La storia di Ted Sams è sicuramente una di quelle a lieto fine che in questi tempi molto cupi non può che strappare un sorriso. Ted Sams avrebbe dovuto diplomarsi con la classe del 1962 ma per una questione di un libro mai riconsegnato alla scuola e di un debito di 4,80 dollari con la scuola tutto è rimasto bloccato. Fino ad arrivare al lieto fine qualche giorno fa con la consegna del diploma nel 2022 a 78 anni.

Fino ad arrivare al lieto fine qualche giorno fa con la consegna del diploma nel 2022 a 78 anni. Ecco i contorni di questa storia davvero incredibile.

Ted Sams: nessun diploma alla conclusione della San Gabriel High School nel 1962

La San Gabriel High School è una scuola pubblica situata nella contea di Los Angeles, in California, gestita dal Distretto scolastico unificato dell'Alhambra. A raccontare per intero la sua storia più unica che rara è il Pasadena Star News.

Sams si avvicinava alla conclusione del suo ultimo anno di high school nel 1962 ma per una doppia situazione -da un lato per avere saltato uno dei passaggi obbligatori per arrivare alla laurea e dall'altro per non avere mai consegnato un libro che avrebbe dovuto consegnare - non è stato ammesso alla consegna dei diplomi con gli altri compagni di classe.

Sams è stato sospeso da scuola a cinque giorni dalla fine del suo ultimo anno, ha frequentato poi la scuola estiva all'Alhambra High e ha recuperato tutti i passaggi obbligatori superando la classe.

Ma quando è tornato alla San Gabriel High per ritirare il diploma, gli è stato detto che doveva prima pagare 4,80 dollari per un libro che non aveva mai restituito.

”Ma ero un ragazzo lavoratore spiega Sams - da una famiglia non ricca e a quel tempo quella era un cifra importantissima. Non ero in grado di restituire il libro e nemmeno di pagare quella somma. Ho deciso di lasciare perdere quella storia”.

Ted Sams e la chiamata per il diploma nel 2022

Ma a volte la vita riserva situazioni che non si sarebbero mai pensate. Sessant'anni dopo quei fatti, Sams è stato invitato dalla scuola e nei giorni scorsi ha potuto ricevere in berretto e toga insieme ai ragazzi della classe del 2022.

Naturalmente c'è lo zampino di una delle figlie di Sams, ovvero Sherry con la collaborazione del marito David. E l'annuncio a Sams, sempre attraverso la figlia e il genero, è arrivato via Zoom. Con Sams visibilmente emozionato ma che ha accolto la notizia con evidente commozione e anche con un filo di soggezione.

E non mancava nemmeno un filo di sorpresa visto che tutto si aspettava nella vita tranne che il suo diploma fosse ancora presente nella scuola.

Ted Sams e il desiderio della figlia di accontentare il padre

Sams ha dichiarato sempre al sito Pasadena Star News che è rimasto sorpreso dalla situazione ma ha anche detto che nel corso degli anni aveva raccontato ai suoi figli la ragione per la quale non avesse il diploma. La storia di quei famosi 4,80 dollari. Ha dichiarato di avere raccontato questa storia alle figlie centinaia di volte.

E, a febbraio, poi due delle figlie di Sams, Shelly e Sally, hanno deciso che era il momento di provare a fare qualcosa. Di provare a contattare la scuola e vedere cosa era possibile fare. Se si poteva ottenere anche solo una copia del diploma per potere soddisfare il legittimo desiderio del loro padre.

Ted Sams: la telefonata della figlia a scuola e il via alle ricerche

La figlia di Ted Sams Sherry ha pensato di chiamare la San Gabriel High. E come racconta sempre al Pasadena Star News ha raccontato di avere avuto modo di parlare con una persona di nome Veronica Molina che è stata molto gentile e ha ascoltato tutta la storia relativa al padre.

Molina non solo ha cercato il diploma on line ma si è anche messa a cercare il diploma originale del 1962. Diploma originale che è incredibilmente stato trovato in una scatola in un armadietto negli uffici di consulenza. Molina ha aperto la scatola contenente la dizione vecchi diplomi e lo ha trovato.

