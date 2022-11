Il governo vorrebbe innalzare il tetto ai contanti, ma gli italiani che ne pensano, lo vogliono davvero? Un sondaggio rileva le preferenze dei nostri connazionali e ciò che emerge fa capire che questa misura che è stata proposta dalla Lega non piace a molte persone, che vorrebbero lasciare invariato il tetto ai contanti.

Tetto ai pagamenti con contanti: dal decreto Milleproroghe al Disegno di legge della Lega

Prima di vedere i risultati del sondaggio, è necessario fare alcune premesse su questa discutibile misura proposta dalla Lega. Con la legge di conversione del decreto Milleproroghe n. 228/2021, il tetto al contante è stato fissato a 2.000. Ciò significa che è possibile effettuare pagamenti con banconote fino al massimo previsto dalla legge, quindi 2.000 euro; per transazioni più alte è dunque effettuare pagamenti elettronici. Oltre a questa legge, è stato introdotto anche l'obbligo di utilizzo del Pos per tutte le attività commerciali. Queste misure sono nate per evitare i pagamenti a nero e dunque contrastare l'evasione fiscale. La notizia fu accolta positivamente dalla maggior parte degli italiani, un po' meno da alcuni che magari hanno visto il tetto al contante come una limitazione personale. Entro il 1 gennaio 2023 il tetto dovrebbe passare da 2.000 a 1.000 euro. Ma c'è la possibilità che tutto questo venga abolito se dovesse passare la proposta della Lega.

Con il cambio di governo e la vittoria del centrodestra la Lega ha proposto di innalzare il tetto ai contanti portandolo prima ad un massimo di 10.000 euro poi, dopo forti contestazioni e attacchi, si è pensato a 5.000 euro; la metà. Ma gli italiani vogliono davvero questo innalzamento o vorrebbero lasciare invariato il tetto al contante?

Ecco cosa dicono gli italiani: le percentuali di chi vuole che tetto ai contanti resti invariato e di chi invece vuole un suo innalzamento

Nonostante il governo voglia percorrere la strada proposta dalla Lega, la maggior parte degli italiani ha detto di essere favorevole al tetto al contante attuale. I sondaggi sono stati realizzati dagli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, commissionati da Facile.it e questo è il risultato.

Il 64% dei favorevoli all'attuale tetto al contante ha un'età compresa tra i 25 e i 24 anni. Quelli con più di 65 anni sono invece il 63,8%. Quelli in possesso di un titolo di studio elevato rappresentano il 65% e i residenti in comuni con un numero di abitanti fra 10mila e 30mila sono il 64%.

Coloro che invece vorrebbero un innalzamento del tetto ai contanti sono per il 44,7% persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni. Il 46,9% degli intervistati che hanno dichiarato di volere l'aumento del tetto ai contanti hanno un titolo di studio fino al I grado e il 38,5% di essi vive nella zona del Nord-Est italiano; il 44,7% di questi vive in Veneto. Il 38,9% degli intervistati favorevoli alla proposta di legge della Lega vive in comuni fino a 10mila abitanti.

Solo il 3,4% degli intervistati ha dichiarato di non sapere cosa sia il tetto ai pagamenti con i contanti.