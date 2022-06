Erano decenni che la NATO non si allargava, e sembra che Putin abbia fatto più per l'alleanza atlantica di 5 presidenti americani messi insieme. In ogni caso, le due nazioni storicamente neutrali di Svezia e Finlandia hanno deciso di entrare nella NATO. La Turchia, però, ha inizialmente fatto muro, cambiando idea solamente nelle ultime ore a seguito di lunghe negoziazioni.

Dopo mesi di fervida attesa, scatta finalmente la luce verde del semaforo turco: Svezia e Finlandia potranno entrare nella NATO, l’organizzazione nordatlantica di natura militare.

Sono passati mesi da quando la Finlandia ha deciso di domandare l’adesione, seguita dalla sua vicina la Svezia. I motivi per cui i due paesi nordici non facevano ancora parte della NATO erano radicalmente diversi.

La Svezia, ad esempio, è un paese militarmente neutrale da oltre due secoli. Non è una neutralità assoluta come quella della Svizzera, lasciandosi comunque attrarre da alleanze “economiche” come l’Unione Europea, ma comunque non ha mai voluto prendere una posizione predefinita. La Finlandia, invece, è storicamente un paese molto più attivo, e specialmente molto più attivo contro qualunque cosa prenda il nome di “Russia”. Sin dalla sua nascita, staccandosi dall’Impero Russo, la Finlandia è sempre stata in aperta ostilità verso il gigante orientale.

La Finlandia, però, era stata dissuasa dall’entrare nella NATO proprio per evitare di far innervosire il suo potente vicino. La guerra in Ucraina, però, ha cambiato radicalmente le carte in tavola.

Ora entrambe le nazioni, già membri dell’Unione Europea, hanno deciso di fare il passo da gigante ed entrare nell’alleanza de facto comandata dagli Stati Uniti d’America. La protezione di Washington sembrava molto più allettante della neutralità.

Tuttavia, vi era un problema: la Turchia, membro “bipolare” della NATO, era fermamente contraria all’ingresso dei due paesi scandinavi nell’alleanza.

La riluttanza della Turchia: le ragioni

La Turchia è sempre stata un membro borderline dell’alleanza atlantica. Il suo presidente, Recep Tayyip Erdogan, non rispecchia esattamente i valori democratici che gli stati della NATO tanto decantano, tutt’altro.

Tuttavia, è anche uno dei membri più importanti della NATO grazie alla sua posizione geografica: molto vicina ai nemici degli Stati Uniti (un tempo URSS ed ora Russia) ed in grado di colpirli velocemente e direttamente.

Per questo motivo, Erdogan ha spesso fatto il prepotente con le altre nazioni NATO, anche perché in molti dossier internazionali i suoi interessi si allineano con la Russia piuttosto che gli USA.

In questo caso, il problema per Erdogan erano i terroristi rifugiati in Svezia e Finlandia, che il presidente turco vorrebbe vedere rimpatriati per un processo.

Perché la Turchia ha cambiato idea

Erdogan ha fatto però marcia indietro sul suo veto quando i rappresentanti di Svezia e Finlandia hanno promesso di rimpatriare i terroristi turchi presenti nel loro territorio.

Si tratta, in particolare, di membri del PKK, il partito dei lavoratori curdi, considerati come un’organizzazione terroristica sia dalla Turchia che dall’Unione Europea. Ricordiamo che i curdi sono una popolazione minoritaria che vive al confine fra Turchia e Siria.

Nel summit della NATO a Madrid che si sta tenendo proprio in questi giorni, Finlandia, Svezia e Turchia hanno finalmente raggiunto un accordo. A confermarlo è la presidentessa stessa della Finlandia Sauli Niinisto:

Il nostro memorandum d’intesa sottolinea che Finlandia, Svezia e Turchia si impegnano a sostenersi reciprocamente contro le reciproche minacce alla sicurezza. Quando diventeremo alleati della Nato, questo impegno sarà ulteriormente rafforzato.

Il piano della NATO per l’Europa

La NATO è un’organizzazione nordatlantica, e sebbene sia de facto comandata dagli Stati Uniti d’America il suo intero fulcro è nel Vecchio Continente. Come scrivevo in questo articolo, l’ingresso della Finlandia e Svezia nella NATO rappresenta un vero problema per Putin:

San Pietroburgo, seconda città più grande della Russia nonché luogo natale di Putin, è a un tiro di schioppo dalla Finlandia. Un'ulteriore minaccia da parte della Russia verso un paese amico dell'occidente potrebbe portare a conseguenze molto gravi. Senza neanche volerci allargare a pensare al conflitto diretto fra NATO e Russia, un sistema di difese simile favorirebbe anche la continuazione delle sanzioni contro Mosca.

Al summit attuale, che si sta tenendo a Madrid, gli Stati Uniti hanno deciso di rendere concrete queste misure. I battaglioni NATO in Europa verranno seriamente rafforzati.

Spagna, Regno Unito, Estonia, Lettonia, Lituania, Germania, Polonia, Romania ed anche Italia vedranno un ingente aumento di forze armate e mezzi militari in difesa contro la Russia. Le nazioni dell’Est-Europa avranno il maggior numero di rinforzi, per ovvi motivi geografici.

In Italia, i rinforzi della NATO riguarderanno in particolare le forze aeree di difesa: 65 militari stanziati nel nostro paese per la difesa dei cieli. Questo sarà un distaccamento del battaglione per la difesa aerea in Germania.

La reazione degli altri paesi NATO

In generale, la reazione dell’ingresso di Svezia e Finlandia nell’alleanza atlantica è stata molto positiva.

Il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi si è detto pronto a difendere i territori dei due paesi scandinavi ai sensi del trattato della NATO. Svezia e Finlandia saranno protetti da tutto il mondo occidentale in caso di attacco.