Università chiusa per la festa di fine Ramadan: è polemica a Siena

Continua la polemica per le decisioni di alcuni istituti di chiudere per il Ramadan: ecco cosa è successo.

In Italia, il dibattito sull'inclusione e sul rispetto delle diversità culturali e religiose attraversa il mondo accademico, provocando reazioni e polemiche. Al centro dell'attenzione vi sono due episodi significativi che riflettono la complessità e le sfide del multiculturalismo nel contesto universitario.

Sospensione delle lezioni per la festa del Ramadan

L'Università per Stranieri di Siena, guidata dal rettore Tomaso Montanari, ha deciso di non tenere lezioni il 10 aprile, in coincidenza con la grande festa islamica che segna la fine del digiuno del Ramadan. Questa decisione, definita nel decreto rettorale, punta a dare "un visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza" e si inserisce in un più ampio tentativo dell'ateneo di promuovere il multiculturalismo e la pacifica convivenza tra i popoli. Una missione che, secondo Montanari, assume un'urgenza particolare nel contesto attuale.

Parallelamente, anche l'istituto comprensivo statale Iqbal Masih di Pioltello, vicino Milano, ha optato per la sospensione delle attività didattiche in occasione della festa di fine Ramadan, tenendo conto della composizione multiculturale del proprio corpo studentesco.

La polemica alla Scuola Normale di Pisa

Altra questione che ha suscitato discussione è la mozione approvata dal Senato Accademico della Scuola Normale Superiore di Pisa, che chiede al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) di riconsiderare un bando emesso nell'ambito dell'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele. La decisione ha provocato lo sconcerto dell'associazione degli Amici della Normale, la quale sostiene che l'istituzione universitaria dovrebbe valorizzare la scienza, la cultura e l'arte come strumenti di dialogo universale, senza cedere a logiche di divisione.

Un impegno verso l'inclusione

Nel suo decreto, Montanari enfatizza l'importanza di superare un "codice confessionale, chiuso e autoreferenziale" e di promuovere segni visibili di pluralità e inclusione. Il rettore sottolinea che, pur riconoscendo una festa religiosa possa sembrare un atto parziale, esso rappresenta un passo significativo verso l'affermazione che "la cultura islamica non è nemica, non è una minaccia".

Questa apertura, tuttavia, non è esente da critiche. Alcuni ritengono che tali decisioni possano rappresentare una deviazione dal compito educativo e formativo delle università, mentre altri le vedono come un'espressione necessaria di solidarietà e inclusione in un mondo sempre più interconnesso e multiculturalista.

Le decisioni prese dall'Università per Stranieri di Siena e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa sollevano interrogativi fondamentali sul ruolo delle istituzioni accademiche nella società contemporanea. Da un lato, vi è l'esigenza di mantenere un approccio universale alla conoscenza, libero da pregiudizi e divisioni. Dall'altro, emerge la necessità di riconoscere e valorizzare la diversità come risorsa essenziale per l'apprendimento e la crescita collettiva.

In questo scenario, il dibattito sul multiculturalismo e l'inclusione nelle università italiane testimonia la ricerca di un equilibrio tra identità culturali diverse e l'impegno verso la costruzione di una comunità accademica più aperta e accogliente.