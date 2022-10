Rompono il pavimento per fare dei lavori di ristrutturazione e sotto di esso trovano una montagna di monete d'oro. Il commento di un battitore d'asta lascia senza parole, come il valore di queste monete.

Una coppia, nel Regno Unito, stava ristrutturando casa quando da sotto il pavimento è spuntato qualcosa che li ha fatti diventare ricchi. Si tratta di una montagna di monete d'oro che tutti i battitori d'asta, collezionisti e numismatici avrebbero voluto.

Mentre ristrutturano casa trovano una montagna di monete d'oro sotto il pavimento

Il tesoro era in quella casa da secoli e nessuno si era mai accorto di nulla. Forse si trattava anticamente del rifugio segreto di qualche antica ricca coppia inglese che viveva in quell'abitazione. I coniugi che hanno trovato il gruzzolo di monete d'oro hanno voluto mantenere l'anonimato e quindi, per motivi di privacy, la stampa non ha mai diffuso la loro identità. Questa storia viene dallo Yorkshire e risale a dei lavori effettuati in un'abitazione nel 2019. Mentre gli operai erano intenti a ristrutturare completamente la casa, hanno fatto questa scoperta. Smontando il pavimento è comparso un vaso molto antico che è stato maneggiato con cura. All'interno di questo vi erano 260 monete d'oro del 18esimo secolo, periodo di costruzione della casa.

La scoperta del tesoro: ecco a chi apparteneva

Con molta professionalità, gli operai, che avrebbero potuto far finta di nulla e incassare il tesoro, hanno consegnato il vaso con il bottino alla coppia che avrebbe dovuto vivere in quella casa. I coniugi non potevano sapere che da quel momento la loro vita sarebbe cambiata e sarebbero diventati ricchissimi. La prima cosa che hanno fatto, i possessori momentanei di quel tesoro, è stata recarsi da un esperto che potesse valutare quelle monete. La notizia ha fatto il giro del Regno Unito e tutti gli esperti e appassionati di monete, storia, tesori e arte hanno chiesto di visionare la reliquia.

Una volta che sono state analizzate le monete e il vaso, si è scoperto che queste erano datate 1610-1727 e che appartenevano ai Fernley-Maisters, una famiglia di Hull coinvolta nel commercio baltico.

La cifra a cui sono state vendute le reliquie: i proprietari di quella casa sono diventati estremamente ricchi

La cifra che è stata data a quelle monete inizialmente era compresa la tra 200 e 250mila sterline odierne. Non hanno aspettato un attimo i coniugi, che hanno deciso di venderle presso un'asta, grazie alla quale hanno incassato 754.000 sterline che sono circa 850mila euro. La vicenda ha avuto una risonanza mediatica incredibile e il battitore d'asta Gregory Edmundè stato anche intervistato dalla BBC a cui ha dichiarato che quelle monete sono state "uno dei più grandi depositi di monete d'oro inglesi del 18esimo secolo mai trovati in Gran Bretagna". Poi Edmund ha immaginato la scena ed ha detto: