufficialmente all’ergastolo, senza alcuna possibilità di sconti di pena. Le vittime hanno avuto un’amara giustizia.

Strage Bataclan, il terrorista Salah Abdeslam condannato all’ergastolo: no sconti di pena

Gli attentati del 13 novembre 2015 non hanno interessato solo il Bataclan, ma si sono consumati in più punti della capitale francese, in particolare, si concentrarono nel I, X e XI arrondissement e allo Stade de France, a Saint-Denis dove stava per svolgersi la partita di calcio tra le nazionali di Francia e Germania.

Gli attacchi, di matrice islamica, furono sferrati da un commando armato connesso all’autoproclamato Stato Islamico, conosciuto come ISIS. Vengono ricordati come Strage Bataclan poiché proprio in questo locale si è contato il più alto numero di decessi: 90, tra cui la giovane Valeria Solesin, ricercatrice universitaria italiana.

Quella sera del 13 novembre 2015, al Bataclan si stava tenendo l’atteso concerto rock del gruppo californiano Eagles of Death Metal, concerto che è stato interrotto dal frastuono di alcuni spari, poi la tragedia.

Solo un terrorista è riuscito a sopravvivere a quella sera: il franco-marocchino Salah Abdeslam. Abdeslam, che ha ricevuto la pena massima. In Francia, infatti, l’ergastolo senza alcuna possibilità di riduzione o di sconti di pena è stato riservato unicamente ad altri 4 soggetti nella storia. Per questo motivo, viene considerata come una pena di morte sociale.

Il verdetto per Salah Abdeslam è stato pronunciato dalla Corte Speciale d’Assise che ha dichiarato colpevoli 19 imputati su 20 per omicidi volontari, tutti connessi alla Strage Bataclan del 2015.

Tre le condanne c’è anche quella all’uomo col cappello, Mohamed Abrini Abrini. Abrini non fu tra gli esecutori materiali della strage Bataclan, ma faceva parte della scorta degli attentatori. Nella sua confessione del 1° giugno 2016, il terrorista belga, di origine marocchina aveva dichiarato, riferendosi ai suoi compagni dell’ISIS:

“Tutti i ragazzi che erano in quell’appartamento erano i miei ultimi amici. Nella mia testa io sapevo che andavano verso la morte. Era come se io li accompagnassi verso i loro ultimi istanti” – fonte France Inter.

Ad Abrini la Corte Speciale d’Assise ha inflitto 22 anni di massima sicurezza.

Strage Bataclan, ergastolo a vita per Salah Abdeslam. Il Maxi Processo

Dopo quasi 7 anni da quella notte le vittime hanno avuto giustizia attraverso la condanna all'ergastolo per Salah Abdeslam, una morte sociale per tutte quelle vite spezzate nella Strage Bataclan.

La sua figura durante tutte le fasi del processo ha oscillato tra arroganza e pentimento, partendo come un dichiarato “combattente dello Stato islamico” e terminando con le “condoglianze le scuse a tutte le vittime”.

Nonostante tutto, Abdeslam si è dichiarato non colpevole delle morti, assicurando di non aver ucciso nessuno, in particolare, il terrorista avrebbe dichiarato di aver rinunciato ad azionare la sua cintura esplosiva in un bar dell’XIII arrondissement per “umanità”.

Salah Abdeslam, l’umo imputato anche per la Strage Bataclan ha comunque dichiarato di non essere un killer, ma di aver solo commesso errori. L’attentatore avrebbe anche dichiarato “se mi condannaste per omicidio commettereste un’ingiustizia.”

Il processo ha preso piede il 6 settembre dello scorso anno. Sono state contate ben 148 giornate di udienze: si tratta del processo più lungo della storia della Francia dal Dopoguerra ad oggi. Il tutto è stato filmato per intero.

Tutte le fasi processuali si sono basate su un volume di dossier senza alcun precedente, con 542 tomi e 47 mila verbali e un’infinità di pratiche cartacee, con una lunghezza pari a 53 metri. Tutto in 4 anni di istruttoria.

Jean-Louis Peries è stato il presidente della Corte d’Assise. Peries si è dovuto interfacciare, per il processo Strage Bataclan, con 330 avvocati di difesa, oltre che gli imputati: 14 presenti, su un totale di 20 previsti.

I sei terroristi non presenti hanno ricevuto una condanna in contumacia, di cui cinque, dirigenti dell’ISIS, sono quasi sicuramente già deceduti nella regione fra Siria e Iraq. Al maxi-processo di Parigi, sono stati riconosciuti colpevoli 19 su 20 imputati, tutti con capi di imputazione tra cui l’omicidio volontario.

Strage Bataclan, Salah Abdeslam all’ergastolo: giustizia per Valeria Solesin

Con la sentenza di ieri sera, un po’ giustizia è stata fatta per la nostra connazionale Valeria Solesin, anche se nessuno le restituirà nuovamente la vita. Alla lettura della sentenza per la Strage Bataclan si sono pronunciati i parenti più stretti di Valeria: la mamma e il fratello, il quale ha dichiarato "la sentenza rende giustizia".

Le parole della madre:

“Come ho accolto la sentenza? Con serenità. Questo processo fa parte della mia vita. Il processo, non le pene. Non dico che mi lasciano indifferente, ma quasi.”

e ha continuato: