Nel centrodestra è guerra per il totoministri. La scelta di affidare i ministeri più importanti a tecnici e non politici, non piace a Lega e Forza Italia, che sono delusi da questa decisione.

La decisione di Meloni di affidare la maggior parte dei ministeri a dei tecnici lascia delusi i suoi alleati: Lega e Forza Italia. Nel totoministri spuntano solo alcuni nomi, ma è ancora tutto incerto. Intanto gli Azzurri e il Carroccio stilano una lista con dei nomi "papabili".

Totomonistri, Meloni vuole i tecnici e Lega e Forza Italia sono delusi

Giorgia Meloni, leader della coalizione di centrodestra e vincitrice delle elezioni, ha deciso che per far durare il governo non bisogna dare ministeri a esponenti di spicco di partito, per intenderci: i tesserati. Ovviamente le poltrone non saranno assegnate a persone che hanno una visione diversa da quella della coalizione vincitrice. L'idea è quella di essere inattaccabili dall'opposizione, che potrebbe iniziare ad attaccare i ministri sulla fede politica piuttosto che sui contenuti. E allora la Meloni ha detto di voler assegnare i ministeri a persone che hanno specifiche competenze. Questo non è valido al 100%, in quanto ci sarà uno spazio anche per i suoi alleati. Ma gli alleati si accontenteranno degli "scarti" lasciati dalla Meloni?

Salvini e il Viminale: una storia d'amore politico che forse non avrà un lieto fine

La Lega, guidata da Matteo Salvini, è sicuramente il partito che è uscito "sconfitto" nella coalizione di centrodestra viste le aspettative. Ma la leader di Fratelli d'Italia non ama parlare di vincitori e vinti tra i suoi alleati, piuttosto di un lavoro di squadra che vada oltre le personali ambizioni. Il leader del Carroccio aveva in mente un solo ministero, quello degli Interni. Ma le probabilità che Salvini torni al suo caro Viminale sono molto basse. Sembra che, stando a quanto riferiscono alcuni quotidiani nazionali, il ministero degli Interni potrebbe essere dato ad Antonio Tajani, azzurro e fedelissimo a Berlusconi. Al leader della Lega allora cosa andrebbe? Per lui ci sono tre ministeri: Agricoltura (che sembra essere il più "papabile"), Riforme, Sviluppo Economico.

Silvio Berlusconi è deluso perché Licia Ronzulli forse non sarà presa in considerazione

Archiviata la Lega, che oltre alla delusione personale di Salvini sta affrontando anche delle piccole rivoluzioni interne, andiamo da Forza Italia. Partito rivelazione delle elezioni politiche, dato che lo davano per morto, anche gli azzurri sono in parte delusi, al momento, dalle offerte che sono sul piatto dei vincitori. Dopo i colloqui distesi tra la Meloni e Berlusconi e i rumors su Tajani agli Interni, c'è qualcosa che non piace a Forza Italia, in particolar modo al Cavaliere. La vicenda ruota intorno a Licia Ronzulli, vicinissima e fedelissima a Silvio Berlusconi. I capi di Fratelli d'Italia non vorrebbero assegnarle nessun ministero e questo ha dato fastidio al Cavaliere che la vorrebbe proporre come ministro della Salute.

Leggi anche: Riforma pensioni: cosa succede con Meloni al Governo? La rivoluzione del Centrodestra

Fratelli d'Italia: quasi tutti accontentati

E Fratelli d'Italia? Il partito guidato da Giorgia Meloni quasi pende dalle labbra della sua leader. Non ci dovrebbero essere dubbi o rivoluzioni interne. Quasi sicuramente Fabio Rampelli verrà messo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Più spinoso invece il testa a testa Urso-Crosetto sul ministero della Difesa. Entrambi vantano un ottimo curriculum ma Crosetto, a differenza di Urso, sebbene tra i fondatori e i capi di FdI, è fuori dalla politica da un po'; Urso invece è ancora il capo del Copasir.