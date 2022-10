Nuova legislatura al via, accordo nel centrodestra. Intesa su Ignazio La Russa alla prova dell'aula che potrebbe essere eletto già oggi. Riccardo Molinari è il nome per la Camera ma per lui ci sarà da attendere di più. Ecco il motivo.

Oggi, giovedì 13 ottobre, inizia ufficialmente la legislatura numero 19. Dopo le elezioni di domenica 25 settembre è tutto pronto in Parlamento per la prima seduta.

All'ordine del giorno delle due sedute, alla Camera via alle 10 e al Senato alle 10.30, ovviamente l'elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento italiano. Sembra reggere l'intesa nel centrodestra che dovrebbe portare sullo scranno più alto di Palazzo Madama l'esponente di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa. Oggi la prova del voto in aula.

La coalizione dovrebbe invece votare alla Camera per Riccardo Molinari, esponente della Lega. L'elezione di La Russa dovrebbe essere già oggi, si dovrebbe slittare a domani invece per Molinari, vediamo perchè.

Elezione Presidente del Senato e della Camera oggi al via

Questa mattina, giovedì 13 ottobre, si tiene la prima seduta della nuova legislatura. E' tutto pronto in Parlamento con la Camera che si riunisce alle 10 e il Senato alle 10.30.

Sarà la prima legislatura a ranghi ridotti visto che non ci saranno più 630 deputati ma 400 e non ci saranno più 315 senatori ma solamente 200. A presiedere la prima riunione in attesa dell'elezione dei presidenti Ettore Rosato alla Camera e Liliana Segre al Senato.

Alla Camera infatti il regolamento prevede che a presiedere l'assemblea sia il vicepresidente più anziano tra quelli rieletti presenti nella legislatura precedente.

Al Senato invece il regolamento prevede che alla presidenza della prima seduta ci sia il senatore più anziano per età. Non partecipando ai lavori per ragioni di salute l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha 97 anni, l'incarico di presiedere la prima seduta passa a Liliana Segre, senatore a vita che di anni ne ha 92.

Presidente del Senato: attesa già per oggi l'elezione del senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa

Dopo una giornata intensa nella quale Giorgia Meloni si è vista prima con Matteo Salvini e poi ha avuto un incontro a Villa Grande con Silvio Berlusconi, il centrodestra, al netto di sorprese in aula oggi, avrebbe trovato la quadra. Per eleggere come presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa e per eleggere alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari nel ruolo di presidente.

Quindi una Camera a Fratelli d'Italia e una Camera alla Lega.

Il regolamento che va a normare l'elezione dei presidenti delle Camere è diverso. Quindi per la giornata di oggi è attesa l'elezione a presidente del Senato di Ignazio La Russa. Mentre con ogni probabilità occorrerà attendere la giornata di domani, venerdì 14 ottobre, per avere la fumata bianca a Montecitorio. Vediamo i motivi.

Presidente del Senato: Ignazio La Russa dovrebbe avere i numeri già oggi

A Palazzo Madama la seduta inizia alle 10.30. Se regge l'accordo tra i 4 partiti della maggioranza l'elezione di Ignazio La Russa è possibile già nella prima seduta. La maggioranza dispone infatti di 115 senatori, la maggioranza richiesta sul totale di 200 membri è 101. Quota che arriva a 104 se si contano anche i senatori a vita.

In ogni modo il successore della forzista Maria Elisabetta Alberti Casellati potrebbe arrivare già al primo scrutinio visto che per il regolamento del Senato è eletto presidente dell'assemblea chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell'assemblea.

Stessa regola anche per la seconda votazione mentre alla terza sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Non si dovrebbe in questa situazione di maggioranza di centrodestra arrivare a questa situazione.

Presidente della Camera: ecco perchè invece Riccardo Molinari invece difficilmente avrà i voti già oggi

Oggi dalle 10 si tiene la prima seduta della Camera. Qui però si dovrebbe attendere la giornata di domani per avere l'elezione del presidente che nel piano del centrodestra sarà l'ex capogruppo della Lega nella scorsa legislatura Riccardo Molinari.

Qui per il regolamento in vigore nel primo scrutinio viene eletto alla presidenza della Camera solamente un deputato che riceve il voto di almeno 2/3 dei membri.

Ovvero quindi Molinari dovrebbe ricevere 267 voti mentre i voti della maggioranza di centrodestra a Montecitorio sono "solamente" 237. Se nessuno al primo scrutinio raggiunge questa quota ai successivi due scrutini il quorum si abbassa ai due terzi dei votanti. Dal quarto scrutinio invece è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti quindi in questo caso 201.

Per questa ragione immaginando che verrano calendarizzate due votazioni al giorno per stringere i tempi è possibile che l'elezione di Molinari avvenga al quarto scrutinio nella giornata di venerdì 14 ottobre.

A meno di voti favorevoli a Molinari in arrivo da una delle opposizioni (ipotesi non probabile al momento) per lui ci sarà da attendere di più.

Verso il Governo Meloni, i passaggi successivi dopo l'elezione dei presidenti delle Camere

Quanto manca ancora per arrivare all'incarico di formare il nuovo Governo? Facciamo chiarezza. Una votla eletti i presidenti delle Camere, quindi si suppone che tutto sia concluso entro la serata di domani, i Parlamentari dovranno dichiarare a quale gruppo intendono iscriversi. Per costituire un gruppo alla Camera servono 20 deputati e al Senato 6 parlamentari.

A inizio della prossima settimana ci sarà l'elezione dei vari capigruppo altri passaggio fondamentale prima che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella possa avviare le consultazioni per formare il nuovo governo. Infatti Sergio Mattarella prima di conferire l'incarico sentirà i nuovi presidenti delle Camere e sentirà i capigruppo delle varie forze presenti in Parlamento.

Visto l'esito delle elezioni piuttosto chiaro il giro di consultazioni che potrebbe partire il 19 o il 20 ottobre dovrebbe essere breve e sfociare nell'incarico alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.