Quello che è accaduto in un supermercato di Assago, alle porte di Milano, ha scioccato l’Italia intera: un uomo di nome Andrea Tombolini ha accoltellato e ferito diverse persone uccidendone una usando dei coltelli in esposizione. Si è immediatamente pensato ad un malato psichiatrico o una persona affetta da depressione. Ora l’uomo è sotto osservazione nel reparto psichiatrico dell’ospedale San Paolo. L’artefice avrebbe dichiarato:

"Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia."

Sulla vicenda è intervenuto il dottor Enrico Zanalda, vertice degli psichiatri forensi italiani:

“non stigmatizziamo e non etichettiamo subito in modo semplicistico."

C’è il rischio - evidenzia Zanalda - di sollevare uno stato d’allarme nei confronti di tutti coloro che soffrono di disturbi psichiatrici.

L’aggressore di Assago soffrirebbe di disturbi psichiatrici ed è disoccupato

Non tutti i malati psichiatrici sono pericolosi, non tutti i depressi sono persone da temere. Questo è quanto evidenzia il presidente degli psichiatri forensi. Il dottor Enrico Zanalda in un comunicato ha espresso la sua preoccupazione nei confronti di chi soffre di problematiche mentali e comportamentali dopo quanto accaduto ad Assago.

La drammatica vicenda, infatti, rischia di gettare un alone di colpevolezza e paura nei confronti delle persone che stanno attraversando un periodo di cura e riabilitazione. Andrea Tombolini, responsabile dell’accaduto e accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo dovrà rispondere del suo folle gesto ma non può essere etichettato in maniera semplicistica come un “malato psichiatrico".

L'accoltellamento potrebbe essere stato provocato da molteplici fattori concomitanti, depressione, perdita del lavoro e fattori socio-culturali che dovranno essere analizzati con minuzia dagli esperti.

La tragedia ha causato la morte del cassiere del superamento, Luis Fernando Ruggieri, e 6 feriti tra cui il calciatore del Monza Pablo Marì.

Rischio emulazione, il Carrefour ritira i coltelli dai punti vendita

Uno degli aspetti più preoccupanti della vicenda è il rischio che altri, come Andrea Tombolini, possano emulare il gesto e aggredite altre persone innocenti tra le corsie del supermercato. Per questo motivo il brand Carrefour ha deciso di eliminare da tutti i suoi punti vendita in Italia i coltelli in esposizione.

Il punto vendita di Assago Milanofiori, dove il fatto è avvenuto, è momentaneamente chiuso per lutto e per proseguire le indagini.