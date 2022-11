Nell’ultimo periodo è stato impossibile non notare quanto il riscaldamento climatico abbia avuto un impatto significativo nelle nostre vite, infatti il 2022 può essere considerato l’anno più caldo degli ultimi 200 anni a causa delle temperature da record.

Questo ha portato a dei cambiamenti negli ultimi mesi, infatti a differenza degli scorsi anni non è stato necessario accendere il riscaldamento durante il mese di ottobre, ma a breve questo cambierà, in particolare nella città di Milano.

Vediamo dunque quando si potranno accendere i riscaldamenti nel capoluogo milanese in base alle zone di provenienza.

Quando si potranno accendere i termosifoni a Milano: ecco la data

Come abbiamo detto questo è stato un anno particolare e questo può essere riscontrato anche nella decisione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di posticipare l’accensione dei riscaldamenti al 29 ottobre, anche se di solito era stata fissata per il 15 ottobre. Con un nuovo ordinamento, però, è arrivata ora la data definitiva: i termosifoni potranno essere accesi dal 3 novembre 2022.

Le motivazioni che stanno alla base di questa decisione partono dunque dall’aumento delle temperature che nelle ultime settimane sono state di gran lunga superiore alla norma, ma riguardano anche l’aumento dei prezzi del gas derivati dal conflitto tra Russia e Ucraina e infine l’eccessivo smog nella città di Milano.

Per questi motivi il sindaco Giuseppe Sala ha invitato tutti su Facebook a “un utilizzo consapevole del riscaldamento” e inoltre ha annunciato che “la riaccensione avverrà solo da lunedì 7” per quanto riguarda gli uffici comunali. La data per lo spegnimento del riscaldamento e dunque dei termosifoni, invece, è stata fissata per il 7 aprile 2023.

Zone e regole per l’accensione del riscaldamento a Milano e provincia

Per quanto riguarda le regole da rispettare bisogna prima di tutto considerare le temperature a cui fare riferimento per poter tenere accesi i riscaldamenti, nello specifico 17°C con +2°C di tolleranza per le attività artigianali e industriali e 19°C con +2°C di tolleranza per quanto riguarda tutti gli altri edifici.

Ci sono però anche altre regole da tenere in considerazione per accendere i termosifoni in base alla zona climatica del proprio comune, nello specifico:

zona A: 5 ore al giorno dall’8/12/2022 al 7/03/2023;

zona B: 7 ore al giorno dall’8/12/2022 al 23/03/2023;

zona C: 9 ore al giorno dal 22/11/2022 al 23/03/2023;

zona D: 11 ore giornaliere dall’8/11/2022 al 7/04/2023;

zona E: 13 ore al giorno dal 22/10/2022 al 7/04/2023;

zona F: nessuna limitazione.

Leggi anche: Termosifoni, il dubbio: al minimo per ore o bollenti a intermittenza. Guida al risparmio