Violento terremoto in Giappone. Allarme tsunami

L'epicentro del terremoto è stato localizzato lungo la costa del Mar del Giappone, nella prefettura di Ishikawa. Almeno sei persone hanno perso la vita a causa del crollo di abitazioni nella città di Wajima, con incendi che si sono propagati nella zona.

L'allerta tsunami e la situazione attuale

L'agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha emesso un'allerta tsunami dopo una sequenza di forti terremoti nella regione. Onde alte 1,2 metri hanno già colpito il porto di Wajima, e le autorità si preparano a possibili onde fino a cinque metri di altezza. Tuttavia, il Pacific Tsunami Warning Center ha dichiarato che la minaccia tsunami è in gran parte passata.

Giappone, due fortissime scosse di terremoto con allarme tsunami. Attese onde sino a cinque metri. Per ora nessun danno alle centrali nucleari. Evacuazioni anche in Russia e Corea

La sequenza di terremoti e le autorità in azione

Una sequenza di 21 terremoti di magnitudo 4 o superiore ha colpito la costa centro-occidentale del Giappone in poco più di 90 minuti. La scossa più forte è stata di magnitudo 7.6, secondo l'agenzia meteorologica giapponese, mentre l'Istituto geofisico statunitense (Usgs) ha registrato una magnitudo di 7.5. L'evento ha spinto le autorità a dichiarare un'allerta tsunami e a ordinare l'evacuazione di aree colpite nella prefettura di Ishikawa.

Effetti del terremoto e ordini di evacuazione

Il terremoto ha causato il crollo di diverse case e pali della luce nella prefettura di Ishikawa. Circa 33.500 case sono rimaste senza corrente elettrica nelle prefetture di Toyama, Ishikawa e Niigata. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione immediata della popolazione nelle zone colpite dal sisma, e la polizia ha impiegato circa 1.000 agenti per garantire la sicurezza e proteggere la popolazione nel centro di Colonia.

L'allarme tsunami

La Corea del Sud e la Russia stanno reagendo prontamente agli eventi sismici in Giappone, evidenziando la complessità delle connessioni globali in situazioni di emergenza.

L'allarme tsunami emesso dalla Corea del Sud, nella zona del Mare Orientale, riflette la preoccupazione per le onde di conseguenza potenzialmente dannose anche sulle coste sudcoreane.

Tale reazione sottolinea la necessità di una comunicazione rapida e di misure preventive nella regione per proteggere la popolazione e le infrastrutture. Allo stesso tempo, la Russia, annunciando l'allerta tsunami nelle città di Vladivostok e Nakhodka, dimostra la portata transfrontaliera degli effetti di eventi sismici significativi.

Le evacuazioni in corso indicano la serietà con cui le autorità stanno affrontando la situazione per garantire la sicurezza dei residenti.

La situazione in Giappone rimane fluida, con le autorità impegnate nella gestione dell'emergenza. Si consiglia a chi si trova nelle zone interessate di seguire le direttive delle autorità locali e di rimanere in allerta. La comunità internazionale sta monitorando da vicino gli sviluppi, esprimendo solidarietà al Giappone in questo momento difficile.

Per ulteriori aggiornamenti ufficiali sulla situazione, è possibile consultare il sito dell'agenzia meteorologica giapponese (JMA).