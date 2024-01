In arrivo in Italia i supermercati senza casse: quali sono e come funzionano

Supermercati senza casse, fissate nuove aperture in Italia nel 2024: ecco quali sono e come funzionano.

Il futuro dei supermercati sembra essere digitale: sono in arrivo, anche in Italia, i supermercati senza casse, altamente tecnologici, dove gli acquisti diventano più veloci. Dopo la prima inaugurazione a Verona, nel 2024 sono in arrivo nuovi punti vendita high tech.

Ecco quali sono i supermercati senza casse in Italia e come funzionano.

Supermercati senza casse, quali sono e dove si trovano

Lo scorso ottobre era stato inaugurato il primo supermercato senza casse a Verona: il Tuday Conad. Inizialmente scettici, i clienti sono entrati incuriositi dalla store e hanno scoperto quali sono i vantaggi di un "cashierless store": la spesa diventa più veloce e digitale, con meno furti e più flessibilità.

Ma gli store senza casse non sono affatto una novità: i primi sono stati Amazon Go negli Stat Uniti e Tesco a Londra. L'Italia sembra non voler restare indietro in questo senso.

Nel 2024 sono attese nuove aperture di supermercati senza casse in Italia: in particolare, si attendono nuovi punti vendita di Pam ed Esselunga a Milano.

Esselunga ha già annunciato l'apertura di uno store da 200 metri quadri nel Mind-Village, il quartiere che ha ospitato l'Expo 2015. Pam, invece, non ha ancora annunciato la location per l'apertura del nuovo store, che verrà inaugurato comunque a Milano.

Come funzionano i supermercati senza casse

Ma come funzionano i supermercati senza casse? I clienti entrano e scelgono i prodotti da acquistare: non ci sono carrelli, né cassieri.

I prodotti vengono presi dagli scaffali e inseriti direttamente nella borsa: all'uscita il cliente dovrà scansionare un codice QR per pagare con bancomat o carta di credito. Niente più fila alle casse: un sogno per molti, un incubo per altri.

i supermercati sono in grado di monitorare e scansionare gli acquisti del cliente grazie alla computer vision, un sistema di intelligenza artificiale che rileva il cambio di peso sugli scaffali del supermercato stesso.

Nonostante siano privi di casse, questi supermercati godranno sempre della supervisione di lavoratori umani al loro interno.

Spesa veloce e meno furti: i vantaggi

Tra i vantaggi dei supermercati senza casse ci sono sicuramente la velocità nell'effettuazione della spesa: non c'è bisogno di inserire i prodotti nel carrello per poi passarli sul nastro della cassa e attendere il pagamento. Inoltre, non ci saranno più le file interminabili nelle ore di punta: la spesa risulterà veloce ed efficiente.

Non solo: i sensori che registrano i prodotti acquistati potrebbero aiutare a ridurre i furti nei negozi e questo andrebbe a vantaggi delle catene di supermercati.

Di contro, però, i supermercati senza casse potrebbero ridurre il numero di posti di lavoro disponibili nelle grandi catene: ad oggi, invece, le casse automatiche sono alternative a quelle tradizionali, e dunque non minano il lavoro umano.

Infine, i supermercati senza casse potrebbero costituire una forma di discriminazione nei confronti delle famiglie a basso reddito, che potrebbero non avere una carta di credito o un conto corrente per effettuare il pagamento.