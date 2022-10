Al posto degli spinaci è stata venduta una verdura velenosa e ora due famiglie del Napoletano sono ricoverate in pronto soccorso. Uno dei pazienti è grave. La vicenda è avvenuta nella zona flegrea del capoluogo partenopeo, nei comuni di Quarto e Monte di Procida.

Verdura velenosa venduta al posto degli spinaci: famiglia in gravi condizioni

Le attività in cui sono state acquistate queste verdure velenose sono diverse, no si tratta dunque dello stesso negozio di alimentari. Anche i nuclei familiari sono diversi. Si tratta di una coppia di anziani coniugi, una coppia di mezza età e una ragazza. Delle cinque persone intossicate di cui non si conoscono le generalità, solo la giovane ragazza è residente a Quarto, gli altri quattro sono residenti invece a Monte di Procida. Tutti e cinque volevano comprare degli spinaci, ma purtroppo ciò che hanno ingerito non era la verdura da loro desiderata. Al momento sono tutti ricoverati da ieri notte, 5 ottobre 2022, presso l'ospedale di Pozzuoli e solo una persona è in gravi condizioni. La prognosi resta riservata e i sintomi sono tutti riconducibili a quelli di un'intossicazione alimentare.

Le indagini sono aperte

Al lavoro vi sono già le forze dell'ordine che stanno indagando per capire quale sia la verdura scambiata al posto degli spinaci. Sicuramente i commercianti non hanno colpe, se non quella di essere stati poco attenti nell'acquisto della verdura. Con molta probabilità, il fornitore dei vari negozi di alimentari è lo stesso e infatti adesso il lavoro da svolgere è quello di risalire a tutte le attività che acquistano prodotti da tale venditore. La fondazione "Nessuno Tocchi Ippocrate", composta prevalentemente da medici, ha lanciato un allarme: non acquistare prodotti non confezionati. Pare che, stando alle prime indagini, la verdura ingerita da coloro che sono intossicati è la Mandragora, una pianta velenosa molto simile agli spinaci.

Leggi anche: I wurstel sono pericolosi? Aumentano i casi di Listeria, ecco marche e lotti contaminati

Che cos'è la Mandragora e quali sono i sintomi in caso di ingestione

La Mandragora è una pianta che appartiene alla famiglia delle Solanaceae e in passato era apprezzata, soprattutto nel medioevo, perché si riteneva che avesse delle proprietà magiche. Protagonista di molti libri e serie TV fantasy, queste proprietà della Mandragora sono solo frutto di credenze antiche. Purtroppo la Mandragora non è una pianta magica, al contrario è una pianta estremamente velenosa per l'essere umano. Le sue sembianze sono simili a quelle della lattuga o degli spinaci e infatti spesso vi sono casi di intossicazione alimentari a causa di questa incredibile somiglianza. I sintomi più comuni in caso di ingestione sono quelli classici: nausea, diarrea, vomito, confusione mentale. Se presi in tempo, con il dovuto ricovero ospedaliero, il tasso di mortalità è bassissimo. Se non si interviene tempestivamente, però, da questi sintomi mediamente leggeri, si arriva al coma e, in alcuni casi, anche alla morte. Il tipo di Mandragora più velenosa per l'essere umano presente in natura è proprio la Mandragora autunnale.