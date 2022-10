Chi saranno i ministri del nuovo Governo? Giorgia Meloni lavora alla squadra. Ecco i nomi in campo per quel che riguarda i principali ministeri.

Mancano pochi giorni alla prima riunione delle nuove Camere programmata sia alla Camera che al Senato per giovedì 13 ottobre.

Dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato e la costituzione dei gruppi parlamentari inizieranno le consultazioni da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per arrivare a dare l'incarico per formare il nuovo Governo. Visto l'esito delle elezioni non dovrebbero esserci troppi dubbi.

La coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni dovrebbe indicare in maniera unanime il nome di Giorgia Meloni alla quale il Capo dello Stato con ogni probabilità darà l'incarico di formare il nuovo Governo.

Meloni è già al lavoro in queste settimane per essere pronta a quell'appuntamento e sta lavorando alla formazione del Governo. Vediamo i nomi in campo per i ministeri principali del futuro Governo guidato da Giorgia Meloni. Anche se naturalmente l'elezione dei presidenti delle Camere può cambiare le carte in tavola e togliere alcuni dei papabili che citeremo a breve.

I ministri del futuro Governo, ecco i nomi in campo per il Ministero dell'Interno

La strada per nominare al ministero dell'Interno una figura tecnica sembra essere segnata. Se Matteo Salvini aveva espresso l'intenzione di tornare al Viminale dopo l'esperienza nel Governo Conte I della precedente legislatura questa ipotesi sembra essere al momento poco probabile.

Il fatto che sia imputato nel processo ”Open Arms” per un’accusa nell’esercizio delle sue funzioni di ministro dell'Interno è un ostacolo difficile da superare. Cosa potrebbe succedere in caso di condanna?

Meloni avrebbe espresso le sue perplessità a mettere Salvini in quel ruolo.

Per il Viminale quindi sembrano prendere quota le azioni del prefetto Matteo Piantedosi ed ex capo di Gabinetto di Salvini quando era al Viminale. Altro nome in lizza quello di Giuseppe Pecoraro ex prefetto e candidato con Fratelli d'Italia a queste elezioni.

Sul tavolo anche opzioni più politiche come ad esempio quella di Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Per l'Interno circola anche il nome dell'esponente della Lega Giulia Bongiorno.

Salvini a questo punto potrebbe occuparsi di altri temi cari alla Lega come possono essere la delega all'Agricoltura oppure alle Infrastrutture e Trasporti.

I ministri del futuro Governo ecco i nomi in campo per il Ministero dell'Economia

Il ministero dell'Economia è uno dei ministeri più importanti.

Non è un mistero che la leader di Fratelli d'Italia e premier in pectore Giorgia Meloni avrebbe come prima scelta per il ministero dell'Economia il membro del Board BCE Fabio Panetta che al momento però propenderebbe più per il no che per il sì ad accettare questo incarico.

Sono in lizza altri profili: tra questi quello di Domenico Siniscalco ex ministro dell'Economia al tempo di Silvio Berlusconi presidente del consiglio. C'è poi il nome di un altro ex ministro dell'Economia, ovvero Vittorio Grilli. In campo anche il nome dell’economista Dario Scannapieco. Se la scelta dovesse essere più prettamente politica potrebbe prendere quota la candidatura di Maurizio Leo, responsabile economico di Fratelli d'Italia.

Per il ministero dello Sviluppo Economico potrebbe esserci la conferma dell'attuale ministro Giancarlo Giorgetti.

I ministri del futuro Governo: ecco i nomi in campo per il Ministero degli Esteri e degli Affari Europei

Per quel che riguarda la Farnesina tra i candidati più gettonati per il ruolo di ministro degli Esteri c'è ancora il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani già commissario europeo.

Si fanno anche i nomi di Guido Crosetto, uomo forte di Fratelli d'Italia e molto vicino a Giorgia Meloni e di Giulio Terzi di Sant'Agata, ministro degli Esteri nel Governo di Mario Monti ed eletto a queste elezioni con Fratelli d'Italia.

In lizza anche una proposta più tecnica e meno politica come quella di Elisabetta Belloni, diplomatica e direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. E ancora il nome dell'ambasciatore Stefano Pontecorvo.

Per gli Affari Europei si fa il nome di Raffaele Fitto di Fratelli d'Italia.

I ministri del futuro Governo: i nomi per i ministeri della Difesa, della Giustizia e della Salute

Per il ministero della Difesa sembrano essere quattro i nomi in campo. C’è ancora in lizza Antonio Tajani, poi Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia e presidente del Copasir, ancora Guido Crosetto e da non sottovalutare anche il nome di Ignazio La Russa già ministro della Difesa ed esponente di Fratelli d'Italia.

Per quel che riguarda il ministero della Giustizia i nomi che sono in lizza sarebbero i seguenti. Di nuovo l'esponente della Lega Giulia Bongiorno, l’ex magistrato Carlo Nordio eletto in Veneto con Fratelli d'Italia e Francesco Paolo Sisto di Forza Italia.

Per il ministero della Salute situazione ancora in alto mare. Si fanno diversi nomi. Guido Rasi, medico ed ex direttore esecutivo dell’Ema oltre che consulente dell’ex commissario Figliuolo. E ancora Francesco Rocca, presidente del Comitato nazionale della Croce Rossa Italiana. Ma per questa casella ci sarebbe anche il forte pressing di Silvio Berlusconi per Licia Ronzulli, esponente di Forza Italia.

I ministri del futuro Governo: i nomi per il ministero delle Infrastrutture, dell'Agricoltura e della Cultura

Per il ministero delle Infrastrutture sembra essere fortemente in campo il nome di Matteo Salvini ma se alla fine opterà per un altro dicastero altro nome in campo sembra essere quello di Edoardo Rixi, sempre esponente della Lega. In lizza anche Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia.

Per il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in campo ancora Salvini, l'ex ministro Gian Marco Centinaio e Maurizio Lupi di Noi Moderati.

Per il ministero della Cultura sarebbero in lizza i nomi di Vittorio Sgarbi, di Lucia Borgonzoni della Lega ed ex candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna sconfitta da Stefano Bonaccini e di Anna Maria Bernini di Forza Italia. Possibile anche in ottica rappresentanza di tutte le anime del centrodestra la nomina di Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati.

Per il ministero dell'Istruzione in lizza anche qui due esponenti di Forza Italia come Anna Maria Bernini e Licia Ronzulli.

I ministri del futuro Governo: i nomi per il nuovo ministero della Famiglia e della Natalità

Nella giornata del 7 ottobre Matteo Salvini leader della Lega ha sottolineato che chiederà per il Carroccio il nuovo ministero per la Famiglia e la Natalità. Tra i papabili per questo ministero c'è l'europarlamentare leghista Simona Baldassarre, responsabile per il partito di questi temi. Per Forza Italia in campo Licia Ronzulli mentre per Fratelli d'Italia circola il nome di Lavinia Mennuni.

Agli Affari regionali potrebbe andare Erika Stefani - già ministro con Draghi per le disabilità – Roberto Calderoli o il leader leghista Matteo Salvini.

Alla Transizione Ecologica infine potrebbe esserci anche la conferma di Roberto Cingolani, attuale ministro della Transizione ecologica anche se il diretto interessato starebbe cercando di resistere al pressing di Meloni che vorrebbe confermarlo nel ruolo dopo l'esperienza nel Governo Draghi.