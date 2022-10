Da quando è iniziata la crisi russo-ucraina il timore di una Terza Guerra Mondiale è diventato giorno dopo giorno sempre più realistico.

Anche perché in questo caso nello scontro c'è un paese che tutt'oggi detiene uno degli armamenti nucleari più vasti al mondo: la Federazione Russa di Vladimir Putin.

Un armamento che non ha paura a citarlo ad ogni comunicato.

O a usarlo. Al momento come minaccia velata a tutti i paesi che vogliono intromettersi nell'operazione speciale che Putin sta orchestrando dal 24 febbraio 2022, ma non è così assurdo pensare che, in casi estremi, possa utilizzare un'arma nucleare tattica per ribaltare la sua situazione.

In meglio? Forse sì, forse no. Se la minaccia atomica di Putin diventasse realtà, si tratterebbe del primo utilizzo bellico di un'arma atomica dal 9 agosto 1945, ovvero dal lancio di Fat Man su Nagazaki, in Giappone.

L'uso di un'arma atomica metterebbe l'Occidente e la NATO ad un bivio: interrompere il conflitto mettendo l'Ucraina nelle condizioni di arrendersi e di accettare le condizioni di Putin. O iniziare una Terza Guerra Mondiale, fatta di bombe atomiche sulle città, di fallout e inverni nucleari. E forse di una potenziale estinzione di massa del genere umano.

Terza guerra mondiale, con la nuova minaccia di Putin potrebbe scoppiare molto presto

Dopo l'attacco al Kerch Bridge, il ponte che collega la Crimea al resto dell'Ucraina, non si sono state ulteriori comunicazioni dal Cremlino.

Fino ad oggi, quando Putin accusa l'Ucraina di aver fatto esplodere "[grazie ai] servizi speciali dell’Ucraina", e che l'esplosione del ponte è "un attacco terroristico".

Oltre a ciò, si aggiunge un'ulteriore minaccia: quella di arrivare alla Terza Guerra Mondiale se gli USA fornissero all'Ucraina dei "lanciamissili multipli (Mlrs) dotati di munizioni a lungo raggio".

O anche se l'Ucraina dovesse entrare nella NATO, come ribadito recentemente dal vice del Consiglio di sicurezza russo, Venediktov.

Per le armi, si parla di munizioni speciali, con una gittata decisamente più estesa rispetto a quelli attualmente in dotazione da parte dell'esercito ucraino. Teoricamente sarebbero talmente potenti da poter raggiungere anche i confini russi, se non sfondarli.

Zelensky le ha richieste per avere maggior potenza di fuoco contro l'esercito russo, ma Biden ha sempre voluto evitare questo tipo di aiuti, perché, come ricorda Money.it, ci sarebbe il timore fondato "che possa essere colpito il territorio russo e provocare un’ulteriore escalation nel conflitto".

Lo stesso Medvedev, al TASS, sottolinea come questo armamento extra "sia la strada più veloce per un’escalation del conflitto in Ucraina verso l’irreversibile conseguenza di una guerra mondiale".

Mentre avere l'Ucraina nella NATO, come già ribadito a inizio conflitto, per la Russia sarebbe come ritrovarsi col "nemico" alle porte.

Terza guerra mondiale, quando potrebbe scoppiare: tre scenari

Stimare quando potrebbe scoppiare la Terza Guerra Mondiale non è assolutamente facile.

Se ci si basasse solo sui proclami, la Terza guerra Mondiale sarebbe dovuta scoppiare già a marzo, ma al momento le forze diplomatiche di ONU e NATO stanno cercando di evitare che si arrivi al conflitto atomico, cercando di limitarlo al momento entro i confini dell'Ucraina, in alcune regioni, senza farlo finire nei paesi confinanti, tutti sotto NATO.

Perché una possibile evoluzione sarebbe quella dell'allargamento del conflitto a paesi NATO. In tal caso, scatterebbe l'art. 5:

“Le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutti loro”

Scatterebbe un sistema di difesa, e potrebbe finire con l'entrata nel territorio del nemico. Per Putin sarebbe a tutti gli effetti un attacco, e quindi una valida giustificazione a usare l'atomica.

