Vacanze di Carnevale 2024: le date Regione per Regione

Le vacanze di Carnevale sono super attese, sia dai bambini che dai grandi. E' un periodo particolare, che generalmente mette di buonumore anche quanti non amano troppo i travestimenti. Vediamo cosa prevede il calendario scolastico del 2024.

Vacanze di Carnevale 2024: quando chiudono le scuole?

Il Carnevale inizia ufficialmente il 17 gennaio, il giorno in cui si celebra Sant'Antonio. L'inizio del periodo più pazzo dell'anno, però, non combacia con quello delle vacanze, che arrivano qualche settimana più tardi. Nel 2024, le celebrazioni prendono il via ufficialmente sabato 27 gennaio e proseguiranno fino al 13 febbraio, ossia il martedì grasso.

Per quanto riguarda la scuola, le date delle vacanze di Carnevale variano da Regione a Regione, in base al calendario approvato per l'anno scolastico 2023/2024. Generalmente, gli istituti di ogni ordine e grado chiudono per qualche giorno, a ridosso del giovedì grasso, e riaprono subito dopo il martedì grasso. E' bene sottolineare che alcune scuole concedono una settimana di vacanza, mentre altre neanche un giorno.

Vacanze di Carnevale 2024: dove sono chiuse le scuole?

Di seguito, l'elenco delle Regioni che hanno scelto di concedere le vacanze di Carnevale 2024 e le date:

• Valle D'Aosta - dal 12 al 14 febbraio;

• provincia di Bolzano - dal 12 al 16 febbraio;

• provincia di Trento - dall'8 al 13 febbraio;

• Campania - 12 e 13 febbraio;

• Veneto - dal 12 al 14 febbraio;

• Friuli Venezia Giulia - dal 12 al 14 febbraio;

• Piemonte - dal 10 al 13 febbraio;

• Molise - dal 12 al 14 febbraio;

• Basilicata - 12 e 13 febbraio;

• Calabria - 12 e 13 febbraio;

• Puglia - 12 e 13 febbraio;

• Lombardia - 12 e 13 febbraio (con l’aggiunta del 16 e 17 febbraio per il rito ambrosiano);

• Sardegna - 13 febbraio.

Il 14 febbraio, il giorno seguente al martedì grasso, è il Mercoledì delle Ceneri, che apre la Quaresima fino al 31 marzo, ossia la Domenica di Pasqua.

Quali sono i giorni rossi sul calendario 2024?

Il calendario 2024 è un po' povero di giorni rossi. Di seguito, tutte le festività dell'anno: