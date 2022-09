Le elezioni sono alle porte e senza tessera elettorale non si può votare. In caso di smarrimento si può chiedere un duplicato mentre cosa bisogna fare se gli spazi sono finiti?

Tutti gli italiani maggiorenni sono chiamati a votare alle elezioni politiche del 25 settembre. Serviranno a formare il nuovo governo che guiderà il Paese per i prossimi 5 anni. Chi si reca alle urne dovrà essere munito, oltre che di un documento di riconoscimento valido, della tessera elettorale. E se fosse esaurita? Non serve preoccuparsi ma agire per tempo e chiedere l’emissione di una nuova tessera dove apporre il timbro che segnala l'avvenuta votazione. Vediamo come fare, a chi rivolgersi e quanto tempo serve.

Che succede se la tessera elettorale è esaurita e come richiederne una nuova

Senza tessera elettorale non si può esprimere il proprio voto, per questo molti italiani si stanno domandando che fare in caso di furto, smarrimento della stessa o in caso di esaurimento degli spazi a disposizione.

La tessera elettorale non dura per sempre, al suo interno vi sono soltanto 18 spazi, esauriti i quali è necessario averne una nuova con altrettanti spazi liberi. La nuova tessera elettorale però non arriva automaticamente a casa della persona interessata; serve recarsi presso l'ufficio competente del Comune di residenza e richiederne una nuova presentandosi con un documento di identità valido.

Chi avesse la tessera piena dovrebbe recarsi il prima possibile in Comune e fare domanda per il rilascio. Considerando l’imminenza delle elezioni, è probabile che il personale competente emetta le nuove tessere immediatamente o nell'arco di un paio di giorni, per consentire ai cittadini di andare a votare. Altrimenti, in periodi lontani dalle elezioni, potrebbe essere necessario un arco temporale maggiore.

L’emissione della tessera in caso di esaurimento è gratuita, e non serve sporgere denuncia, cosa che invece è necessaria in caso di furto o smarrimento.

La tessera deve essere custodita con cura, è strettamente personale e va esibita il giorno del voto presso il seggio elettorale. Gli scrutatori o il presidente del seggio apporranno un timbro sulla prima casella libera per indicare l’avvenuta votazione. In tal modo ogni cittadino può tenere il conto delle volte in cui ha espresso questo importantissimo diritto.

Cambio di residenza

Nel caso l’elettore si trovi a dover effettuare un cambio di residenza, dovrà chiedere all’Ufficio Elettorale un tagliando di aggiornamento, che verrà poi applicato sulla sua tessera, avendo sempre con sé un documento di riconoscimento.

Le sedi di Milano e Roma

Le sedi anagrafiche decentrate nel comune di Milano rilasciano le tessere elettorali e le carte d’identità dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Gli indirizzi sono:

Municipio 1: via Larga 12

Municipio 2: via Padova 118

Municipio 3: via Sansovino 9

Municipio 4: via Oglio 18

Municipio 5: viale Tibaldi 41

Municipio 6: viale Legioni Romane 54

Municipio 7: piazza Stovani 3

Municipio 8: piazzale Accursio 5

Municipio 9: largo De Benedetti 1

La Capitale si compone di 15 uffici elettorali dove è possibile recarsi per ritirare o chiedere il rinnovo della tessera elettorale. Di seguito gli indirizzi delle sedi di Roma:

Municipio 1: via Petroselli (Sportelli Anagrafici Polifunzionali) e Circonvallazione Trionfale (Sportelli Anagrafici Polifunzionali)

Municipio 2: via Die Daua,11 ; via Goito 35; Piazza Grecia 23; via Catania 70

Municipio 3: via Fracchia 45 e piazza Sempione 15

Municipio 4: via Rivisondoli 2 e via San Romano 14

Municipio 5: via Torre Annunziata e via Prenestina 510

Municipio 6: viale Duilio Cambellotti 11

Municipio 7: via Tommaso Fortifiocca 71 e Piazza di Cinecittà 11

Municipio 8: via Benedetto Croce 50

Municipio 9: via Ignazio Silone, I Ponte

Municipio 10: via Cluadio 1 (Uffici Anagrafici di Ostia) e Largo del Capelvenere 13 (uffici anagrafici di Acilia)

Municipio 11: via Portuense 579, via Marino Mazzacurati 75; via Gerolamo Cardano 135, via Fauglia;

Municipio 12: via Fabiola 14

Municipio 13: via Aurelia 470

Municipio 14: Piazza Santa Maria della Pietà e via Sant’Igino Papa

Municipio 15: via Enrico Bassan 10 e Piazza Saca Rubra 18