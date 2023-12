Colonia (Germania): sventato attentato di Capodanno, tre arresti

La polizia tedesca ha dichiarato di aver arrestato tre individui che avevano in programma un attentato contro la cattedrale di Colonia nella notte di Capodanno.

Secondo le autorità, il mezzo di attacco presunto era un'auto, il che ha portato a un immediato rafforzamento delle misure di sicurezza intorno alla chiesa.

Presunti legami con gruppi islamisti

Il ministro degli Interni del Land, Herbert Reul, ha dichiarato in una conferenza stampa che i sospettati sono affiliati a "gruppi di islamisti". Questo arresto segue un'altra operazione simile poco prima di Natale. Si ritiene che i tre individui siano collegati a un tagiko fermato la vigilia di Natale, secondo quanto riferito dal capo della polizia di Colonia, Johannes Hermann.

Coinvolgimento con lo Stato Islamico-Khorasan (IS-K)

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, tutti e quattro gli individui coinvolti sarebbero di origine tagika e avrebbero pianificato attentati per conto dello Stato Islamico-Khorasan (IS-K), una diramazione dell'ISIS in Afghanistan.

Le indagini e le misure di sicurezza

Le indagini svolte dopo l'arresto del tagiko a Natale hanno rivelato l'esistenza di un piano di attentato con un'auto, anche se i dettagli specifici rimangono ancora sconosciuti. La polizia di Colonia ha intensificato le misure di sicurezza e ha inviato cani antidroga per perquisire il parcheggio sotterraneo della cattedrale alla ricerca di esplosivi, senza però scoprire nulla di sospetto.

Rafforzamento delle misure di protezione

Nonostante non siano state trovate prove di esplosivi, circa 1.000 agenti di polizia sono stati dispiegati per proteggere la cattedrale e la popolazione nel centro di Colonia. La polizia esprime fiducia nella possibilità di continuare i festeggiamenti di Capodanno in sicurezza.

Contesto di sicurezza in Germania

La Germania è stata in allerta massima nelle ultime settimane a causa delle crescenti minacce di attacchi islamici. Alla fine di novembre, il capo dell'intelligence interna aveva sottolineato il rischio elevato di tali attacchi, attribuendolo alla guerra tra Israele e Hamas. Berlino ha anche vietato le attività del gruppo palestinese e delle organizzazioni collegate, in seguito all'attacco del 7 ottobre.

Il ricordo dell'attentato di Berlino nel 2016

Rammentiamo l'attentato più cruento degli estremisti islamici in Germania, avvenuto nel dicembre 2016, quando un sostenitore dell'ISIS si schiantò con un camion contro un mercatino di Natale a Berlino, causando la morte di 12 persone.

In un contesto di minacce persistenti, la Germania si impegna a preservare la sicurezza pubblica e a contrastare qualsiasi piano terroristico.