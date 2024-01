Il generale Vannacci ha scritto un nuovo libro. La notizia è inaspettata in quanto si pensava più ad una possibile candidatura politica piuttosto che alla pubblicazione di un altro romanzo. Ebbene, il generale più letto e chiacchierato d'Italia ha regalato ai suoi lettori un'altra opera, che stavolta sarà leggermente diversa.

Il generale Vannacci ha scritto un nuovo libro: di cosa parla, quando esce, quanto costa

Non si tratta di un libro autoprodotto stavolta, ma di un'opera che ha trovato la sua casa editrice: la Piemme, che fa parte del gruppo Mondadori. Il titolo del libro del generale è La forza e il coraggio ed è una vera e propria autobiografia, quindi non un sequel dell'opera che ha registrato il record di vendite e di incassi: Il mondo al contrario.

La data di uscita del libro è ufficiale ed è fissata al giorno 12 marzo 2024, poco prima dell'inizio della stagione primaverile.

Non è nota la trama precisa dell'opera del generale, ma trattandosi di un'autobiografia possiamo immaginare che si parli della carriera e della vita privata di Roberto Vannacci. Il quotidiano il Fatto Quotidiano ha riportato il testo della presentazione del libro:

Il generale più famoso d’Italia, autore del libro più venduto e discusso del momento, torna in libreria con la sua autobiografia.

Sul Corriere della Sera si legge invece uno dei virgolettati presenti nel libro di Vannacci:

Fin da piccolo ho scelto di vivere una vita unica diversa dalle altre.

Il prezzo del libro non è stato ancora reso noto.

Dal libro alla politica? Le ipotesi

Come abbiamo già accennato ci saremmo aspettati più una candidatura politica del generale Vannacci piuttosto che la scrittura di un nuovo libro. Il militare più famoso d'Italia non ha mai escuso la possibilità di entrare in politica, magari tra le fila del centrodestra italiano, presumibilmente con la Lega.

In estate ci saranno le elezioni europee, un banco di prova importante per capire l'andamento elettorale dei partiti e il generale potrebbe essere ancora in tempo per provare ad entrare in qualche lista.

In molti hanno pensato che la realizzazione di un nuovo libro, per giunta autobiografico, sia l'inizio della campagna elettorale del generale. I vari firmacopie in giro per l'Italia potrebbero essere, infatti, un buon palcoscenico sul quale esporre le proprie idee e parlare delle sua vita.

La forza e il coraggio, sebbene sia pensato in maniera diversa da Il mondo al contrario è una vera e propria serie letteraria con un solo protagonista: il generale Roberto Vannacci. Dopo aver parlato delle sue idee ottenendo ampi consensi, adesso Vannacci parlerà della sua vita per empatizzare con i suoi lettori. Così facendo, il generale potrà sondare il terreno e scovare i suoi potenziali elettori. D'altronde Vannacci è un esperto di strategie e, come aveva dichiarato ai microfoni del Corriere della Sera: