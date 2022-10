Sono ben 400 le segnalazioni di topi che escono dal water, e tutte queste solo a Roma. E in molti temono di essere i prossimi ad avere una di queste spiacevoli visite. Per fortuna non mancano le soluzioni che puoi fare direttamente a casa.

Solo negli ultimi due mesi la conta delle segnalazioni è arrivata a 400, e solo a Roma e da parte di una sola ditta specalizzata in derattizzazione. E non fa altro che crescere di giorno in giorno.

Dopo l'allarme caro bollette, mancava solo l'allarme topi. Oltre che imperversare per le strade delle città, ora risalgono le tubature ed escono dalla tazza del water. Purtroppo la piaga sorcina non ha fatto altro che peggiorare negli ultimi anni, anche a causa dei disservizi e delle problematiche interne all'amministrazione locale.

Purtroppo non è solo Roma ad avere questi problemi, anche in città come Como e Napoli le segnalazioni stanno diventando abbastanza frequenti. E a molti tocca rivolgersi a professionisti, e spendere un sacco di soldi per colpa di un topo nelle tubature.

Vedremo infatti cosa fare in questi casi, e quali soluzioni ci sono per allontanare i topi.

Topi che escono dal water, oltre 400 segnalazioni solo a Roma

Si parla di 3 topi per ogni abitante di Roma, ovvero oltre 10 milioni di topi che proliferano solo nella Capitale, e che circolano per strade, piazze, vicoli, corridoi di ospedali, ristoranti. E anche all'interno delle proprie tubature di casa.

Le più recenti segnalazioni provengono dai quartieri Termini, Tiburtina, Pigneto, Torpignattara e Trastevere, praticamente colpiti da una vera e propria invasione.

Pure a Maranella un topo è uscito dal water, come racconta una giovane coppia locale:

"Il mio compagno mentre andava in bagno ha visto una coda che si muoveva sotto la tavoletta. Era spaventato, l'ha abbassata subito e ha scaricato l'acqua".

E anche presso enti sanitari, ospedali, cliniche private i topi escono dal water. Solo alla Aducta Disinfestazioni arrivano una media di due richieste al giorno di intervento urgente, e queste solo da parte di strutture sanitarie.

Durante l'amministrazione Raggi, s'era già tentato di risolvere il problema, con l'apertura di una gara da 250mila euro per interventi di deratizzazione. Una cifra insufficiente, visto che da due anni a questa parte il problema non ha fatto altro che peggiorare.

Secondo Pagine Gialle, ad oggi a Roma ci sono più di 150 aziende specializzate nella derattizzazione, e ognuna dovrebbe occuparsi di ben 67.000 roditori.

Topi che escono dal water, il problema è nazionale

Per quanto in molti associano la "questione sorcina" a Roma, ci sono stati diversi casi anche in altre città italiane.

Come nella provincia di Como, quando un anno fa una signora del luogo trovò un topo in procinto di uscire dal proprio water di casa. Nonostante un po' di angoscia per l'assurdità dell'evento, alla fine hanno deciso per il meglio: lo hanno recuperato e "liberato al laghetto Rosorè, qui a Bregnano", come racconta uno dei familiari.

Mentre a Napoli il timore di ritrovarsi dei topi che escono dal water anche col locale pieno (bar o ristorante che sia) ha portato in molti a dover "corazzare" il water di servizio. Cioè ad apporre delle grate sulla tazza, in modo da impedire qualsiasi risalita da parte dei topi.

Una soluzione che ovviamente è a doppio taglio, visto che rende inutilizzare il water anche ai clienti stessi.

Purtroppo ci sono molti motivi per cui i topi risalgono le tubature ed escono dal water. Il primo ovviamente è la fame, e quindi la ricerca del cibo in qualsiasi anfratto, anche se questo significa risalire le tubature e uscire dal water.

Un altro è dovuto all'intasamento delle fogne. Stando a Prontinterventoh24, i topi sono più propensi a risalire quando le fogne sono intasate, a causa dell'incuria dei servizi o di un periodo di forti piogge.

Topi che escono dal water, cosa fare in questi casi?

Se ci si trova in zone con un'alta frequenza di casi di topi che escono dal water, o si teme il rischio di ritrovarsene uno a causa delle fognature locali, conviene cominciare ad adottare delle misure anti-ratto.

Anche perché, se avviene il misfatto, tocca chiamare i professionisti, e sborsare dagli 80 ai 450 euro, a seconda delle dimensioni del locale. E questo solo per la derattizzazione.

Se avviene l'intasamento della tubatura, la spesa lievita ancora di più, fino anche a 400 euro, se oltre alla disostruzione c'è da cambiare il tubo.

In genere per la derattizzazione basterebbe il veleno, anche se, come segnala sempre Prontointerventoh24,

"i veleni che circolano nei negozi non eliminano i topi [...] si sono abituati a prodotti con principi attivi così bassi.".

L'unica soluzione sarebbe quella di utilizzare i veleni in possesso da parte dei professionisti, ma essendo materiale altamente pericoloso solo loro possono maneggiarlo.

Se si vuole spendere poco, si può utilizzare il bicarbonato come dissasuore per i topi, mettendolo anche nell'acqua del water. Tra i tanti modi per risparmiare sulla pulizia, c'è anche questo che ti aiuterà a ridurre il rischio di visite inaspettat: una miscela di zucchero, acqua, aceto bianco e detersivo per piatti, così potrai tenere il water pulito e igienizzato.

Consigliamo inoltre di sistemare ogni eventuale perdita idraulica, perché stagnazione e umidità attirano i topi.

Sono piccole soluzioni che possono far comodo all'inizio, ma raccomandiamo comunque di affidarsi a dei professionisti se il problema dovesse comunque paventarsi.

Il periodo in cui è possibile ritrovarsi dei topi che escono dal water è in genere tra maggio e ottobre, soprattutto in periodi con poche piogge, mentre difficilmente li puoi trovare durante l'inverno, visto che evitano di uscire.

Se hai il sospetto che si sia formata una colonia di topi, non esitare a chiamare una ditta specializzata: si tratta di un intervento serio, che richiede almeno 4-5 giorni per far sì che la colonia si disgreghi.