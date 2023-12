Dopo lo scandalo, Vannacci nominato Capo di stato maggiore: ecco di cosa si tratta

Il generale Vannacci è diventato Capo di stato maggiore, ma di cosa si tratta? La sua nomina sta facendo discutere molte persone, sia civili che politici appartenenti al ramo dell'opposizione e del centrosinistra italiano. Il generale è tranquillo e ha già replicato a tutte le critiche affermando di non aver violato alcun codice militare o disciplinare.

Il Capo di stato maggiore è una figura molto prestigiosa e si tratta di un militare che dipende direttamente dal ministero della Difesa ed è al vertice dell'area tecnico-operativa del già citato ministero.

Solo i generali possono ottenere questo incarico, nel caso della marina militare, invece, solo gli ammiragli. Il Capo di stato maggiore viene proposto dal ministero della Difesa e viene nominato con un decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Nello specifico, come hanno fatto sapere dal ministero, Vannacci si occuperà del coordinamento dello staff del comandante delle forze operative terrestri.

Il generale Vannacci è entusiasta del ruolo che gli è stato assegnato e non aveva alcun dubbio a riguardo. Queste sono le sue parole:

Vannacci ha poi aggiunto:

È un ruolo prestigiosissimo che assumo e porterò avanti con la passione di sempre, adeguato alla mia esperienza , non ho mai avuto dubbi sul fatto di non aver commesso mancanze disciplinari o violato codici militari .

Il generale, inoltre, ha anche replicato a tutti i commenti polemici così:

Chi fa polemica ha già mostrato di non essere preparato, asserendo delle sue verità non vere. Continuo a fare il soldato, chi ha millantato una mia discesa in politica lo ha detto erroneamente, almeno per il momento, perché ho sempre detto che non mi precludo nulla nel futuro.