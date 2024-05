Stando a quanto sostengono gli esperti, a partire dalla serata del 10 maggio 2024, si dovrebbe verificare una tempesta solare geomagnetica che investirà anche la Terra. Vediamo cos’è, le sue cause e soprattutto quali effetti potrebbe avere sul nostro pianeta.

Tempesta solare: cos’è e quali effetti potrebbe avere

Il Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa ha aumentato i controlli in vista della tempesta solare geomagnetica che dovrebbe interessare la Terra nelle prossime ore. Si tratta di un fenomeno che si verifica nel momento in cui il sole attraversa un periodo di grande attività, che causa anche le spettacolari aurore boreali.

Nel corso del ciclo d’inversione della polarità, i campi magnetici solari subiscono una rotazione. Quest’ultima porta alla formazione di macchie solari e all’espulsione di massa coronale con potenti eruzioni di materiale solare che possono avere un impatto diretto sulla Terra. Attualmente, secondo gli esperti, siamo in un periodo definito “massimo solare”, che combacia proprio con la tempesta geomagnetica.

Il livello è considerato G4, ossia il secondo più alto sulla scala. La tempesta è causata dall’intensa attività di un enorme gruppo di macchie solari (chiamato AR3664) che si estende per circa 200.000 chilometri, ben 16 volte le dimensioni del globo terrestre. Gli effetti interessano anche il nostro Pianeta, in quanto potrebbero verificarsi impatti sulla rete elettrica, sui sistemi di navigazione satellitare (come il Gps), sui satelliti e sui veicoli spaziali. Ovviamente, sono comprese le navigazioni, le telecomunicazioni e le operazioni di volo.

Quando è prevista la tempesta solare nel 2024?

La tempesta solare dovrebbe iniziare a far sentire i suoi effetti a partire dalla sera del 10 maggio, ma quelli più intensi sono attesi nella giornata di sabato 11 maggio 2024 e potrebbero estendersi fino a domenica 12. “L’attività solare si manterrà intensa anche nel prossimo periodo, ci stiamo avvicinando al picco“, ha dichiarato Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste, all’Ansa.

Si tratta della prima tempesta geomagnetica così forte dal 2005, motivo per cui gli esperti stanno prestando grande attenzione agli effetti che potrebbe avere. Tra questi non ci sono solo aspetti negativi e disagi, ma anche aurore boreali a basse latitudini. Masserotti ha sottolineato: “La regione AR3664 è caratterizzata da una grande complessità, con campi magnetici molto intensi che causano una situazione particolarmente instabile ed è così grande che è visibile anche a occhio nudo, ovviamente sempre con un’adeguata protezione“.