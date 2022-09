La notizia è diventata virale: un uomo di 55 anni ha contratto una infezione ai genitali che poteva costargli la vita, a causarla i rapporti sessuali avuti con il suo cane. Si tratta di una infezione acuta che colpisce soprattutto i genitali maschili e che, nel caso di specie, ha richiesto diversi interventi di evirazione parziale dei tessuti sulle parti interessate. L'uomo è tuttora ricoverato in ospedale in camera iperbarica e potrebbe perdere la funzionalità della vescica.

Cosa rischia l’uomo che ha fatto sesso con il cane: il quadro clinico è grave

Ci ha messo un po’ a confessare di aver avuto rapporto intimi con il cane, ma alla fine il 55enne di Castellammare di Stabia ha detto la verità al personale medico sanitario del pronto soccorso. Prima di rivolgersi all'ospedale, l’uomo aveva provato a risolvere l'infezione con rimedi casalinghi peggiorando la situazione. I medici gli hanno diagnosticato la malattia di Fournier, un'infezione particolarmente aggressiva che colpisce gli organi genitali maschili, detta anche “mangia carne”.

I sanitari hanno immediatamente avviato una terapia farmacologica d'urto ed è stata necessaria l'evizione parziale dei tessuti infetti e non più recuperabili. Ma per il 55enne la paura non è finita: il quadro clinico potrebbe peggiorare e per questo è stato messo in una camera iperbarica. Se la terapia intrapresa non dovesse avere l’effetto sperato rischia di perdere la funzionalità della vescica e dei genitali. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che l’uomo soffra di disturbi psichici e che sia arrivato in pronto soccorso accompagnato dalla madre.