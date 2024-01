Epifania, ecco la lista completa di negozi e supermercati aperti il 6 gennaio

Il giorno della Befana si rivela una data ideale per chi vuole fare shopping all'insegna del risparmio. Pochi giorni prima, infatti, prendono avvio i saldi invernali. Attenzione però, non tutti i negozi e i supermercati sono aperti.

Il 6 gennaio è ormai alle porte, anche se alcuni non ne sono proprio felici. Infatti, come afferma il detto, “l’Epifania tutte le feste porta via”. Questo giorno, dunque, rappresenta per molti italiani uno degli ultimi giorni di vacanza prima che ricomincino la scuola, l’università oppure il lavoro.

Ci sono alcuni mestieri, però, che non seguono le festività come tutti gli altri. Per questo motivo, durante la giornata della Befana rimarranno aperti numerosi negozi e supermercati in tutta Italia, anche se non sarà per tutti così: vediamo quali non abbasseranno le serrande il 6 gennaio.

I negozi sono aperti il 6 gennaio?

I negozi, nel giorno dell’Epifania, sono il centro d’interesse delle persone. Infatti, pochi giorni prima, in numerose Regioni d’Italia, si attivano tutti gli anni i saldi invernali.

Le vie dello shopping di Milano, Roma e Napoli saranno pronte a ospitare turisti e cittadini, anche grazie al personale rinforzato che si occuperà di gestire le richieste di tutti.

Gli outlet che hanno deciso di non chiudere il giorno della Befana sono davvero tanti. In particolare, ecco una lista degli outlet aperti dalle 9 alle 20:

• Barberino Designer Outlet

• Castel Romano Designer Outlet

• Fidenza Village

• Mantova Village

• Franciacorta Village

• Serravalle Designer Outlet

Numerosi anche i negozi che rimarranno aperti dalle 10 alle 21 in diverse Regioni. In particolare, si tratta di 6 outlet, ovvero:

• Città Sant’Angelo Village Outlet

• Valmontone Outlet

• La Reggia Designer Outlet

• Puglia Village

• Sardinia Outlet

• Sicilia Outlet Village

Altri negozi che non chiudono per l’Epifania e i rispettivi orari

Il 6 gennaio rimarranno aperti anche altri negozi, ma in questo caso ci troviamo davanti a orari diversi tra loro. Di conseguenza, è necessario considerare ogni outlet singolarmente. Ecco una lista dei più noti:

• Castel Guelfo The Style Outlets : aperto dalle 10 alle 20.30

• Mondovicino Outlet Village : aperto dalle 10 alle 20

• Noventa di Piave Designer Outlet : aperto dalle 9 alle 21

• Palmanova Village : aperto dalle 10 alle 20

• The Mall Sanremo : aperto dalle 10 alle 19

• Torino Outlet Village : aperto dalle 10 alle 20

• Scalo Milano : aperto dalle 9 alle 21

• The Mall Firenze : aperto dalle 10 alle 19

• Valdichiana Village: aperto dalle 10 alle 20

Quali sono i supermercati che rimarranno aperti il 6 gennaio

Passiamo ora ai supermercati che non chiuderanno per l'Epifania. In tal caso però, è necessario fare riferimento al sito ufficiale per essere certi che il negozio della propria città sia aperto. È importante considerare anche gli orari specifici, in quanto alcuni rimarranno aperti solo durante il giorno, mentre altri potrebbero rimanere aperti h24.

La catena Esselunga osserverà il tradizionale orario di apertura, dalle 8 alle 20, così come Carrefour, che aprirà però mezz’ora prima. Tra i supermercati aperti il giorno dell’Epifania spicca anche Pam, aperto dalle 8 alle 21. Accoglieranno i clienti anche Tigros e Lidl.

Oltre i supermercati, durante l’Epifania saranno aperti anche i negozi delle grandi catene come Decathlon, Ikea, Leroy Merlin, Mediaworld e Unieuro. Rimarranno invece chiusi Comet, Expert, Euronics e Trony.

Leggi anche: Dove andare il giorno dell'Epifania: ecco 10 mete suggestive in Italia e in Europa