La vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 2022 ha aperto un dibattito enorme nella comunità LGBT: che ne sarà delle unioni civili e dei diritti gay? Molti di loro sono preoccupati, altri invece cercano di non essere estremamente fatalisti. La Meloni non si è mai schierata apertamente contro gli LGBT, ma ha lanciato alcune frecciatine che non sono piaciute alla comunità, utima la vicedna sul cartone per bambini Peppa Pig.

Dalla battaglia contro genitore 1 e genitore 2 alla definizione di "Lobby LGBT", Giorgia Meloni è uno dei politici meno amati dalla comunità LGBT e molti pensano che quella che sarà con molte probabilità la nuova premier dell'Italia possa non lasciargli voce in capitolo e addirittura revocare o negare loro dei diritti. Premesso che le leggi tutelano qualsiasi cittadini, gli LGBT vogliono da tempo che sia introdotta una legge ad hoc che permetta di punire penalmente e civilmente coloro che si macchiano di illeciti mossi dall'aggravante omofoba.

Ci aveva pensato Alessandro Zan, con il famoso Ddl Zan. Quel disegno di legge non ha mai spiccato il volo in quanto non ha superato l'approvazione parlamentare. Tutti gli esponenti della desta, il giorno dell'affossamento del Ddl Zan, si alzarono in piedi e applaudirono per la mancata approvazione della legge che tutelava la comunità LGBT. Quello fu lo strappo definitivo tra il mondo arcobaleno e la destra.

La posizione di Giorgia Meloni sulla comunità LGBT

Nel suo programma Giorgia Meloni non ha intenzione di ritenere prioritari argomenti come il matrimonio egualitario e il Ddl Zan. Per quanto riguarda il matrimonio, la retorica comune alla destra è: "Ci sono già le unioni civili". Emblematico l'intervento di un'attivista della comunità LGBT durante un comizio della leader di Fratelli d'Italia che chiedeva più diritti e tutele. La Meloni gli rispose: "Hai le unioni civili, puoi fare quello che vuoi". Questa frase ha mandato nel panico le comunità arcobaleno e ha fatto indignare anche tante altre persone.

Analizzati tutti questi fatti, si potrebbe dire che la Meloni e la destra non sono proprio LGBT friendly, ma ciò non significa che vogliono togliere diritti ad una comunità che da poco ha avuto il coraggio di alzare la testa e combattere per quello in cui crede. Con un governo di centrodestra guidato da un partito conservatore difficilmente si vedranno leggi sul matrimonio egualitario e il famoso Ddl Zan. Giorgia Meloni però, come già è stato scritto, non ce l'ha con la comunità LGBT e non vuole fargli la guerra, semplicemente non ritiene prioritari certi temi.

Con la Meloni al governo verranno revocati dei diritti alla comunità LGBT? La risposta è no

Giorgia Meloni ritiene semplicemente che gli appartenenti alla comunità LGBT godano degli stessi diritti di qualsiasi cittadino italiano e quindi non bisogna intervenire con leggi specifiche. Nonostante il conservatorismo del suo partito ed esponenti che hanno fatto della battaglia alle famiglie arcobaleno la loro politica, sembra che però Fratelli d'Italia voglia lasciare invariato lo status quo e quindi non togliere alcun diritto alla comunità LGBT.