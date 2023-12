Tutti contro gli USA per il veto ONU. Israele: "scelta giusta"

Mentre Israele elogia gli Stati Uniti per il sostegno, il resto del mondo critica aspramente questa decisione, sottolineando una crescente frattura con alcuni degli alleati più stretti degli Stati Uniti. Vediamo la situazione.

Israele esprime gratitudine

Il ministro degli Esteri di Tel Aviv, Eli Cohen, ha pubblicamente espresso la sua gratitudine agli Stati Uniti per il veto all'Onu, sottolineando il continuo sostegno nella lotta contro Hamas e per il recupero degli ostaggi. Tuttavia, questa decisione di Washington non è passata inosservata nel panorama internazionale, attirando critiche e preoccupazioni da parte di diversi attori globali.

Isolamento di Washington e critiche al segretario generale dell'Onu

Dopo il voto che ha visto il sostegno quasi unanime degli altri membri del Consiglio di Sicurezza, con l'eccezione della Gran Bretagna che si è astenuta, gli Stati Uniti si trovano ora in una posizione isolata e critica. Paesi come la Francia, il Giappone e altri hanno espresso il loro dissenso, sottolineando l'urgente necessità di un cessate il fuoco umanitario a Gaza. Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato duramente l'azione americana, definendola "aggressiva e immorale" e una "flagrante violazione di principi umanitari".

Il veto degli Stati Uniti riflette una crescente frattura con alcuni dei suoi alleati più stretti. In particolare, il ministro degli Esteri israeliano ha attaccato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, accusandolo di stare dalla parte di Hamas. Secondo Cohen, la posizione di Guterres è una "vergogna e un marchio di Caino per l'Onu", evidenziando una presunta parzialità e unilateralità nelle sue decisioni.

Reazioni internazionali

Le critiche alla decisione americana non si limitano alla regione mediorientale. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha criticato aspramente il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, affermando che da ottobre è diventato un "consiglio per la protezione e la difesa di Israele". Nel frattempo, i Paesi arabi stanno preparando una nuova bozza di risoluzione su Gaza, chiedendo un cessate il fuoco e l'ingresso di aiuti umanitari sotto la supervisione dell'Onu.

Vendita di munizioni da parte degli Stati Uniti

Parallelamente a questi sviluppi, è emerso che l'amministrazione Biden ha bypassato il periodo di revisione del Congresso per inviare migliaia di munizioni a Israele. Il dipartimento di Stato Usa ha invocato un provvedimento di emergenza per la vendita di munizioni a Tel Aviv, suscitando preoccupazioni e critiche. Questo movimento ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla tempistica delle decisioni statunitensi in relazione al conflitto in corso.

Prospettive future

Il veto degli Stati Uniti all'Onu ha generato tensioni e divergenze a livello internazionale, mettendo in evidenza la complessità delle dinamiche geopolitiche legate al conflitto in Medio Oriente. Mentre Israele applaude il sostegno ricevuto, il resto del mondo esprime preoccupazioni e critiche, sottolineando l'importanza di cercare soluzioni diplomatiche e umanitarie per affrontare la situazione a Gaza. Resta da vedere come evolveranno gli sviluppi e se nuove iniziative diplomatiche porteranno a una risoluzione pacifica del conflitto.