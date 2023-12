La lista dei supermercati e negozi aperti il 24, 25 e 26 dicembre 2023

Il 24, il 25 e il 26 dicembre i supermercati e i negozi saranno aperti? Nonostante la vigilia, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano siano giornate rosse sul calendario, alcune catene di supermercati resteranno aperte per lo meno la mattina per garantire ai clienti la possibilità di effettuare gli ultimi acquisti.

I negozi dei centri commerciali, invece, terranno le serrande abbassate per il 25 dicembre 2023, ma si potranno sfruttare le settimane seguenti, quando inizieranno i saldi invernali 2024.

Ecco quali sono i supermercati aperti il 24, il 25 e il 26 dicembre e dove si possono fare la spesa o l'acquisto dell'ultimo minuto.

I supermercati sono aperti a Natale?

Alcuni supermercati e negozi resteranno aperti il giorno di Natale, per lo meno durante le mattina, per permettere a tutti di acquistare quel prodotto dimenticato nell'ultima spesa.

E ci saranno anche altri lavoratori che saranno tenuti a presentarsi sul luogo di lavoro a Natale: per esempio, gli albergatori e tutto il settore turismo, ma anche i medici e alcuni operatori sanitari. La busta paga per questi lavoratori sarà più ricca.

Il consiglio per coloro che vogliono effettuare gli ultimi acquisti proprio il giorno di Natale è quello di contattare direttamente il punto vendita o la catena prima di mettersi in viaggio: in questo modo si avrà la sicurezza sull'apertura o la chiusura.

Quali sono i supermercati e i negozi aperti 24, 25 e 26 dicembre 2023

Ci saranno supermercati aperti il giorno di Natale, ma solo per i clienti che hanno effettuato delle ordinazioni nelle giornate o nelle settimane precedenti: per esempio, questo è il caso delle catene Conad, Carrefour Market, Sigma.

Diverse le scelte delle catene maggiori, come Esselunga, Iper, Bennet, Coop, Pam, Lidl e Carrefour, che resteranno chiuse il giorno di Natale, ma anticiperanno l'orario di apertura il 24 dicembre, giorno della vigilia.

Resteranno abbassate anche le serrande di moltissimi centri commerciali e negozi noti e apprezzati dai clienti, quali Decathlon, Leroy Merlin, Unieuro e Ikea. Chiusi anche i grandi outlet e i magazzini.

Supermercati e negozi aperti a Roma nel periodo natalizio

Anche nella Capitale saranno pochi i negozi e supermercati che resteranno aperti durante il giorno di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre 2023). Maggiori i punti vendita aperti il giorno della Vigilia, ovvero il 24 dicembre.

A Roma Est il servizio di ristorazione resterà aperto il giorno della vigilia dalle 10.00 alle 18.00, I negozi, invece, resteranno chiusi il 25 e 26 dicembre, ma saranno aperti sia alla Vigilia sia il 31 dicembre.

Al centro commerciale Porta di Roma stessa situazione: negozi aperti sia il 24 che il 31 dicembre, dalle 10.00 alle 22.00. Al centro commerciale Anagnina, infine, il 24 e il 31 dicembre i negozi saranno aperti dalle 9.00 alle 20.30.

Supermercati e negozi aperti a Milano tra il 24 e il 26 dicembre

Anche a Milano i centri commerciali resteranno chiusi il giorno di Natale, ma molti supermercati anticiperanno l'apertura il giorno della Vigilia, il 24 dicembre 2022.

Per esempio, Esselunga resta aperta al pubblico il 24 dicembre dalle ore 7.30 alle ore 20.00. ma alla Vigilia saranno aperte regolarmente anche le altre catene: Pam, Coop, Conad, Lidl, Bennet, Carrefour e Unes.

Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, resteranno aperte solo le catene di supermercati Pam, dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e** Carrefour**, che rimarrà aperto dalle 8.00 alle 14.00.

Anche Ikea ha deciso di rimanere aperto il giorno di Santo Stefano, con il seguente orario: dalle 10.00 alle 20.00.

Quali negozi sono aperti a Natale 2023

Purtroppo (o per fortuna) ci saranno davvero pochi negozi aperti il giorno di Natale.

Dopo l'annuncio della chiusura il 25 dicembre da parte delle grandi catene (come Ikea, Decathlon e Leroy Merlin), e dei centri commerciali, non resta che concludere in anticipo l'acquisto dei regali mancanti, oppure posticipare la spesa alimentare alla settimana successiva.

Il giorno di Natale, però, si potranno trascorrere dei momenti speciali in famiglia, oppure godersi alcuni dei migliori mercatini di Natale in tutta Italia: gli orari per il 25 dicembre possono variare, ma generalmente si concentrano nel tardo pomeriggio.

Inoltre, le serrande rimarranno chiuse anche per gli outlet, come nel caso del Serravalle outlet.

Natale 2023: gli italiani acquistano eccome! Dai giocattoli ai prodotti alimentari, spese fino a 300 euro

L’ultima indagine di Confcommercio-imprese per l'Italia ha descritto un aumento degli acquisti sotto il periodo natalizio che non si vedeva dal 2019. Aumenta, infatti, rispetto al 2022 la quota di chi farà i regali di Natale (73,2% contro il 72,7% dell’anno scorso). Ecco una lista di prodotti, dai meno acquistati fino a quelli più venduti:

1. trattamenti di bellezza 2. gioielli 3. prodotti per la cura della persona 4. libri 5. abbigliamento 6. giocattoli 7. prodotti enogastronomici I prodotti più venduti online, invece, sono gli abbonamenti a piattaforme streaming o carte regalo.