Ted Sams e il diploma, il commento della figlia: "Siamo passati dall'incredulità all'euforia"

La figlia Sherry racconta che in un primo momento era arrivata una mail in cui si diceva che il diploma non era stato trovato ma poi è arrivata una telefonata dalla scuola che dichiarava che non solo era stato trovato ma si trattava anche di quello originale.

”Ci ha preso l'euforia, ha dichiarato la figlia, ero felice per mio padre che è una delle persone più altruiste che io abbia mai incontrato nella mia vita”.

Sams ha anche dichiarato che in tutti questi anni non era più andato alla scuola a cercare se ci fosse il suo diploma perchè aveva pensato che dopo le vicende del 1962 alla scuola potessero anche averlo buttato via o distrutto. Ha dichiarato che non avrebbe mai in nessun modo pensato che quel diploma potesse essere ancora lì a scuola.

La preside Debbie Stone ha preso la decisione finale di invitare Sams a prendere il diploma con la classe 2022.

Ted Sams e la cerimonia di consegna: ”Un grande sollievo”

Una volta avuta la notizia del ritrovamento addirittura del diploma originale, Sams ha detto di essere totalmente entusiasta. Di provare un grande senso di sollievo perchè sono passati 60 lunghi anni e si è pentito di non avere cercato prima di ottenere il suo diploma. Sams è stato anche prima della consegna del diploma alla scuola.

"Quando tutti i miei amici si sono diplomati sul palco una vita fa – spiega - io mi sono sentito molto emarginato perchè appena ho ricevuto la notizia della sospensione dalla scuola è stata la fine anche di tutta la partecipazione da parte mia alla consegna dei diplomi. E questo è stato un aspetto molto triste di tutta la vicenda”.

Ted Sams e la cerimonia di consegna del diploma davanti a tutta la famiglia

Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di consegna del diploma a Sams che nella vita ha gestito un'impresa per 20 anni per poi fare per altri 25 anni il venditore di stampe.

Ted Sams si è diplomato così nel 2022 davanti alla sua famiglia. Tra i partecipanti ci sono stati sua moglie, i loro cinque figli - Stacey, Chris, Sherry, Sally e Curtis.

Denise Jaramillo, sovrintendente del distretto scolastico unificato dell'Alhambra, ha parlato con toni di grande emozione di questa storia.

"Sono rimasta così commossa dal video della chiamata Zoom che Sherry e suo marito David Orr hanno fatto del loro annuncio al padre Ted Sams, che si sarebbe diplomato al Rose Bowl il 27 maggio in berretto e abito con San Gabriel High Class del 2022", ha detto. “Questo magico lieto fine è un omaggio a due angeli della tenacia, la figlia di Ted Sams, Sherry Sams, che era determinata a dare a suo padre ciò che aveva desiderato per 60 anni, e Veronica Molina di SGHS, che ha accettato la chiamata di Sherry e ha lavorato per scoprire davvero il diploma originale del 1962 che era depositato in una vecchia scatola polverosa nel caveau".

Jaramillo ha aggiunto: "La storia mostra il potere di piccoli atti di generosità e gentilezza che si propagano attraverso famiglie e comunità in modi sorprendenti".

Ted Sams e l'emozione della giornata: "E' stato uno dei momenti più belli della mia vita"

Ted Sams a 78 anni ha potuto realizzare il sogno diplomandosi alla San Gabriel High.

Sams ha ricevuto il diploma con la classe San Gabriel High del 2022 al Rose Bowl di Pasadena. Ha camminato in berretto e toga con studenti di 60 anni più giovani di lui:

"Amo il modo in cui sono stato trattato e amo il modo in cui hanno trattato la mia famiglia".

Ha detto che questo è stato uno dei momenti più belli della sua vita. Ogni persona su quel palco lo ha abbracciato e poi l'intera classe lo ha applaudito. E l'intero stadio ha applaudito Ted Sams.