Altro scenario sarebbe appunto l'aggressione a territori russi.

Finora non è successo, anche se Putin accusa Kiev del recente attentato a Mosca (sventato dai servizi di sicurezza locali), oltre che di quello accaduto alla figlia di Alexander Dugin, l'ideologo di Putin.

Si ipotizza che Putin possa considerare "aggressione diretta" l'eventuale entrata dell'esercito ucraino nei nuovi territori annessi a seguito dei referendum del 23-27 settembre, ovvero le regioni di Doneck, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia.

Altro scenario sarebbe quello dell'"ultima spiaggia".

Se Putin si dovesse ritrovare con una situazione fuori controllo sia al fronte sia in Russia, tra recessione, economia di guerra, mancanza di uomini e fuga di persone e capitali dal paese, potrebbe giocarsi il tutto per tutto, e usare l'atomica per neutralizzare Kiev una volta per tutte, e obbligare Zelensky alla resa incondizionata. A meno che la NATO non decida di entrare in gioco e accettare le conseguenze di una Terza Guerra Mondiale.

Lo stesso Putin, nei primi giorni del conflitto, ha voluto ricordare un racconto della sua infanzia:

"Con un bastone costrinsi il topo in un angolo e l'animale mi si lanciò contro sfiorandomi la testa. E fuggì. Morale: Ognuno dovrebbe tenerlo a mente: mai mettere qualcuno in un angolo".

Terza guerra mondiale imminente secondo l'Orologio dell'Apocalisse

Da analisti e studiosi viene utilizzato come punto di riferimento l'Orologio dell'Apocalisse, un orologio metaforico proposto dal 1947 dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell'Università di Chicago.

Per intenderci, questo orologio non deve mai raggiungere la mezzanotte, perché significherebbe l'inizio della Terza Guerra Mondiale (o il Punto di Non Ritorno per la civiltà umana).

A seconda degli eventi internazionali, dei conflitti e delle mosse condotte dalle varie superpotenze durante l'anno, questo orologio si avvicina o si allontana dalla fatidica ora.

Al momento è il miglior sistema per comprendere quando potrebbe scoppiare la Terza Guerra Mondiale.

Dal 1947 ad oggi i punti più vicini alla Mezzanotte sono stati:

1953, col rafforzamento degli arsenali USA-URSS e i primi test atomici con le bombe a idrogeno;

col rafforzamento degli arsenali USA-URSS e i con le bombe a idrogeno; 1984, il boicottaggio delle Olimpiadi 1984 da parte dell'URSS e il riarmo nucleare degli USA;

il boicottaggio delle Olimpiadi 1984 da parte dell'URSS e il degli USA; 2015, con le varie crisi internazionali, il peggioramento dei cambiamenti climatici e la modernizzazione degli arsenali.

Come avrete notato, non si accenna a momenti incandescenti come la Crisi di Cuba del 1962, o la Guerra del Kippur del 1973. L'Orologio valuta solo gli eventi complessivi di un'annata, e molte delle crisi storiche sono durate poche settimane, anche se in odore di Terza Guerra Mondiale.

L'Orologio invece presume l'andamento generale degli eventi, e purtroppo dal 2015 non ha fatto altro che peggiorare.

Dal 1947 al 2015 l'Orologio tendeva a ristabilirsi, e passare in pochi anni dal minuto più vicino alla Mezzanotte al minuto più lontano, come accaduto tra il 1984 e il 1991, che passò da 3 minuti a 17 minuti alla Mezzanotte.

Invece, dal 2015 ad oggi l'Orologio è passato da 3 minuti a 100 secondi, cioè 1 minuto e 40 secondi. E a giudicare dalla minaccia di Putin, l'ennesima dall'inizio del conflitto, è inevitabile il raggiungimento di un nuovo traguardo, i 60 secondi dalla Terza Guerra Mondiale.

O direttamente lo scocco della Mezzanotte.

