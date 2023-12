Chi è Tommaso Verdini: curiosità sul cognato di Salvini finito ai domiciliari

Tommaso Verdini, ex giornalista pubblicista oggi imprenditore, è stato arrestato nel corso di un'indagine su alcune gare d'appalto Anas. Cognato del vice premier Matteo Salvini, vediamo chi è perché sembra essere coinvolto nell'inchiesta.

Classe 1990, Tommaso Verdini è figlio di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia poi diventato sostenitore di Matteo Renzi. Con due sorelle, Diletta nata dal primo matrimonio del padre, e Francesca, fidanzata di Matteo Salvini, Tommaso ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro come giornalista pubblicista.

Dopo qualche tempo ha preferito abbandonare il mondo della carta stampata per dedicarsi all'imprenditoria. Socio della catena di ristoranti PaStation, con locali sia a Firenze che a Roma, è anche manager della società Inver, attiva nel settore delle aziende che partecipano a gare d’appalto per lavori pubblici.

Nel mese di dicembre 2023, Verdini è finito agli arresti domiciliari insieme ad altre quattro persone a causa di un'indagine su delle commesse Anas. Strano ma vero, anche suo padre Denis sta scontando una pena di 6 anni e mezzo ai domiciliari, con l'accusa di bancarotta.

Tommaso Verdini è stato arrestato nel corso di un'indagine condotta dalla Procura di Roma. Stando a quanto riferito dall'Ansa, l'inchiesta è concentrata su delle commesse Anas in cui si "ipotizza anche il reato di corruzione". Mentre il figlio di Denis e altre quattro persone sono ai domiciliari, altre due persone sono state interdette dalla professione per un anno.

Per Verdini i guai sono iniziati nel mese di luglio 2023, quando i Pm di Roma gli hanno annunciato di essere indagato, predisponendo perquisizioni in varie parti d'Italia, al fine di "ricostruire il sistema di consulenze e appalti pubblici banditi dalla società di Stato che gestisce le arterie stradali del Paese".

Al momento, Tommaso è accusato di turbativa d’asta e traffico di influenze illecite, ma secondo l’Ansa potrebbe esserci anche il reato di corruzione. Su La Repubblica si legge:

Nel decreto di perquisizione firmato lo scorso anno si legge che Verdini junior, insieme ad altri indagati, avrebbe promesso a “pubblici ufficiali di Anas il loro intervento o comunque il peso politico istituzionale delle loro conoscenze per favorirne la riconferma in Anas in posizioni di vertice o comunque la ricollocazione in ruoli apicali ben remunerati di società private o di organismi di diritto pubblico”. In cambio i pezzi grossi di Anas avrebbero dovuto “favorire la definizione di progetti e transazioni a cui erano interessati imprenditori a loro vicini”. Gli indagati, pedinati dalla guardia di finanza di Roma, si sarebbero incontrati varie volte in bar e ristoranti. Incontri sarebbero avvenuti anche con politici o esponenti di vertice del Mef, “che ha voce in capitolo nelle nomine delle partecipate".