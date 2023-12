Donald Trump ha pronunciato una frase shock sugli migranti presenti negli Stati Uniti d'America. Il Tycoon sta puntando nuovamente ad una politica estremamente nazionalista che condanna l'immigrazione. Gli intellettuali e i democratici statunitensi reputano le affermazioni dell'ex presidente molto gravi.

Donald Trump e quella frase shock sui migranti negli USA: cosa ha detto l'ex presidente

Donald Trump ha deciso di correre per le elezioni presidenziali statunitensi che si terranno nel 2024. L'ex inquilino della Casa Bianca ha preso questa decisione nonostante sia stato incriminato con 13 capi di accusa (i reati di cui era stato accusato erano 34) e si sia consegnato alla giustizia facendosi arrestare in Georgia presso il carcere di Fulton. Ciò che è più grave non è però la sua candidatura alle presidenziali, ma le sue dichiarazioni. Donald Trump, infatti, ha pronunciato alcune frasi scandalose sul tema dell'immigrazione definendo coloro che varcano i confini statunitensi come persone che:

Stanno avvelenando il sangue del nostro Paese.

Si tratta di una frase a dir poco preoccupante in quanto non è stata pronunciata solo una volta, ma anche in altre occasioni. Inoltre sono ben note le idee di Donald Trump, soprattutto per quanto riguarda i migranti.

Se le affermazioni, sebbene siano gravi, lasciano il tempo che trovano, non si può dire lo stesso dei dati ottenuti dai sondaggi elettorali. Donald Trump, che è già stato presidente degli USA per un mandato, cresce sempre di più nei sondaggi sulle intenzioni di voto dei cittadini statunitensi e allo stato dei fatti è tra i favoriti per la vittoria alle presidenziali del 2024.

Joe Biden sembra essere ormai alla frutta perché il suo grado di popolarità è sotto il 50% nonostante sia il presidente in carica. Sembra anche i rivali di Trump all'interno partito repubblicano, come Ron DeSantis e Nikki Haley, siano indietro nei sondaggi in quanto poco efficaci a livello di comunicazione.

Le preoccupazioni di intellettuali ed ex politici democratici statunitensi

Il rischio che Trump possa tornare nuovamente alla Casa Bianca sta seriamente spaventando molti intellettuali statunitensi come Jason Stanley, professore di Yale e autore di libri sul fascismo, che ha dichiarato:

Ripetere parole pericolose aumenta il rischio di una loro normalizzazione. Questo è un discorso molto preoccupante per la sicurezza degli immigrati negli Stati Uniti.

Anche l'ex presidente Barack Obama ha analizzato i possibili sviluppi delle prossime presidenziali ammettendo, secondo quanto ha riportato il Wall Street Journal, che la sconfitta di Biden è altamente probabile. Obama ha anche dichiarato, stando alla frase shock di Trump sull'immigrazione, che l'alternativa a Biden: