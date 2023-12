Davvero Trenord ha comprato treni troppo alti? Ecco cosa è successo davvero

Il 6 dicembre scorso, i passeggeri della linea ferroviaria Milano-Chiasso hanno vissuto un'inconveniente inaspettato: i nuovi treni di Trenord, pensati come un upgrade per sostituire i vecchi mezzi, si sono rivelati troppo alti per attraversare le gallerie che collegano l'Italia alla Svizzera. Questo ha portato a una situazione critica che ha costretto i viaggiatori a scendere a Como San Giovanni anziché raggiungere la destinazione prevista.

Le reazioni e le dichiarazioni ufficiali

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Pietro Bussolati, ha espresso la sua delusione riguardo alla gestione dei nuovi treni, definendoli "la punta dell'iceberg" dei problemi di Trenord. Ha sollevato anche dubbi sulla manutenzione dei convogli, sottolineando che la loro altezza potrebbe causare problemi, ad esempio, nei bagni dei treni.

Dall'altro lato, Trenord ha respinto l'accusa che i treni siano troppo alti, affermando che è la galleria di Monte Olimpino a essere inadeguata. La società ha dichiarato che i nuovi treni sono progettati principalmente per le linee suburbane che collegano le province lombarde all'area metropolitana e che la tratta Como-Milano-Rho è un'esigenza di alta capacità, giustificando così l'acquisto di treni di dimensioni maggiori.

Le critiche al sistema Trenord

Il consigliere Bussolati ha espresso una netta critica nei confronti della risposta fornita da Trenord, sottolineando che la società avrebbe dovuto attentamente valutare la conformazione specifica della propria linea ferroviaria prima di procedere all'acquisto dei nuovi treni. La sua preoccupazione si è concentrata sull'apparente mancanza di considerazione per gli aspetti logistici e strutturali che potrebbero influenzare l'efficacia del nuovo materiale rotabile.

Inoltre, ha rilevato con evidenza il fatto che Trenord, oltre a investire nell'acquisto dei treni, debba anche sostenere costi aggiuntivi pagando l'affitto dei treni a Ferrovie Nord Milano. Questo aspetto ha sollevato un'accusa di doppia spesa per i cittadini lombardi, che, secondo Bussolati, risultano onerati sia attraverso le tasse che attraverso i biglietti dei treni.

Tale configurazione finanziaria solleva dubbi sulla gestione delle risorse e sulle decisioni strategiche di Trenord, mettendo in luce la necessità di una revisione critica delle pratiche aziendali al fine di ottimizzare l'efficienza del servizio e ridurre l'impatto economico sul pubblico lombardo.

Puntualità e problemi aggiuntivi

Bussolati ha messo in evidenza un ulteriore elemento di preoccupazione riguardo alla diminuzione della puntualità dei treni nel corso degli ultimi mesi, esprimendo una critica diretta nei confronti di Trenord per non essere riuscita a raggiungere gli obiettivi fissati. La sua delusione si è concentrata sulla mancanza di conformità agli standard di puntualità, una questione che ha un impatto significativo sull'esperienza dei viaggiatori e sulla percezione complessiva del servizio ferroviario.

Inoltre, Bussolati ha respinto con fermezza le accuse che attribuivano i problemi alla rete di RFI, sostenendo invece che le responsabilità di Trenord superano il 50%. Ha specificato che le sfide affrontate da Trenord includono non solo eventuali ostacoli legati alla rete ferroviaria, ma anche questioni interne come problemi con il materiale rotabile e questioni legate al personale.

Questa analisi mira a chiarire che, secondo Bussolati, la gestione interna di Trenord gioca un ruolo significativo nelle sfide operative e le soluzioni dovrebbero essere rivolte non solo agli ostacoli esterni, ma anche ai fattori interni che influenzano la qualità complessiva del servizio ferroviario offerto.

L'incidente con i treni troppo alti evidenzia una serie di problemi nel sistema di gestione del trasporto ferroviario, inclusa la pianificazione degli acquisti e la manutenzione dei treni. Le divergenze di opinione tra Trenord e il consigliere Bussolati mettono in luce le sfide che il sistema ferroviario lombardo sta affrontando, tra cui la puntualità dei treni e la responsabilità nella gestione delle risorse.

