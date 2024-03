Tutto sulla Stramilano 2024: informazioni su strade chiuse, come partecipare e costi

Con il passare del tempo, la Stramilano è diventata parte integrante della vita primaverile del capoluogo lombardo. L'atmosfera festante di un popolo a riposo si scontrerà ancora una volta con i disagi del traffico bloccato dalla manifestazione. Ecco cos'è e quali saranno le strade chiuse per la Stramilano 2024.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Stramilano 2024: quanti chilometri sono, da dove parte e dove arriva 2. Strade chiuse per la Stramilano 2024: ecco come cambia la viabilità 3. Come e quanto costa iscriversi alla Stramilano 2024

Stramilano 2024: quanti chilometri sono, da dove parte e dove arriva

L'idea della Stramilano nasce grazie all'idea di Renato Cepparo, un'esploratore italiano che nel settembre del 1971, sulla scia del successo della Milano-Proserpio, organizzò una corsa non competitiva per le strade del capoluogo lombardo. Nella prima edizione della Stramilano parteciparono circa 5000 persone.

La Stramilano del 2023 ha raggiunto la cifra record di 5500 partecipanti: chissà se quest'anno il numero aumenterà ancora. L'edizione del 2024 prevede 2 percorsi distinti più una Stramilanina, dedicata ai piccoli corridori che si cimenteranno in una corsa non competitiva di 5 chilometri. La Stramilano è stata ridisegnata per l'edizione di quest'anno: seguirà un percorso simile a un anello, che verrà percorso prima in senso orario e poi in senso antiorario.

I 3 percorsi sono da 5,10 e 21 chilometri, per quello che è la classica distanza della mezza maratona. Questa aprirà le danze in Piazza Castello alle 8:30 di domenica 24 marzo 2024, e terminerà nello stesso punto, davanti al Castello Sforzesco. La half Marathon è aperta agli atleti professionisti e ai maratoneti, che tutti gli anni partecipano con entusiasmo alla manifestazione cittadina. All'arrivo sarà presente il servizio di assistenza medica dedicato agli atleti della mezza maratona, allestito come ogni anno dalla Croce rossa Italiana.

Il percorso da 10 chilometri, aperto ai corridori di ogni età e livello agonistico, partirà da piazza Duomo alle 9.30, e toccherà tutte le strade più iconiche del centro cittadino. Mezz'ora dopo partirà la Stramilanina con i suoi 5 chilometri da percorrere. Entrambe le corse termineranno sotto l'arco della pace in Piazza Sempione, dove distribuiranno le medaglie e dove sarà presente anche l'area ristoro.

Strade chiuse per la Stramilano 2024: ecco come cambia la viabilità

Le strade che verranno chiuse dalla manifestazione sono molteplici e quasi tutte in centro città, vediamo quali sono insieme.

• Le strade bloccate per il percorso della Stramilanina da 5 chilometri:

Via Giuseppe Mengoni, Via Santa Margherita, Piazza della Scala, Via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, Via Adalberto Catena, Piazza Filippo Meda, Corso Giacomo Matteotti, Piazza San Babila, Corso Venezia, Via Palestro, Via Marina, Via Senato, Via Sant’Andrea, Via Montenapoleone, Via Alessandro Manzoni, Via Giuseppe Verdi, Via dell’Orso, Via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, Piazzale Luigi Cadorna, Via Pietro Paleocapa, Viale E. Alemagna, Viale G. Milton.

• Le strade bloccate per il percorso da 10 chilometri:

Via Giuseppe Mengoni, Via Santa Margherita, Piazza della Scala, Via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, Via Adalberto Catena, Piazza Filippo Meda, Corso Giacomo Matteotti, Piazza San Babila, Corso Venezia, Piazza Guglielmo Oberdan, Viale Luigi Majno, Piazza del Tricolore, Viale Bianca Maria, Piazza Cinque Giornate, Viale Regina Margherita, Viale Emilio Caldara, Piazza Medaglie d'Oro, Viale Angelo Filippetti, Viale Beatrice d'Este, Piazzale Porta Lodovica, Viale Gian Galeazzo, Piazza XXIV Maggio, Viale Gabriele d'Annunzio, Piazzale Antonio Cantore, Viale Papiniano, Piazzale Aquileia, Viale di Porta Vercellina, Piazzale Francesco Baracca, Via Enrico Toti, Piazza della Conciliazione, Via XX Settembre, Viale Pietro e Marie Curie, Viale Molière, Viale Alemagna.

• Le strade bloccate per la mezza maratona da 21 chilometri:

Piazza Castello, Viale G. Gadio, Via Legnano, Piazza Lega Lombarda, Bastioni di Porta Volta, Viale F. Crispi, Piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, Piazzale Principessa Clotilde, Viale Monte Santo, Piazza della Repubblica, Viale Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, Piazza G. Oberdan, Viale L. Majno, Viale Bianca Maria, Piazza Cinque Giornate, Viale Regina Margherita, Viale E. Caldara, Piazzale Medaglie d’Oro, Viale A. Filippetti, Viale Beatrice d’Este, Largo Isabella d’Aragona, Viale Beatrice d’Este, Piazzale di Porta Lodovica, Viale Gian Galeazzo, Piazza XXIV Maggio, Viale G. d’Annunzio, Piazzale A. Cantore, Viale Papiniano, Viale di Porta Vercellina, Piazzale F. Baracca, Via E. Toti, Piazza della Conciliazione, Via XX Settembre, Viale Pietro e Marie Curie, Viale Molière, (Giro di boa in Viale G. Milton), Via Molière, Viale Pietro e Marie Curie, Via XX Settembre, Piazza della Conciliazione, Via E. Toti, Piazzale F. Baracca, Viale di Porta Vercellina, Viale Papiniano, Piazzale A. Cantore, Viale G. d’Annunzio, Piazza XXIV Maggio, Viale Gian Galeazzo, Piazzale di Porta Lodovica, Viale Beatrice d’Este, Largo Isabella d’Aragona, Viale Beatrice d’Este, Via A. Filippetti, Piazzale Medaglie d’Oro, Viale E. Caldara, V.le Regina Margherita, Piazza Cinque Giornate, Viale Bianca Maria, Viale L. Majno, Piazza G. Oberdan, Bastioni di Porta Venezia, Viale Città di Fiume, Piazza della Repubblica, Viale Monte Santo, Piazzale Principessa Clotilde, Bastioni di Porta Nuova, 12 miles, Piazza XXV Aprile, Viale F. Crispi, Bastioni di Porta Volta, Piazza Lega Lombarda, Via Legnano, Viale G. Gadio, Piazza Castello.

Come e quanto costa iscriversi alla Stramilano 2024

L'iscrizione viene fatta online sul sito ufficiale della Stramilano fino al 14 marzo 2024. Ci si può iscrivere anche presso il Centro Stramilano, situato in Piazza Duomo dal 16 al 23 marzo dalle 10.00 alle 20.00.

Le quote individuali si aggirano sui 40 euro per chi si iscrive dal 16 febbraio al 10 marzo 2024, mentre prevedono un costo di 5 euro aggiuntivi se l'iscrizione verrà fatta dall'11 al 14 marzo.

Le quote societarie sono di 5 euro in meno rispetto a quelle individuali -le scadenze sono uguali-, mentre per gli atleti tesserati FISPES l'iscrizione è gratuita.

